Задержан рецидивист, шпионивший для разведки РФ за линиями обороны Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности предотвратила новые попытки российской разведки получить актуальную информацию об обороне Харькова. Больше всего агрессора интересовали геолокации укрепрайонов с фортификационными сооружениями и тяжелым вооружением ВСУ, которые обороняют город с северной границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание вражеского приспешника

"Также враг хотел узнать о местах базирования мобильных огневых групп ПВО, которые "охотятся" на вражеские дроны в приграничных районах области. Для получения разведданных оккупанты привлекли своего информатора с криминальным прошлым, который проживал в Волчанском районе Харьковщины.

Под видом рядового гражданина он обходил пограничную местность, где отслеживал расположение оборонительных линий и огневых позиций ВСУ", - рассказали в СБУ.

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Возвращаясь домой, фигурант обозначал зафиксированные координаты на картах Google для подготовки "отчета" российской спецслужбе.

По имеющимся данным, развединформация была необходима оккупантам для планирования боевых операций, в том числе - с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и пошагово задокументировали его преступную деятельность.

Благодаря этому удалось обезопасить места временного базирования подразделений ВСУ и замаскировать их перемещение, а затем задержать фигуранта в его доме.

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Агент РФ оказался рецидивистом

Как установило расследование, вражеским соратником оказался 45-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели потерпевшего.

В поле зрения российской разведки бывший заключенный попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих.

Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписок с агрессором.







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Что грозит

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.