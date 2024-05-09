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Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призвали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и призывали к захвату всей территории нашего государства.

Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях.

Задержание в Киеве

СБУ разоблачила местную жительницу, которая восхваляла Путина и войну РФ против Украины.

Для распространения вражеской пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 5 пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, подавляющее большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители России.

Николаевская область

Здесь задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка.

По указанию оккупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных Кремлю международных информагентств. В этих статьях авторы популяризировали бывший Советский Союз и призывали к его восстановлению.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Для конспирации участники вражеского подполья действовали порознь и подписывали свои "произведения" различными псевдонимами.

Также смотрите: Задержан рецидивист, шпионивший для разведки РФ за линиями обороны Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днепропетровщина

СБУ задержала YouTube-блогера, который сотрудничал с командованием Южного военного округа страны-агрессора.

От оккупантов фигурант дистанционно получал задание на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине.

В заказных роликах их автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Также смотрите: Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан еще один сторонник рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику.

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ викрила прокремлівських агітаторів у 4 областях України

Автор: 

агитация (508) Киев (25518) Николаевская область (2123) СБУ (19893) Харьков (7479) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+8
Судячи по фото, ці упирі живуть у належних злиднях, як і їх аудиторія в рашці. Маргінали тупоголові, біосміття.
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09.05.2024 13:40
+7
Бажаю - За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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09.05.2024 13:28
+6
тю... вже подумав, що нарешті СБУ взялася за справу "по-дорослому" та закрила ****** телегівнофон з Г+Г та іншими лизунами дермачини зеленої
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09.05.2024 13:30
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Банда некрофілів.
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09.05.2024 13:28 Ответить
Бажаю - За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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09.05.2024 13:28 Ответить
тю... вже подумав, що нарешті СБУ взялася за справу "по-дорослому" та закрила ****** телегівнофон з Г+Г та іншими лизунами дермачини зеленої
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09.05.2024 13:30 Ответить
Морди героїв в студію, а самих на мінні поля, де вони без зусиль вознесуться до свого "вічно живого" вождя.
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09.05.2024 13:34 Ответить
Судячи по фото, ці упирі живуть у належних злиднях, як і їх аудиторія в рашці. Маргінали тупоголові, біосміття.
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09.05.2024 13:40 Ответить
десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах
телеграм, конечно......
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09.05.2024 13:57 Ответить
Скільки ж ще цієї мразоти!!!
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09.05.2024 13:58 Ответить
Що цікаво, що кацапи ніяого відношення до цього СРСР не мають і нічого в себе не повторили що тоді було. Абсолютно інша, імперська ідеологія, національна доктрина, інша власність на засоби виробництва, радикальна відмінність достатку суспільних шарів, і ще куча несуміностей і розбіжностей.
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09.05.2024 14:17 Ответить
виродки. Як молоді люди (бо шльондра точно молода) можуть ностальгувати за тим, в чому вони ніколи не жили? В тій тюрмі народів. Вони навіть не розуміють, що там не буде жодних соцмереж, інтимного спілкування, до якого вони звикли, жодного обміну думками, а тільки таємні розмови на кухнях.. Що навіть туалетного папіру не буде, як в срср.. От чумні придурки!!
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09.05.2024 14:17 Ответить
Мав нагоду поспілкуватись з такими. В голові тільки розповіді бабусі і дідуся, про як було добре і все було. Але не кумекають, що бабуся працювала в райкомі, або профспілках ( див. по списку ), а добрий дідусь в КГБ, ОБХСС, або десь на кормному місці. Переконати неможливо і не вірять, що більшість людей жила від копійчаної зарплати до зарплати в світі тотального дефіциту.
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09.05.2024 14:33 Ответить
А як же шльондра зьявилась? Якщо в СРСР не було інтимного спілкування, до якого вони звикли, невже на суботнике вітром надуло?
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09.05.2024 15:29 Ответить
Він мав на увазі прослуховування і доноси
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09.05.2024 15:38 Ответить
А ще цікаво які чотири ніка зникнуть з Цензора.
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09.05.2024 14:42 Ответить
Та вся їх агітація то є фуфло для лохів! Передайте їм і подібним що вони повинні виїхати в орду і зробити там таку економіку і рівень життя щоб інші країни стояли в черзі вступити в союз з ними, агітація тут не спрацює.

А по суті, кожен народ,який себе поважає, повинен мати свою державу, свою землю, культуру, мову, свої правила й закони, а створення СРСР - це стати колонією московського улуса!
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09.05.2024 14:56 Ответить
Вы не будете спорить что Кубань это этническая Украина?
76 лет просуществовал СРСР.
Половину правили украинцы. Это мы отстроили, ввели в застой и развалили Союз.
Как просрать империю можно спрашивать у нас.
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09.05.2024 15:25 Ответить
Що Брежнєв українець ? Не смішіть мої тапки.
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09.05.2024 15:40 Ответить
Бурят?
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09.05.2024 21:29 Ответить
Хто з українців правив при совку? Хрущов? Горбачов? Брежнєв? Сралін? Лєнін? Спроси маму, если книги не читаешь.
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09.05.2024 22:50 Ответить
Мальчик, мне дембель Язов подписывал.

