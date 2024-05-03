Повідомлено про підозру рашистам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох ватажків з окупаційного "МВС РФ по Запорізькій області", які займалися депортацією українців.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про двох росіян: Миколу Опришка, який очолює загарбницьку установу, та його підлеглого Костянтина Разигріна – керівника "міграційного управління".



"Зловмисники організували примусові вивезення мешканців тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім – до північно-західного кордону Росії з Латвією. За наявними даними, таким чином рашисти намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали слідства, людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС. У разі спротиву – потерпілим погрожували розстрілом та репресіями проти їхніх близьких родичів, які залишилися на тимчасово окупованій частині України.

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У СБУ зазначають, що "маршрут" депортованих українців пролягав через Мелітополь, з якого потім вивозили до "перевалочного табору" в селищі Синявське Ростовської області. Там потерпілих об’єднували в групи для подальшого "конвоювання" до прикордонних територій Росії, зокрема Псковської області, що межує з Латвією. Також встановлено, що після депортації людей рашисти розграбовували їхні оселі та приватне майно.



"Задокументовано, як рашисти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі. Потім літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з ЄС, де з іншими "біженцями" гнали у напрямку однієї з прибалтійських країн", - розповіли в СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Опришку та Разигріну про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення обох фігурантів до відповідальності за злочини проти українців.