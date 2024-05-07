Малюк о разоблачении агентурных сетей РФ: За наводчиком некоторое время следят

В течение 2023 года в Украине СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, которые действовали в интересах РФ. С начала этого года уже выявлено 11 таких сетей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в комментарии РБК-Украина.

По словам Малюка, маркером результативности работы СБУ является то, что в течение прошлого года было разоблачено 47 агентурных сетей, а с начала текущего - еще 11.

"Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - рассказал глава СБУ.

Также Малюк отметил, что перед задержанием за наводчиком некоторое время следят. Это может помочь в раскрытии целой сети, если она существует.

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В свою очередь представитель СБУ Артем Дехтяренко добавил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности существуют и контрразведывательные мероприятия, впрочем, подробности по этому поводу не раскрываются.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.