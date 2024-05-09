Сьогодні знову можливі обмеження електроенергії для промисловості, зранку Україна вже залучала аварійну допомогу, - Міненерго

Через ворожі атаки і значні пошкодження енергооб’єктів обмежувалося електропостачання промислових споживачів, застосування обмежень для промисловості можливе і сьогодні, 9 травня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, 8 травня потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою, що залучалася з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії.

Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії.

За даними Міненерго, сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

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Обмеження споживання електроенергії

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. Також з 18:00 до 23:00 в години вечірнього піку у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22: 00). Промисловість - переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми". - резюмують у Міненерго.

Масована атака на Україну 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.