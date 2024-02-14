Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнаціональну ненависть у нашій державі.
Так, у Києві: припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію РФ проти України. Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.
На Житомирщині: викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні. Так, наприклад, збройну агресію РФ вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані "семінари", а потім викладали відповідне відео у соцмережах.
На Запоріжжі: викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.
У Черкасах: вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.
У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Азохенвей
Чим зможемо, посприяємо… Вони цього самі ХОЧУТЬ, аж у носі крутить, і прутіну врадість, прямо в рай!!!
впевнений рускіє