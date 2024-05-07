Малюк о разоблачении агентурных сетей РФ: За наводчиком некоторое время следят
В течение 2023 года в Украине СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, которые действовали в интересах РФ. С начала этого года уже выявлено 11 таких сетей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в комментарии РБК-Украина.
По словам Малюка, маркером результативности работы СБУ является то, что в течение прошлого года было разоблачено 47 агентурных сетей, а с начала текущего - еще 11.
"Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - рассказал глава СБУ.
Также Малюк отметил, что перед задержанием за наводчиком некоторое время следят. Это может помочь в раскрытии целой сети, если она существует.
В свою очередь представитель СБУ Артем Дехтяренко добавил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности существуют и контрразведывательные мероприятия, впрочем, подробности по этому поводу не раскрываются.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.
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Дурнувата вата відкрито висловлює там свої антиукраїнські погляди і добровільно вербується на службу до фсб , але забуває що месенджер читають не лише кацапи , а й СБУ .!
Тож, всім мобільним операторам і інтернет-провайдерам в Україні слід скласти список моб.номерів і IT-адрес, хто користується цим шпигунським інструментом, та передати його в СБУ.
Це свинство, коли одна рука захищає, а інша в цей час краде!
могут "скормить" заведомо ложную информацию Источник:
Пить можноскармливать можно тільки с головою.
Реальный случай был показан в фильме "Ошибка резидента" там шпион просил накопать земельки и набрать пробу водички.
На этом в (тогда еще Прибалтике) взяли британского агента. Но так как ядерных объектов там близко не было решили скормить дезу. Облучили пробы земли и воды. Но рукожопы перестарались. По уровню радиоактивности там должны были быть не леса а лунная поверхность. Операция провалилась.
На пляжах Киева жители слушают шансон мавзолейных Шизофреников путлера...типа Шнура... дожили на 10 году Войны...
Послухайте в оригінальному виконанні Шансон (Франція) й Ви зрозумієте що оте Кацапське до Шансону немає ніякого відношення.