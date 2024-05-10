Росіяни хочуть створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону РФ, - Reuters
Російські окупаційні війська поблизу Вовчанська хочуть створити буферну зону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника.
Джерело повідомило, що російські війська планували відкинути ЗСУ на 10 км від російського кордону.
Ситуація на Харківщині
Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Топ коментарі
+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+4 Al Kap
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готовий вступити до перемовин: "десь посередині"
Для кого ця лапша?
Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!
Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
росіяни....
брати, *****
своїх загиблих не називають Українцями, а особами
а підарів, росіянами...
навіть на відосиках бубочки ви хрін знайдете Прапор чи Тризуб : їх або немає взагалі, або ледь помітні в кадрі, щоб не образити ждунів руського міра ..