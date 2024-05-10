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Новини Війна
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Росіяни хочуть створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону РФ, - Reuters

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Російські окупаційні війська поблизу Вовчанська хочуть створити буферну зону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника.

Джерело повідомило, що російські війська планували відкинути ЗСУ на 10 км від російського кордону.

Читайте: Рашисти вкотре обстріляли Вовчанськ: Поранення дістали 2 особи

Ситуація на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Також читайте: Окупанти вночі вдарили КАБом по Дергачах, з артилерії обстріляли Липці Харківської області. ФОТО

Автор: 

Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
****** ботоксному на рило , а не сан. зону
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10.05.2024 14:29
+5
Ми теж можемо робити 10 кілометрову буферну зону вздовж кордону, але з кацапської сторони.
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10.05.2024 14:27
+4
Яка « буферна зона»?!!!

Для кого ця лапша?

Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!

Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
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10.05.2024 15:24
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а ми хочемо, відкинути лаптєй за урал.
готовий вступити до перемовин: "десь посередині"
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10.05.2024 14:26 Відповісти
десь посередині знаходиться концерт кобзона..
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10.05.2024 14:43 Відповісти
Яка « буферна зона»?!!!

Для кого ця лапша?

Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!

Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
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10.05.2024 15:24 Відповісти
а я хочу, що б ми відігнали кацапів, за урал.
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10.05.2024 15:30 Відповісти
Ми теж можемо робити 10 кілометрову буферну зону вздовж кордону, але з кацапської сторони.
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10.05.2024 14:27 Відповісти
як коли не можно стріляти з американської зброї по кацапії ? і на Хамерах заїжджати на Бєлгородщину не можно !
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10.05.2024 14:51 Відповісти
Нам не потрібно туди заїзджати, а на глибину 10 км достатньо вітчизняної зброї. Можна зробити зону непридатну для життя - без електрики, водопроводу, каналізації, продуктових складів, доріг, мобільного звязку та інших важливих для життя населення та війська кацапів обєктів. Той досвід який отримали ми можна повернути кацапам взад.
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10.05.2024 14:59 Відповісти
де її взяти вітчизняну зброю ? ви бачили відео залпу з Вільхи ? крім Богдан немає нічого ! а непридатними до життя стали С-Буда , Білопілля , скоро буде Дружба .
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10.05.2024 15:18 Відповісти
Наш нарід сам обрав таку долю попередній лідер їх не влаштовував бо переозброював армію і фінансував ракетну програму. Обравши Зеленського і делегувавши йому найвищу владу громадяни змінили своє майбутнє в який бік ви бачите. Такий шлях)
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10.05.2024 16:28 Відповісти
Хіба що віртуально.
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10.05.2024 15:02 Відповісти
****** ботоксному на рило , а не сан. зону
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10.05.2024 14:29 Відповісти
Я б зараз запостив ще кращу картину, але знову забанять на три доби
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10.05.2024 14:45 Відповісти
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10.05.2024 14:31 Відповісти
А це під яку сакральну дату ? Де ці наші "мудрі" експерти, які то під дату, то на помсту дії ***** списують ? Гітлер теж був цінителем сакральностей ? Для довідки: сталін вважав сакральним тільки своє день народження.
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10.05.2024 14:34 Відповісти
Зеленська приїхала в Кременчук .. поліціянти перекрили всі вокзали
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10.05.2024 14:38 Відповісти
Хотєлкі *****.
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10.05.2024 14:39 Відповісти
Це підготовка до наступу в іншому місці.
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10.05.2024 14:40 Відповісти
тож не орки і не окупанти....
росіяни....
брати, *****
своїх загиблих не називають Українцями, а особами
а підарів, росіянами...
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10.05.2024 14:52 Відповісти
а це з 19 року традиція всього шапіто: все що ідентифікує українців, ховати й соромитись.

навіть на відосиках бубочки ви хрін знайдете Прапор чи Тризуб : їх або немає взагалі, або ледь помітні в кадрі, щоб не образити ждунів руського міра ..
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10.05.2024 15:26 Відповісти
Відкидувать на 10 км вони будуть свої ратиці у лаптях, коли АTACMS прилетять.
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10.05.2024 15:06 Відповісти
А якщо не прилетять?
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10.05.2024 16:24 Відповісти
Прилетять, обіцяю.
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10.05.2024 16:29 Відповісти
А мы их отбросим на 40 км.
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10.05.2024 17:51 Відповісти
 
 