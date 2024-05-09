Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.

Затримання у Києві

СБУ викрила місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України.

Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

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За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці росії.

Миколаївська область

Тут затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств. У цих статтях автори популяризували колишній Радянський Союз та закликали до його відновлення.

Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої "твори" різними псевдонімами.

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Дніпропетровщина

СБУ затримала YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

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У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.