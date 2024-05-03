Шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала "на гарячому" інформатора РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла новій серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті спецоперації у Харкові "на гарячому" затримано інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об’єкти Сил оборони.

Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ.

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Діяльність російського шпигуна

Однак Служба безпеки зірвала плани агресора завдяки своєчасному викриттю російського інформатора.

Від початку розвідувальної активності фігуранта кожен його крок документували співробітники СБУ. Також спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ, які обороняють Харківщину.

Зазначається, що на завершальному етапі спецоперації фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару РФ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим.

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Про це він неодноразово писав у російських Телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату у месенджері.

Також він "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.





Що загрожує зловмиснику

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

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