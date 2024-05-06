Задержана агентурная группа ФСБ, которая готовила массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей накануне Пасхи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Приоритетные цели агентурной группы
Как отмечается, среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов.
"Кроме того оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, которые охраняют Генштаб ВСУ", - говорится в сообщении.
Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубен. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одного куратора из ФСБ.
Обо всем этом Служба безопасности узнала еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов, которых своевременно разоблачила и пошагово документировала.
Как задержали российских агентов?
Благодаря этому их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, и тем самым сорвать планы агрессора по подготовке воздушных ударов.
Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.
За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.
Что российским агентам грозит?
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что СБУ призвала граждан соблюдать безопасность на Пасху и не игнорировать тревоги.
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Вони ж їдять з рук ЗЄрмака.
І дозвіл на рейдерство та шантаж бізнесу у СБУ теж з ОП.
Про Генерала Залужного 🔱❤️🖤🔱✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