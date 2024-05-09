Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України та закликали до захоплення всієї території нашої держави.
Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.
Затримання у Києві
СБУ викрила місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України.
Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.
За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці росії.
Миколаївська область
Тут затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.
За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств. У цих статтях автори популяризували колишній Радянський Союз та закликали до його відновлення.
Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої "твори" різними псевдонімами.
Дніпропетровщина
СБУ затримала YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.
Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.
У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.
У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.
За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
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А по суті, кожен народ,який себе поважає, повинен мати свою державу, свою землю, культуру, мову, свої правила й закони, а створення СРСР - це стати колонією московського улуса!
76 лет просуществовал СРСР.
Половину правили украинцы. Это мы отстроили, ввели в застой и развалили Союз.
Как просрать империю можно спрашивать у нас.
Девичья фамилия матери последнего генсека - Гопкало, а Раиса Максимовна - урожденная Титаренко.
На самом деле Хрущев вряд ли был этническим украинцем - но его детство, молодость прошли в Донбассе
Секретарем ЦК КП(б)У успел побывать и Вячеслав Молотов.
Алексей Кириченко, во второй половине пятидесятых считавшийся «вторым после Хрущева», и генеральный прокурор СССР Романа Руденко - свой пост он бессменно занимал с 1953 по 1981-й (!),прокурорская звезда которого взошла еще на Нюрнбергском процессе.
С этнической принадлежностью Брежнева все просто: в личном кадровом листе 1942 года и паспорте 1947 года написано «украинец», В 1965-1977 годах председателем Президиума Верховного Совета СССР (по конституции - высшая государственная должность) был украинец Николай Подгорный (на этом посту его сменил лично Брежнев). Председателем Совета Министров СССР в 1980-1985 годах был Николай Тихонов, уроженец Харькова, сделавший карьеру в Днепропетровске. В Политбюро ЦК КПСС «брежневских призывов» входили Андрей Кириленко (секретарь ЦК), Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Андрей Гречко, Дмитрий Полянский, упомянутый уже Подгорный.
Председателями КГБ были Владимир Семичастный (1961-1967), Виталий Федорчук (1982), Виктор Чебриков (1982-1988), а первым замом председателя КГБ с 1967 по 1982-й был украинец Семен Цвигун. МВД Союза с 1968 по 1982-й возглавлял «днепропетровец» Николай Щелоков, а в последующие четыре года - Виталий Федорчук.
О национальной принадлежности Климента Ворошилова можно спорить (есть мнение, что он - украинец, по крайней мере, родился в нынешнем Лисичанске Луганской области, да и областной центр носил его имя), как и о том, был ли украинцем иногородний (это такая сословная принадлежность) донской станичник Семен Буденный. Но вот те, в чьем происхождении сомневаться не приходится: маршалы Советского Союза Семен Тимошенко и Григорий Кулик, Кирилл Москаленко, Андрей Еременко и Андрей Гречко (министр обороны СССР), маршалы бронетанковых войск Павел Рыбалко и Яков Федоренко. И это - только первоконники…
А ведь были еще маршалы Советского Союза Петр Кошевой и Родион Малиновский (министр обороны СССР), в Харькове родился и вырос Павел Батицкий - маршал, лично расстрелявший другого маршала - Лаврентия Берию. Украинцами были главный маршал артиллерии Владимир Толубко и маршал артиллерии Ефим Бойчук, маршал инженерных войск Виктор Харченко. Отдельно вспомним маршалов авиации - Сергея Руденко, Владимира Судеца и, конечно же, Ивана Кожедуба.
У истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири тоже стоит украинец - Борис Щербина, выходец из Дебальцево.
И напоследок - интересный момент, в какой-то степени опровергающий представление об Украине как о «московской колонии» в составе СССР. Дело в том, что после смерти Сталина первыми секретарями ЦК КПУ и председателями республиканского Совмина были… только украинцы. Соответственно высшую партийную власть друг за другом осуществляли Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко и Станислав Гуренко. А в «премьерах» ходили: Демьян Коротченко, Владимир Щербицкий, Иван Казанец, Александр Ляшко, Виталий Масол и Витольд Фокин.
Про Степана Андреевича не будем. Первые два участвовали в постройке страны. Как вам результат? Пришел лесник и выгнал всех ил леса