Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призвали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и призывали к захвату всей территории нашего государства.

Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях.

Задержание в Киеве

СБУ разоблачила местную жительницу, которая восхваляла Путина и войну РФ против Украины.

Для распространения вражеской пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения.

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По данным следствия, подавляющее большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители России.

Николаевская область

Здесь задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка.

По указанию оккупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных Кремлю международных информагентств. В этих статьях авторы популяризировали бывший Советский Союз и призывали к его восстановлению.

Для конспирации участники вражеского подполья действовали порознь и подписывали свои "произведения" различными псевдонимами.

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Днепропетровщина

СБУ задержала YouTube-блогера, который сотрудничал с командованием Южного военного округа страны-агрессора.

От оккупантов фигурант дистанционно получал задание на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине.

В заказных роликах их автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.

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В Харькове задержан еще один сторонник рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику.

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.