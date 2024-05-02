Затримано інформатора "вагнерівців", який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла новим спробам ворога отримати актуальні дані про Сили оборони України на Донеччині. Затримано російського інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання шпигуна

"Таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити й передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ", - зазначили в СБУ.

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Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках. Втім, завдяки СБУ російського інформатора було вчасно викрито.

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Інформатору допомагала знайома росіянка

Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка "працювала" на учасницю окупаційного угруповання "вагнерівців".

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

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Що загрожує ворожому поплічнику

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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