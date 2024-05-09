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Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.

Затримання у Києві

СБУ викрила місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України.

Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці росії.

Миколаївська область

Тут затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств. У цих статтях автори популяризували колишній Радянський Союз та закликали до його відновлення.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої "твори" різними псевдонімами.

Читайте також: Затримано рецидивіста, який шпигував для розвідки РФ за лініями оборони Харкова, - СБУ. ФОТОрепортаж

Дніпропетровщина

СБУ затримала YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадницю, яка "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів та блокпостів ЗСУ під час боїв за Київ, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Автор: 

агітація (202) Київ (19463) Миколаївська область (2273) СБУ (12812) Харків (5594) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
+8
Судячи по фото, ці упирі живуть у належних злиднях, як і їх аудиторія в рашці. Маргінали тупоголові, біосміття.
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09.05.2024 13:40
+7
Бажаю - За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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09.05.2024 13:28
+6
тю... вже подумав, що нарешті СБУ взялася за справу "по-дорослому" та закрила ****** телегівнофон з Г+Г та іншими лизунами дермачини зеленої
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09.05.2024 13:30
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Банда некрофілів.
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09.05.2024 13:28 Відповісти
Бажаю - За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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09.05.2024 13:28 Відповісти
тю... вже подумав, що нарешті СБУ взялася за справу "по-дорослому" та закрила ****** телегівнофон з Г+Г та іншими лизунами дермачини зеленої
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09.05.2024 13:30 Відповісти
Морди героїв в студію, а самих на мінні поля, де вони без зусиль вознесуться до свого "вічно живого" вождя.
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09.05.2024 13:34 Відповісти
Судячи по фото, ці упирі живуть у належних злиднях, як і їх аудиторія в рашці. Маргінали тупоголові, біосміття.
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09.05.2024 13:40 Відповісти
десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах
телеграм, конечно......
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09.05.2024 13:57 Відповісти
Скільки ж ще цієї мразоти!!!
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09.05.2024 13:58 Відповісти
Що цікаво, що кацапи ніяого відношення до цього СРСР не мають і нічого в себе не повторили що тоді було. Абсолютно інша, імперська ідеологія, національна доктрина, інша власність на засоби виробництва, радикальна відмінність достатку суспільних шарів, і ще куча несуміностей і розбіжностей.
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09.05.2024 14:17 Відповісти
виродки. Як молоді люди (бо шльондра точно молода) можуть ностальгувати за тим, в чому вони ніколи не жили? В тій тюрмі народів. Вони навіть не розуміють, що там не буде жодних соцмереж, інтимного спілкування, до якого вони звикли, жодного обміну думками, а тільки таємні розмови на кухнях.. Що навіть туалетного папіру не буде, як в срср.. От чумні придурки!!
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09.05.2024 14:17 Відповісти
Мав нагоду поспілкуватись з такими. В голові тільки розповіді бабусі і дідуся, про як було добре і все було. Але не кумекають, що бабуся працювала в райкомі, або профспілках ( див. по списку ), а добрий дідусь в КГБ, ОБХСС, або десь на кормному місці. Переконати неможливо і не вірять, що більшість людей жила від копійчаної зарплати до зарплати в світі тотального дефіциту.
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09.05.2024 14:33 Відповісти
А як же шльондра зьявилась? Якщо в СРСР не було інтимного спілкування, до якого вони звикли, невже на суботнике вітром надуло?
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09.05.2024 15:29 Відповісти
Він мав на увазі прослуховування і доноси
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09.05.2024 15:38 Відповісти
А ще цікаво які чотири ніка зникнуть з Цензора.
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09.05.2024 14:42 Відповісти
Та вся їх агітація то є фуфло для лохів! Передайте їм і подібним що вони повинні виїхати в орду і зробити там таку економіку і рівень життя щоб інші країни стояли в черзі вступити в союз з ними, агітація тут не спрацює.

А по суті, кожен народ,який себе поважає, повинен мати свою державу, свою землю, культуру, мову, свої правила й закони, а створення СРСР - це стати колонією московського улуса!
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09.05.2024 14:56 Відповісти
Вы не будете спорить что Кубань это этническая Украина?
76 лет просуществовал СРСР.
Половину правили украинцы. Это мы отстроили, ввели в застой и развалили Союз.
Как просрать империю можно спрашивать у нас.
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09.05.2024 15:25 Відповісти
Що Брежнєв українець ? Не смішіть мої тапки.
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09.05.2024 15:40 Відповісти
Бурят?
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09.05.2024 21:29 Відповісти
Хто з українців правив при совку? Хрущов? Горбачов? Брежнєв? Сралін? Лєнін? Спроси маму, если книги не читаешь.
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09.05.2024 22:50 Відповісти
Мальчик, мне дембель Язов подписывал.

