Задержан рецидивист, шпионивший для разведки РФ за линиями обороны Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности предотвратила новые попытки российской разведки получить актуальную информацию об обороне Харькова. Больше всего агрессора интересовали геолокации укрепрайонов с фортификационными сооружениями и тяжелым вооружением ВСУ, которые обороняют город с северной границы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание вражеского приспешника
"Также враг хотел узнать о местах базирования мобильных огневых групп ПВО, которые "охотятся" на вражеские дроны в приграничных районах области. Для получения разведданных оккупанты привлекли своего информатора с криминальным прошлым, который проживал в Волчанском районе Харьковщины.
Под видом рядового гражданина он обходил пограничную местность, где отслеживал расположение оборонительных линий и огневых позиций ВСУ", - рассказали в СБУ.
Возвращаясь домой, фигурант обозначал зафиксированные координаты на картах Google для подготовки "отчета" российской спецслужбе.
По имеющимся данным, развединформация была необходима оккупантам для планирования боевых операций, в том числе - с привлечением диверсионно-разведывательных групп.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и пошагово задокументировали его преступную деятельность.
Благодаря этому удалось обезопасить места временного базирования подразделений ВСУ и замаскировать их перемещение, а затем задержать фигуранта в его доме.
Агент РФ оказался рецидивистом
Как установило расследование, вражеским соратником оказался 45-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели потерпевшего.
В поле зрения российской разведки бывший заключенный попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих.
Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписок с агрессором.
Что грозит
На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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