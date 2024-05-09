Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призвали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и призывали к захвату всей территории нашего государства.
Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях.
Задержание в Киеве
СБУ разоблачила местную жительницу, которая восхваляла Путина и войну РФ против Украины.
Для распространения вражеской пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения.
По данным следствия, подавляющее большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители России.
Николаевская область
Здесь задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка.
По указанию оккупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных Кремлю международных информагентств. В этих статьях авторы популяризировали бывший Советский Союз и призывали к его восстановлению.
Для конспирации участники вражеского подполья действовали порознь и подписывали свои "произведения" различными псевдонимами.
Днепропетровщина
СБУ задержала YouTube-блогера, который сотрудничал с командованием Южного военного округа страны-агрессора.
От оккупантов фигурант дистанционно получал задание на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине.
В заказных роликах их автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.
В Харькове задержан еще один сторонник рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику.
По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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телеграм, конечно......
А по суті, кожен народ,який себе поважає, повинен мати свою державу, свою землю, культуру, мову, свої правила й закони, а створення СРСР - це стати колонією московського улуса!
76 лет просуществовал СРСР.
Половину правили украинцы. Это мы отстроили, ввели в застой и развалили Союз.
Как просрать империю можно спрашивать у нас.
Девичья фамилия матери последнего генсека - Гопкало, а Раиса Максимовна - урожденная Титаренко.
На самом деле Хрущев вряд ли был этническим украинцем - но его детство, молодость прошли в Донбассе
Секретарем ЦК КП(б)У успел побывать и Вячеслав Молотов.
Алексей Кириченко, во второй половине пятидесятых считавшийся «вторым после Хрущева», и генеральный прокурор СССР Романа Руденко - свой пост он бессменно занимал с 1953 по 1981-й (!),прокурорская звезда которого взошла еще на Нюрнбергском процессе.
С этнической принадлежностью Брежнева все просто: в личном кадровом листе 1942 года и паспорте 1947 года написано «украинец», В 1965-1977 годах председателем Президиума Верховного Совета СССР (по конституции - высшая государственная должность) был украинец Николай Подгорный (на этом посту его сменил лично Брежнев). Председателем Совета Министров СССР в 1980-1985 годах был Николай Тихонов, уроженец Харькова, сделавший карьеру в Днепропетровске. В Политбюро ЦК КПСС «брежневских призывов» входили Андрей Кириленко (секретарь ЦК), Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Андрей Гречко, Дмитрий Полянский, упомянутый уже Подгорный.
Председателями КГБ были Владимир Семичастный (1961-1967), Виталий Федорчук (1982), Виктор Чебриков (1982-1988), а первым замом председателя КГБ с 1967 по 1982-й был украинец Семен Цвигун. МВД Союза с 1968 по 1982-й возглавлял «днепропетровец» Николай Щелоков, а в последующие четыре года - Виталий Федорчук.
О национальной принадлежности Климента Ворошилова можно спорить (есть мнение, что он - украинец, по крайней мере, родился в нынешнем Лисичанске Луганской области, да и областной центр носил его имя), как и о том, был ли украинцем иногородний (это такая сословная принадлежность) донской станичник Семен Буденный. Но вот те, в чьем происхождении сомневаться не приходится: маршалы Советского Союза Семен Тимошенко и Григорий Кулик, Кирилл Москаленко, Андрей Еременко и Андрей Гречко (министр обороны СССР), маршалы бронетанковых войск Павел Рыбалко и Яков Федоренко. И это - только первоконники…
А ведь были еще маршалы Советского Союза Петр Кошевой и Родион Малиновский (министр обороны СССР), в Харькове родился и вырос Павел Батицкий - маршал, лично расстрелявший другого маршала - Лаврентия Берию. Украинцами были главный маршал артиллерии Владимир Толубко и маршал артиллерии Ефим Бойчук, маршал инженерных войск Виктор Харченко. Отдельно вспомним маршалов авиации - Сергея Руденко, Владимира Судеца и, конечно же, Ивана Кожедуба.
У истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири тоже стоит украинец - Борис Щербина, выходец из Дебальцево.
И напоследок - интересный момент, в какой-то степени опровергающий представление об Украине как о «московской колонии» в составе СССР. Дело в том, что после смерти Сталина первыми секретарями ЦК КПУ и председателями республиканского Совмина были… только украинцы. Соответственно высшую партийную власть друг за другом осуществляли Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко и Станислав Гуренко. А в «премьерах» ходили: Демьян Коротченко, Владимир Щербицкий, Иван Казанец, Александр Ляшко, Виталий Масол и Витольд Фокин.
Про Степана Андреевича не будем. Первые два участвовали в постройке страны. Как вам результат? Пришел лесник и выгнал всех ил леса