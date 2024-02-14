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Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнаціональну ненависть у нашій державі.

Так, у Києві: припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію РФ проти України. Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Житомирщині: викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні. Так, наприклад, збройну агресію РФ вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані "семінари", а потім викладали відповідне відео у соцмережах.

На Запоріжжі: викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

У Черкасах: вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито ще 7 інтернет-агітаторів РФ, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито агітаторів РФ

У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Дивіться також: Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито агітаторів РФ
Викрито агітаторів РФ

Автор: 

агітація (202) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+3
"принижував гідність однієї з національних спільнот"

Азохенвей
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14.02.2024 12:35
+3
Географія цих затримань чітко вказує на фейковість коментарів деяких дописувачів на тому ж "Цензорі.нет" котрі запевняли що прокремлівські налаштованими можуть бути лише мешканці півдня та сходу України. Як бачимо ці покидьки дуже рівномірно розкидані по УСІЙ Україні і це зовсім не тільки біженці чи переселенці з окупованих територій!!! Тож давайте не йти на поводу у тих хто називає себе "патріотом" а насправді є провокатором котрий домагається на користь Кремля розбрату громадян України за географічною ознакою!!!
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14.02.2024 12:45
+2
Так не заважайте московським агентам, вчиняти прикрі самогубства на території ненависної їм Мирної України!
Чим зможемо, посприяємо… Вони цього самі ХОЧУТЬ, аж у носі крутить, і прутіну врадість, прямо в рай!!!
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14.02.2024 12:41
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"принижував гідність однієї з національних спільнот"

Азохенвей
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14.02.2024 12:35 Відповісти
Повинен зауважити що антисемітизм є однією з ознак рашизму, тому коли чую подібне від громадян України то вважаю їх нічим не кращими за московських нацистів!!!
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14.02.2024 12:48 Відповісти
Та просто цікаво так в статті написано. І яку ж таку секретну спільноту ті дебіли принижували? В перервах між записами провокативних стрімів в "Бабиному Яру".
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14.02.2024 12:51 Відповісти
млядь,і всі в таких убогих кімнатах живуть,засранці
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14.02.2024 13:27 Відповісти
Так не заважайте московським агентам, вчиняти прикрі самогубства на території ненависної їм Мирної України!
Чим зможемо, посприяємо… Вони цього самі ХОЧУТЬ, аж у носі крутить, і прутіну врадість, прямо в рай!!!
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14.02.2024 12:41 Відповісти
Географія цих затримань чітко вказує на фейковість коментарів деяких дописувачів на тому ж "Цензорі.нет" котрі запевняли що прокремлівські налаштованими можуть бути лише мешканці півдня та сходу України. Як бачимо ці покидьки дуже рівномірно розкидані по УСІЙ Україні і це зовсім не тільки біженці чи переселенці з окупованих територій!!! Тож давайте не йти на поводу у тих хто називає себе "патріотом" а насправді є провокатором котрий домагається на користь Кремля розбрату громадян України за географічною ознакою!!!
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14.02.2024 12:45 Відповісти
Як на мене - то вони непідсудні. Треба бути зовсім хворим на всю голову, сидячі під обстрілами рашу славити. Або прикре самогубство, або тупо до психарні. Нехай там руський мир славлять.
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14.02.2024 12:50 Відповісти
"Географія цих затримань чітко вказує " виключно на норми відлову таких персонажів, спущені з гори. Це як з викривальністю дрібних хлочинів поліцією - виконали мінімум і стараються не реєструвати решту, щоб не перепрацьовувати.
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14.02.2024 13:37 Відповісти
національність цих виродків ?

впевнений рускіє
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14.02.2024 12:50 Відповісти
 
 