Девичья фамилия матери последнего генсека - Гопкало, а Раиса Максимовна - урожденная Титаренко.

На самом деле Хрущев вряд ли был этническим украинцем - но его детство, молодость прошли в Донбассе

Секретарем ЦК КП(б)У успел побывать и Вячеслав Молотов.

Алексей Кириченко, во второй половине пятидесятых считавшийся «вторым после Хрущева», и генеральный прокурор СССР Романа Руденко - свой пост он бессменно занимал с 1953 по 1981-й (!),прокурорская звезда которого взошла еще на Нюрнбергском процессе.

С этнической принадлежностью Брежнева все просто: в личном кадровом листе 1942 года и паспорте 1947 года написано «украинец», В 1965-1977 годах председателем Президиума Верховного Совета СССР (по конституции - высшая государственная должность) был украинец Николай Подгорный (на этом посту его сменил лично Брежнев). Председателем Совета Министров СССР в 1980-1985 годах был Николай Тихонов, уроженец Харькова, сделавший карьеру в Днепропетровске. В Политбюро ЦК КПСС «брежневских призывов» входили Андрей Кириленко (секретарь ЦК), Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Андрей Гречко, Дмитрий Полянский, упомянутый уже Подгорный.

Председателями КГБ были Владимир Семичастный (1961-1967), Виталий Федорчук (1982), Виктор Чебриков (1982-1988), а первым замом председателя КГБ с 1967 по 1982-й был украинец Семен Цвигун. МВД Союза с 1968 по 1982-й возглавлял «днепропетровец» Николай Щелоков, а в последующие четыре года - Виталий Федорчук.


О национальной принадлежности Климента Ворошилова можно спорить (есть мнение, что он - украинец, по крайней мере, родился в нынешнем Лисичанске Луганской области, да и областной центр носил его имя), как и о том, был ли украинцем иногородний (это такая сословная принадлежность) донской станичник Семен Буденный. Но вот те, в чьем происхождении сомневаться не приходится: маршалы Советского Союза Семен Тимошенко и Григорий Кулик, Кирилл Москаленко, Андрей Еременко и Андрей Гречко (министр обороны СССР), маршалы бронетанковых войск Павел Рыбалко и Яков Федоренко. И это - только первоконники…

А ведь были еще маршалы Советского Союза Петр Кошевой и Родион Малиновский (министр обороны СССР), в Харькове родился и вырос Павел Батицкий - маршал, лично расстрелявший другого маршала - Лаврентия Берию. Украинцами были главный маршал артиллерии Владимир Толубко и маршал артиллерии Ефим Бойчук, маршал инженерных войск Виктор Харченко. Отдельно вспомним маршалов авиации - Сергея Руденко, Владимира Судеца и, конечно же, Ивана Кожедуба.
У истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири тоже стоит украинец - Борис Щербина, выходец из Дебальцево.

И напоследок - интересный момент, в какой-то степени опровергающий представление об Украине как о «московской колонии» в составе СССР. Дело в том, что после смерти Сталина первыми секретарями ЦК КПУ и председателями республиканского Совмина были… только украинцы. Соответственно высшую партийную власть друг за другом осуществляли Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко и Станислав Гуренко. А в «премьерах» ходили: Демьян Коротченко, Владимир Щербицкий, Иван Казанец, Александр Ляшко, Виталий Масол и Витольд Фокин.
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09.05.2024 23:44 Відповісти
О! Давно я Х@йловських методичок не читала. Дурило, це все свита для імітації саюза, який Украіні і на Х@й не здався. Серед генсеків нас не було. Українці - це Грушевський, Петлюра, Бендера і ще мільйони, яких ви заморили голодом , загнали в табори та радянські стройкі , суки кацапські. Або заманили під страхом смерті на работу в Мацкву, як Довженка . пнх . Грошей більше не дам. Язову привіт.
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10.05.2024 05:34 Відповісти
Вы секс любите? Там процесс, а не результат важен.
Про Степана Андреевича не будем. Первые два участвовали в постройке страны. Как вам результат? Пришел лесник и выгнал всех ил леса
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10.05.2024 07:53 Відповісти
Поки не здохнуть всі совки війна триватиме.
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09.05.2024 15:11 Відповісти
До них вже дійшло.
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09.05.2024 15:41 Відповісти
Охота на лапотную рашисткую притаившуюся в Украине погань открыта
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09.05.2024 16:01 Відповісти
Чому не мордой в асфальт?🤬
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10.05.2024 09:27 Відповісти
 
 