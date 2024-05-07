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Новости Война
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Малюк о разоблачении агентурных сетей РФ: За наводчиком некоторое время следят

Малюк розповів про викриття російських шпигунів

В течение 2023 года в Украине СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, которые действовали в интересах РФ. С начала этого года уже выявлено 11 таких сетей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в комментарии РБК-Украина.

По словам Малюка, маркером результативности работы СБУ является то, что в течение прошлого года было разоблачено 47 агентурных сетей, а с начала текущего - еще 11.

"Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", - рассказал глава СБУ.

Также Малюк отметил, что перед задержанием за наводчиком некоторое время следят. Это может помочь в раскрытии целой сети, если она существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана агентурная группа ФСБ, которая готовила массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи, - СБУ. ФОТО

В свою очередь представитель СБУ Артем Дехтяренко добавил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности существуют и контрразведывательные мероприятия, впрочем, подробности по этому поводу не раскрываются.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.

Автор: 

СБУ (19864) шпионаж (1381) Малюк Василий (74)


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Топ комментарии
+7
А коли СБУ почне розкривати та карати своїх власних співробітників, що прямо зараз збагачуються на крові народу України? Чи всю роботу за вас повинні робити журналісти? А ви їм за це повістки будете організовувати?
Це свинство, коли одна рука захищає, а інша в цей час краде!
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07.05.2024 09:26
+5
А где же тогда всякие ОПшные помойки будут возвеличивать "лидера" и рассказывать про его достижения?)
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07.05.2024 09:29
+4
а що там каже агент ФСБ козирь він же єрмак
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07.05.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно заблокувати месенджер Telegram на території України, тоді всі агентурні мережі самоліквідуються, а нову прорашистську агентуру ворог не зможе вербувати.
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07.05.2024 09:25 Ответить
А где же тогда всякие ОПшные помойки будут возвеличивать "лидера" и рассказывать про его достижения?)
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07.05.2024 09:29 Ответить
всі українські канали мільонники в телеграмі підконтрольні ОП, а, судячи, по однаковому змісту і новинам, напряму керуються звідти.
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07.05.2024 09:34 Ответить
Але ж як тоді СБУ буде виявляти колаборантів !? На 90% мабуть , це робиться через той же месенджер .
Дурнувата вата відкрито висловлює там свої антиукраїнські погляди і добровільно вербується на службу до фсб , але забуває що месенджер читають не лише кацапи , а й СБУ .!
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07.05.2024 10:06 Ответить
Може трохи по іншому поглянути на це питання? - в кого у смартфоні є активний додаток Telegram, той і є потенційним зрадником і колаборантом.
Тож, всім мобільним операторам і інтернет-провайдерам в Україні слід скласти список моб.номерів і IT-адрес, хто користується цим шпигунським інструментом, та передати його в СБУ.
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07.05.2024 14:26 Ответить
А коли СБУ почне розкривати та карати своїх власних співробітників, що прямо зараз збагачуються на крові народу України? Чи всю роботу за вас повинні робити журналісти? А ви їм за це повістки будете організовувати?
Це свинство, коли одна рука захищає, а інша в цей час краде!
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07.05.2024 09:26 Ответить
ти російський агент!
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07.05.2024 09:28 Ответить
що ж мені тепер робити?
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07.05.2024 09:33 Ответить
або решай вопросік з СБУ або повестка на нуль.
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07.05.2024 09:35 Ответить
Ви з корупцієїю у своєму відомстві розберіться, борцуни.
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07.05.2024 09:27 Ответить
а що там каже агент ФСБ козирь він же єрмак
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07.05.2024 09:32 Ответить
Він каже:
могут "скормить" заведомо ложную информацию Источник:
Пить можно скармливать можно тільки с головою.
Реальный случай был показан в фильме "Ошибка резидента" там шпион просил накопать земельки и набрать пробу водички.
На этом в (тогда еще Прибалтике) взяли британского агента. Но так как ядерных объектов там близко не было решили скормить дезу. Облучили пробы земли и воды. Но рукожопы перестарались. По уровню радиоактивности там должны были быть не леса а лунная поверхность. Операция провалилась.
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07.05.2024 10:39 Ответить
Згадали "Помилку резидента". А сценаристом хто був. Сам Грибанов (начальник 2 Главка КГБ) під псевдом. Крендель ще той. В 1964 році "перейшов на сторону врага" Носенко, син бувшого наркома морфлоту, нач відділу з 2 Главку. Грибанова сходу прогнали, поставили замміністра середнього машинобудування (атомна зброя). І там цей майстер медових ловушок розвернувся, Почав прослуховувати розмови, вербувати,шантажувати працівників, вишуковувати шпигунів. Говорять, що в жіночих туалетах ставив записуючу апаратуру. Разоблачили і по совокупності проступков прогнали з КПРС. І він вступив в чекістську секцію Союзу письменників до бувшого генерала НКВД Ільїна і почав займатись графоманством. Його воспальонний разум і придумав ці проби води та повітря. Це і кочувало по романам і фільмам.
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07.05.2024 11:59 Ответить
Дякую за информацию
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07.05.2024 14:18 Ответить
подібне, робила частина військових з вищого командування ВСУ та частина вищих офіцерів в 2022 році з навідником дерьмаком та тими ж оп-никами, його підопічними. за що, на сьогодні, абсолютно всі й поплатилось, в той чи інший спосіб.
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07.05.2024 09:38 Ответить
ермака потрібно довго годувати.
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07.05.2024 09:40 Ответить
https://youtu.be/Ao0Rg3nly3w?si=6ZLCYu7awFJYEHDR ...

