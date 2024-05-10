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Вночі по Харкову росіяни вдарили ракетою С-400, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі атакували Харків ракетою С-400.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф", - йдеться в повідомленні.

Російська ракета влучила у приватний житловий сектор, внаслідок чого загорілись будинки.

Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.

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Ракетний удар по Харкову

Вночі російські окупанти обстріляли Харків.

Внаслідок удару постраждали 2 особи. За даними міського голови Ігоря Терехова, по місту вдарили ракетою С-300.

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Обстріл Харкова 10 травня
Обстріл Харкова 10 травня
Обстріл Харкова 10 травня
Обстріл Харкова 10 травня

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594)


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Боже, спаси та збережи наш народ i нашу Украiну! 🙏🙏🙏
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10.05.2024 11:04 Відповісти
 
 