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Шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой: СБУ задержала "на горячем" информатора РФ в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности предотвратила новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харьковщине. Среди основных целей агрессора были системы ПВО, защищающие областной центр и прилегающие районы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации в Харькове "на горячем" задержан информатор российской разведки, готовивший воздушную атаку на военные объекты Сил обороны.

Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ", - говорится в сообщении.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

В случае установления соответствующих координат, он должен был передать их оккупантам для осуществления огневого поражения подразделений украинских войск.

Также смотрите: Задержан информатор "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Деятельность российского шпиона

Однако Служба безопасности сорвала планы агрессора благодаря своевременному разоблачению российского информатора.

С начала разведывательной активности фигуранта каждый его шаг документировали сотрудники СБУ. Также спецслужба провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности подразделений ВСУ, обороняющих Харьковскую область.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

Отмечается, что на завершающем этапе спецоперации фигурант был задержан, когда пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск. У него изъят мобильный телефон с фотографиями потенциальной цели для воздушного удара РФ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной производственной компании, который идейно поддерживал кремлевский режим.

Смотрите также: Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: СБУ задержала агентку РФ в Славянске. ФОТО

Об этом он неоднократно писал в российских телеграм-каналах и таким образом попал в поле зрения российской разведки. Дальнейшая коммуникация с агрессором происходила с помощью анонимного чата в мессенджере.

Также он "втемную" выведывал нужную ему информацию у своих коллег и знакомых.

Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові
Російський шпигун затриманий СБУ у Харкові

Что грозит злоумышленнику

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский агент, готовивший атаку на пункты базирования ПВО ВСУ, задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19893) Харьков (7479) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+12
Ну як так? Жити в Україні і наводити ворожі снаряди на українців?
Ну звалило-б падло у свою кацапію, часу ж було вдосталь.... Не розумію таку сволоту.....
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03.05.2024 10:27
+12
Ще й собаку нашу намагався використати, гнида. Корми після цього оце падло в тюрмі з податків
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03.05.2024 10:31
+11
А не можна замість 8 років тюрми 20 хвилин на палі.
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03.05.2024 10:23
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А не можна замість 8 років тюрми 20 хвилин на палі.
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03.05.2024 10:23 Ответить
Ну як так? Жити в Україні і наводити ворожі снаряди на українців?
Ну звалило-б падло у свою кацапію, часу ж було вдосталь.... Не розумію таку сволоту.....
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03.05.2024 10:27 Ответить
Поки їх не почнуть відстрелювати, діла не буде!!!
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03.05.2024 10:29 Ответить
Молодий, але в башті насрано шо караул...
Аж песику соромно та ніяково за свого господаря
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03.05.2024 10:31 Ответить
Ще й собаку нашу намагався використати, гнида. Корми після цього оце падло в тюрмі з податків
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03.05.2024 10:31 Ответить
Ти дивись, знову Харків. І де ж там взялися зрадники і прокацапські нарідці? Там же постійно були проукраїнські Допа і Гепа. А до них, що не кацап, то малорос. І Вролодя Херпіду призначив таких же самих, а страждає нарід.
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03.05.2024 10:43 Ответить
Псрарі у великих містах - антисоціальні елементи, схильні навіть до державної зради.
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03.05.2024 10:49 Ответить
Собачку жаль!
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03.05.2024 11:04 Ответить
От сволота кацапська
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03.05.2024 11:11 Ответить
Віддайте цю пошерсть харків'янам.
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03.05.2024 11:59 Ответить
Судя по морде - сабака сам его сдал!🐶
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03.05.2024 12:20 Ответить
 
 