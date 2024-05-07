Малюк про викриття агентурних мереж РФ: За навідником деякий час стежать

Упродовж 2023 року в Україні СБУ викрила 47 агентурних мереж, які діяли в інтересах РФ. З початку цього року вже виявлено 11 таких мереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк у коментарі РБК-Україна.

За словами Малюка, маркером результативності роботи СБУ є те, що упродовж минулого року було викрито 47 агентурних мереж, а з початку поточного - ще 11.

"Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповів голова СБУ.

Також Малюк зазначив, що перед затриманням за навідником деякий час стежать. Це може допомогти в розкритті цілої мережі, якщо ж вона існує.

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Своєю чергою речник СБУ Артем Дехтяренко додав, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, втім, подробиці щодо цього не розкриваються.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.