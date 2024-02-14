Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнаціональну ненависть у нашій державі.



Так, у Києві: припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію РФ проти України. Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.

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На Житомирщині: викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні. Так, наприклад, збройну агресію РФ вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані "семінари", а потім викладали відповідне відео у соцмережах.



На Запоріжжі: викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.



У Черкасах: вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

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У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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