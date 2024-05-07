Малюк про викриття агентурних мереж РФ: За навідником деякий час стежать
Упродовж 2023 року в Україні СБУ викрила 47 агентурних мереж, які діяли в інтересах РФ. З початку цього року вже виявлено 11 таких мереж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк у коментарі РБК-Україна.
За словами Малюка, маркером результативності роботи СБУ є те, що упродовж минулого року було викрито 47 агентурних мереж, а з початку поточного - ще 11.
"Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповів голова СБУ.
Також Малюк зазначив, що перед затриманням за навідником деякий час стежать. Це може допомогти в розкритті цілої мережі, якщо ж вона існує.
Своєю чергою речник СБУ Артем Дехтяренко додав, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, втім, подробиці щодо цього не розкриваються.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.
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Дурнувата вата відкрито висловлює там свої антиукраїнські погляди і добровільно вербується на службу до фсб , але забуває що месенджер читають не лише кацапи , а й СБУ .!
Тож, всім мобільним операторам і інтернет-провайдерам в Україні слід скласти список моб.номерів і IT-адрес, хто користується цим шпигунським інструментом, та передати його в СБУ.
Це свинство, коли одна рука захищає, а інша в цей час краде!
могут "скормить" заведомо ложную информацию Источник:
Пить можноскармливать можно тільки с головою.
Реальный случай был показан в фильме "Ошибка резидента" там шпион просил накопать земельки и набрать пробу водички.
На этом в (тогда еще Прибалтике) взяли британского агента. Но так как ядерных объектов там близко не было решили скормить дезу. Облучили пробы земли и воды. Но рукожопы перестарались. По уровню радиоактивности там должны были быть не леса а лунная поверхность. Операция провалилась.
На пляжах Киева жители слушают шансон мавзолейных Шизофреников путлера...типа Шнура... дожили на 10 году Войны...
Послухайте в оригінальному виконанні Шансон (Франція) й Ви зрозумієте що оте Кацапське до Шансону немає ніякого відношення.