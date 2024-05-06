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Затримано агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Пріоритетні цілі агентурної групи

Як зазначається, серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання пально-мастильних матеріалів.

"Крім того окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повідомлено про підозру рашистам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС, - СБУ

російські агенти готували масовані обстріли
російські агенти готували масовані обстріли
російські агенти готували масовані обстріли

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

Про все це Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів, яких своєчасно викрила і покроково документувала.

Також читайте: Шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала "на гарячому" інформатора РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Як затримали російських агентів?

Завдяки цьому їх вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани агресора щодо підготовки повітряних ударів.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Що російським агентам загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано інформатора "вагнерівців", який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що СБУ закликала громадян дотримуватися безпеки на Великдень та не ігнорувати тривоги.

Автор: 

СБУ (12812) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+14
Краще на гиляку кончених зрадників , бо вони вбивці 😡
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06.05.2024 10:19
+13
Я то думал Зеленского с Ермаком задержали.
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06.05.2024 10:24
+9
написано так, вроді всю оп-у накрили )))
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06.05.2024 10:22
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Краще на гиляку кончених зрадників , бо вони вбивці 😡
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06.05.2024 10:19 Відповісти
Краще в топку ТЭЦ.
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06.05.2024 10:30 Відповісти
жеивьём
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06.05.2024 11:18 Відповісти
Навіщо на гіляку ? Краще розібрати на органи , хоч якась користь з цих паскуд .
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06.05.2024 11:04 Відповісти
написано так, вроді всю оп-у накрили )))
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06.05.2024 10:22 Відповісти
У СБУ накривалки не вистачить.
Вони ж їдять з рук ЗЄрмака.
І дозвіл на рейдерство та шантаж бізнесу у СБУ теж з ОП.
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06.05.2024 10:28 Відповісти
Респект контрикам!...
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06.05.2024 10:23 Відповісти
Я то думал Зеленского с Ермаком задержали.
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06.05.2024 10:24 Відповісти
ты дебил? они с порошенко и так у пидаров в розыске. куда дальше
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06.05.2024 10:48 Відповісти
Димоходи прочистити, 13 фашистських рублів Іудам у зуби та на гіляку!!! Тільки так можна перебороти таке явище як зрада за гроші та з ідейних почуттів. А може взагалі як на війні не розголошуючі суті справи ліквідувати та закопати по тихому
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06.05.2024 10:26 Відповісти
...довічно без права на ,,листування,, так економніше на харчах.
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06.05.2024 10:28 Відповісти
28-річні безробітні дур'ю маялися і ніяк не цікавили ТЦК і СП? Цікаво, чому такі тцкашників не цікавлять, а інваліди цікавлять? 🤔
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06.05.2024 10:29 Відповісти
Инвалидов проще поймать и запаковать... А таких попробуй еще найди, догони.
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06.05.2024 10:33 Відповісти
Віталька, напиши путін- *****.
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06.05.2024 13:05 Відповісти
Єрьмака взяли?
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06.05.2024 10:33 Відповісти
Судячи із того, що вони встигли передати, удари не скасовуються?
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06.05.2024 10:52 Відповісти
ну почему всегда их рожи замалёвуют,это похоже на пиар, неужели для того, что б кто=то приехали их поховав, таких (хероев нужно знать по пыску
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06.05.2024 10:56 Відповісти
https://youtu.be/gdsSeHtWxAM?si=movhI-pgTLkk2W3G https://youtu.be/gdsSeHtWxAM?si=movhI-pgTLkk2W3G ...

Про Генерала Залужного 🔱❤️🖤🔱✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.05.2024 10:58 Відповісти
Цю паскуду розстріляти іншої мови ця погань не розуміє.
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06.05.2024 11:05 Відповісти
А кацапня відмінила масований обстріл, бо її группу агентів викрили. На третій рік війни кацапи не знають, куди бити. Вірю, вірю.
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06.05.2024 11:34 Відповісти
Точно переселенці !!
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06.05.2024 11:47 Відповісти
Чому увесь час пишуть агенти "ФСБ" ?? Інших спецслужб у РФ немає ?
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06.05.2024 12:17 Відповісти
 
 