Шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой: СБУ задержала "на горячем" информатора РФ в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности предотвратила новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харьковщине. Среди основных целей агрессора были системы ПВО, защищающие областной центр и прилегающие районы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации в Харькове "на горячем" задержан информатор российской разведки, готовивший воздушную атаку на военные объекты Сил обороны.

Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ", - говорится в сообщении.

В случае установления соответствующих координат, он должен был передать их оккупантам для осуществления огневого поражения подразделений украинских войск.

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Деятельность российского шпиона

Однако Служба безопасности сорвала планы агрессора благодаря своевременному разоблачению российского информатора.

С начала разведывательной активности фигуранта каждый его шаг документировали сотрудники СБУ. Также спецслужба провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности подразделений ВСУ, обороняющих Харьковскую область.

Отмечается, что на завершающем этапе спецоперации фигурант был задержан, когда пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск. У него изъят мобильный телефон с фотографиями потенциальной цели для воздушного удара РФ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной производственной компании, который идейно поддерживал кремлевский режим.

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Об этом он неоднократно писал в российских телеграм-каналах и таким образом попал в поле зрения российской разведки. Дальнейшая коммуникация с агрессором происходила с помощью анонимного чата в мессенджере.

Также он "втемную" выведывал нужную ему информацию у своих коллег и знакомых.





Что грозит злоумышленнику

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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