На пляжах Киева жители слушают шансон мавзолейных Шизофреников путлера...типа Шнура... дожили на 10 году Войны...
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07.05.2024 09:54 Ответить
Навіщо люди кацапський "блатниє" пісні називають "Шансон"?
Послухайте в оригінальному виконанні Шансон (Франція) й Ви зрозумієте що оте Кацапське до Шансону немає ніякого відношення.
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07.05.2024 10:26 Ответить
Директор центру протидії дезінформації України та засновник ГО "Торська сотня, "всєвєлікого" войска Донского " мають одне й те саме Прізвище, Ім'я та Побатькові. Що там СБУ, з'ясували чи це одна й тасама людина чи просто збіг й це різні люди?
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07.05.2024 10:23 Ответить
Подивись навкруги себе і ти побачиш стільки крупої риби,що тільки вспівай виловлювати! А те,про що ти рапортуєш-добре,але "мєлко". Не треба боятися вийти на самого себе,застрелися,якщо є честь офіцера! Зате нашу перемогу наблизиш.
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07.05.2024 10:38 Ответить
Звичайно стежать. Один прильот, другий, третій. Цивільні ж гинуть безкоштовно, волонтери розгрібають завали безкоштовно. Їм це нічого не коштує. А бабло можна пиляти, на рашку прцювати на півставки
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07.05.2024 11:27 Ответить
Телеграм закривати - це зайве. Потрібно використовувати по повній. В середині 30 Сіменс зробив по замовленню НКВД станції прослушки телефонів. Використували ноу-хау і телефон став мікрофоном. І вся партхозеліта стала як на долоні. Попалася на прослушку навіть жона Кольки Єжова, коли трахалась із Шолоховим в готелі. А Гріша Лєплєвський, друг Лазаря і вічний особистий ворог Вишинського згубив себе, коли почав патякати в ліжку своїй жонці про недолугого Сталіна і свою видатну роль в репресіях 1937 року. Указівки використовувати цей прийом давали тільки начальники облуправлінь, яких сталін призначав особисто. Тому не дивно, що їх безумовно розстрілювали. Ну а козирні агенти СБУ поки що не по зубам. Вони ввжають себе друзями Гундосого.
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07.05.2024 12:20 Ответить
 
 