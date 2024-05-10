Рашисти вкотре обстріляли Вовчанськ: Поранення дістали 2 особи
Російські війська вранці завдали удару по Вовчанську
Про це повідомили у поліції Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
За даними поліції, росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ близько 9:15.
Двоє місцевих жителів -1971 та 1982 року народження - дістали уламкові поранення. Їх доставили до лікарні.
Ситуація у Вовчанську
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що із Вовчанська масово евакуюють людей через посилення обстрілів російськими окупантами.
У Міноборони заявили, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль