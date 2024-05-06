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Задержана агентурная группа ФСБ, которая готовила массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей накануне Пасхи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Приоритетные цели агентурной группы

Как отмечается, среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов.

"Кроме того оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, которые охраняют Генштаб ВСУ", - говорится в сообщении.

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російські агенти готували масовані обстріли
російські агенти готували масовані обстріли
російські агенти готували масовані обстріли

Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубен. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одного куратора из ФСБ.

Обо всем этом Служба безопасности узнала еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов, которых своевременно разоблачила и пошагово документировала.

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Как задержали российских агентов?

Благодаря этому их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, и тем самым сорвать планы агрессора по подготовке воздушных ударов.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Что российским агентам грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что СБУ призвала граждан соблюдать безопасность на Пасху и не игнорировать тревоги.

Автор: 

СБУ (19893) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+14
Краще на гиляку кончених зрадників , бо вони вбивці 😡
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06.05.2024 10:19
+13
Я то думал Зеленского с Ермаком задержали.
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06.05.2024 10:24
+9
написано так, вроді всю оп-у накрили )))
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06.05.2024 10:22
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Краще на гиляку кончених зрадників , бо вони вбивці 😡
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06.05.2024 10:19 Ответить
Краще в топку ТЭЦ.
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06.05.2024 10:30 Ответить
жеивьём
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06.05.2024 11:18 Ответить
Навіщо на гіляку ? Краще розібрати на органи , хоч якась користь з цих паскуд .
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06.05.2024 11:04 Ответить
написано так, вроді всю оп-у накрили )))
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06.05.2024 10:22 Ответить
У СБУ накривалки не вистачить.
Вони ж їдять з рук ЗЄрмака.
І дозвіл на рейдерство та шантаж бізнесу у СБУ теж з ОП.
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06.05.2024 10:28 Ответить
Респект контрикам!...
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06.05.2024 10:23 Ответить
Я то думал Зеленского с Ермаком задержали.
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06.05.2024 10:24 Ответить
ты дебил? они с порошенко и так у пидаров в розыске. куда дальше
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06.05.2024 10:48 Ответить
Димоходи прочистити, 13 фашистських рублів Іудам у зуби та на гіляку!!! Тільки так можна перебороти таке явище як зрада за гроші та з ідейних почуттів. А може взагалі як на війні не розголошуючі суті справи ліквідувати та закопати по тихому
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06.05.2024 10:26 Ответить
...довічно без права на ,,листування,, так економніше на харчах.
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06.05.2024 10:28 Ответить
28-річні безробітні дур'ю маялися і ніяк не цікавили ТЦК і СП? Цікаво, чому такі тцкашників не цікавлять, а інваліди цікавлять? 🤔
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06.05.2024 10:29 Ответить
Инвалидов проще поймать и запаковать... А таких попробуй еще найди, догони.
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06.05.2024 10:33 Ответить
Віталька, напиши путін- *****.
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06.05.2024 13:05 Ответить
Єрьмака взяли?
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06.05.2024 10:33 Ответить
Судячи із того, що вони встигли передати, удари не скасовуються?
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06.05.2024 10:52 Ответить
ну почему всегда их рожи замалёвуют,это похоже на пиар, неужели для того, что б кто=то приехали их поховав, таких (хероев нужно знать по пыску
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06.05.2024 10:56 Ответить
https://youtu.be/gdsSeHtWxAM?si=movhI-pgTLkk2W3G https://youtu.be/gdsSeHtWxAM?si=movhI-pgTLkk2W3G ...

Про Генерала Залужного 🔱❤️🖤🔱✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.05.2024 10:58 Ответить
Цю паскуду розстріляти іншої мови ця погань не розуміє.
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06.05.2024 11:05 Ответить
А кацапня відмінила масований обстріл, бо її группу агентів викрили. На третій рік війни кацапи не знають, куди бити. Вірю, вірю.
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06.05.2024 11:34 Ответить
Точно переселенці !!
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06.05.2024 11:47 Ответить
Чому увесь час пишуть агенти "ФСБ" ?? Інших спецслужб у РФ немає ?
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06.05.2024 12:17 Ответить
 
 