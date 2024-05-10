Вночі по Харкову росіяни вдарили ракетою С-400, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вночі атакували Харків ракетою С-400.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф", - йдеться в повідомленні.
Російська ракета влучила у приватний житловий сектор, внаслідок чого загорілись будинки.
Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.
Ракетний удар по Харкову
Вночі російські окупанти обстріляли Харків.
Внаслідок удару постраждали 2 особи. За даними міського голови Ігоря Терехова, по місту вдарили ракетою С-300.
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Таня М
показати весь коментар10.05.2024 11:04 Відповісти Мені подобається 6
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