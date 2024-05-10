Рашисты в очередной раз обстреляли Волчанск: Ранения получили 2 человека
Российские войска утром нанесли удар по Волчанску
Об этом сообщили в полиции Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, россияне в очередной раз обстреляли Волчанск около 9:15.
Двое местных жителей -1971 и 1982 года рождения - получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.
Ситуация в Волчанске
Напомним, ранее сообщалось, что из Волчанска массово эвакуируют людей из-за усиления обстрелов российскими оккупантами.
В Минобороны заявили, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
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