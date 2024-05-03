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Шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала "на гарячому" інформатора РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла новій серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті спецоперації у Харкові "на гарячому" затримано інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об’єкти Сил оборони.

Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ.

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Діяльність російського шпигуна

Однак Служба безпеки зірвала плани агресора завдяки своєчасному викриттю російського інформатора.

Від початку розвідувальної активності фігуранта кожен його крок документували співробітники СБУ. Також спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ, які обороняють Харківщину.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

Зазначається, що на завершальному етапі спецоперації фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару РФ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим.

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Про це він неодноразово писав у російських Телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату у месенджері.

Також він "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові
Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

Що загрожує зловмиснику

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12812) Харків (5594) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+12
Ну як так? Жити в Україні і наводити ворожі снаряди на українців?
Ну звалило-б падло у свою кацапію, часу ж було вдосталь.... Не розумію таку сволоту.....
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03.05.2024 10:27
+12
Ще й собаку нашу намагався використати, гнида. Корми після цього оце падло в тюрмі з податків
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03.05.2024 10:31
+11
А не можна замість 8 років тюрми 20 хвилин на палі.
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03.05.2024 10:23
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А не можна замість 8 років тюрми 20 хвилин на палі.
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03.05.2024 10:23 Відповісти
Ну як так? Жити в Україні і наводити ворожі снаряди на українців?
Ну звалило-б падло у свою кацапію, часу ж було вдосталь.... Не розумію таку сволоту.....
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03.05.2024 10:27 Відповісти
Поки їх не почнуть відстрелювати, діла не буде!!!
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03.05.2024 10:29 Відповісти
Молодий, але в башті насрано шо караул...
Аж песику соромно та ніяково за свого господаря
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03.05.2024 10:31 Відповісти
Ще й собаку нашу намагався використати, гнида. Корми після цього оце падло в тюрмі з податків
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03.05.2024 10:31 Відповісти
Ти дивись, знову Харків. І де ж там взялися зрадники і прокацапські нарідці? Там же постійно були проукраїнські Допа і Гепа. А до них, що не кацап, то малорос. І Вролодя Херпіду призначив таких же самих, а страждає нарід.
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03.05.2024 10:43 Відповісти
Псрарі у великих містах - антисоціальні елементи, схильні навіть до державної зради.
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03.05.2024 10:49 Відповісти
Собачку жаль!
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03.05.2024 11:04 Відповісти
От сволота кацапська
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03.05.2024 11:11 Відповісти
Віддайте цю пошерсть харків'янам.
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03.05.2024 11:59 Відповісти
Судя по морде - сабака сам его сдал!🐶
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03.05.2024 12:20 Відповісти
 
 