Росіяни хочуть створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону РФ, - Reuters

Російські окупаційні війська поблизу Вовчанська хочуть створити буферну зону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника.

Джерело повідомило, що російські війська планували відкинути ЗСУ на 10 км від російського кордону.

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Ситуація на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

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