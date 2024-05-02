Задержан информатор "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила новые попытки врага получить актуальные данные о Силах обороны Украины в Донецкой области. Задержан российский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание шпиона

"Такое задание он получил от боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которая сейчас входит в состав регулярных войск страны-агрессора.

По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ", - отметили в СБУ.

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Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения украинских войск, которые обороняют райцентр.

В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях. Впрочем, благодаря СБУ российский информатор был вовремя разоблачен.

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Информатору помогала знакомая россиянка

Как установило расследование, пособником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.

Осенью 2023 года он согласился работать на оккупантов, которые дистанционно вышли на мужчину через его знакомую россиянку. Женщина "работала" на участницу оккупационной группировки "вагнеровцев".

С ней информатор общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. Так, например, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой.

Задокументировано, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто осуществлял видеосъемку окружающей территории.

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Что грозит вражескому приспешнику

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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