Девичья фамилия матери последнего генсека - Гопкало, а Раиса Максимовна - урожденная Титаренко.

На самом деле Хрущев вряд ли был этническим украинцем - но его детство, молодость прошли в Донбассе

Секретарем ЦК КП(б)У успел побывать и Вячеслав Молотов.

Алексей Кириченко, во второй половине пятидесятых считавшийся «вторым после Хрущева», и генеральный прокурор СССР Романа Руденко - свой пост он бессменно занимал с 1953 по 1981-й (!),прокурорская звезда которого взошла еще на Нюрнбергском процессе.

С этнической принадлежностью Брежнева все просто: в личном кадровом листе 1942 года и паспорте 1947 года написано «украинец», В 1965-1977 годах председателем Президиума Верховного Совета СССР (по конституции - высшая государственная должность) был украинец Николай Подгорный (на этом посту его сменил лично Брежнев). Председателем Совета Министров СССР в 1980-1985 годах был Николай Тихонов, уроженец Харькова, сделавший карьеру в Днепропетровске. В Политбюро ЦК КПСС «брежневских призывов» входили Андрей Кириленко (секретарь ЦК), Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Андрей Гречко, Дмитрий Полянский, упомянутый уже Подгорный.

Председателями КГБ были Владимир Семичастный (1961-1967), Виталий Федорчук (1982), Виктор Чебриков (1982-1988), а первым замом председателя КГБ с 1967 по 1982-й был украинец Семен Цвигун. МВД Союза с 1968 по 1982-й возглавлял «днепропетровец» Николай Щелоков, а в последующие четыре года - Виталий Федорчук.


О национальной принадлежности Климента Ворошилова можно спорить (есть мнение, что он - украинец, по крайней мере, родился в нынешнем Лисичанске Луганской области, да и областной центр носил его имя), как и о том, был ли украинцем иногородний (это такая сословная принадлежность) донской станичник Семен Буденный. Но вот те, в чьем происхождении сомневаться не приходится: маршалы Советского Союза Семен Тимошенко и Григорий Кулик, Кирилл Москаленко, Андрей Еременко и Андрей Гречко (министр обороны СССР), маршалы бронетанковых войск Павел Рыбалко и Яков Федоренко. И это - только первоконники…

А ведь были еще маршалы Советского Союза Петр Кошевой и Родион Малиновский (министр обороны СССР), в Харькове родился и вырос Павел Батицкий - маршал, лично расстрелявший другого маршала - Лаврентия Берию. Украинцами были главный маршал артиллерии Владимир Толубко и маршал артиллерии Ефим Бойчук, маршал инженерных войск Виктор Харченко. Отдельно вспомним маршалов авиации - Сергея Руденко, Владимира Судеца и, конечно же, Ивана Кожедуба.
У истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири тоже стоит украинец - Борис Щербина, выходец из Дебальцево.

И напоследок - интересный момент, в какой-то степени опровергающий представление об Украине как о «московской колонии» в составе СССР. Дело в том, что после смерти Сталина первыми секретарями ЦК КПУ и председателями республиканского Совмина были… только украинцы. Соответственно высшую партийную власть друг за другом осуществляли Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко и Станислав Гуренко. А в «премьерах» ходили: Демьян Коротченко, Владимир Щербицкий, Иван Казанец, Александр Ляшко, Виталий Масол и Витольд Фокин.
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09.05.2024 23:44 Ответить
О! Давно я Х@йловських методичок не читала. Дурило, це все свита для імітації саюза, який Украіні і на Х@й не здався. Серед генсеків нас не було. Українці - це Грушевський, Петлюра, Бендера і ще мільйони, яких ви заморили голодом , загнали в табори та радянські стройкі , суки кацапські. Або заманили під страхом смерті на работу в Мацкву, як Довженка . пнх . Грошей більше не дам. Язову привіт.
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10.05.2024 05:34 Ответить
Вы секс любите? Там процесс, а не результат важен.
Про Степана Андреевича не будем. Первые два участвовали в постройке страны. Как вам результат? Пришел лесник и выгнал всех ил леса
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10.05.2024 07:53 Ответить
Поки не здохнуть всі совки війна триватиме.
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09.05.2024 15:11 Ответить
До них вже дійшло.
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09.05.2024 15:41 Ответить
Охота на лапотную рашисткую притаившуюся в Украине погань открыта
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09.05.2024 16:01 Ответить
Чому не мордой в асфальт?🤬
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10.05.2024 09:27 Ответить
 
 