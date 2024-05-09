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Затримано рецидивіста, який шпигував для розвідки РФ за лініями оборони Харкова, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла новим спробам російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова. Найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання ворожого поплічника

"Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що "полюють" на ворожі дрони у прикордонних районах області. Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим, який проживав у Вовчанському районі Харківщини.

Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ", - розповіли в СБУ.

Російський шпигун затриманий у Харкові 9 травня 2024 року

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Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки "звіту" російській спецслужбі.

За наявними даними, розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора і покроково задокументували його злочинну діяльність.

Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні.

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Агент РФ виявився рецидивістом

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 45-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.

У поле зору російської розвідки колишній в’язень потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листувань з агресором.

Російський шпигун затриманий у Харкові представниками СБУ
Російський шпигун затриманий у Харкові представниками СБУ
Російський шпигун затриманий у Харкові представниками СБУ

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Що загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

СБУ (12812) Харків (5594) шпигунство (991)


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а чотири рази ухилянт це рецедівіст чи президент?
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09.05.2024 10:24 Відповісти
а тобі з США як здається?)))))
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09.05.2024 11:13 Відповісти
думаю буба зрадник, а вам там на місці як?
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09.05.2024 11:14 Відповісти
Внатурє чергова ублюдочна ублюдіна...
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09.05.2024 10:27 Відповісти
Інформаторів потрібно знищувати , бо вони люті вороги нашоі краіни 😡
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09.05.2024 10:37 Відповісти
А чому не держзрада?
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09.05.2024 10:41 Відповісти
пилимет
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09.05.2024 11:10 Відповісти
Погано що страта не загрожує(
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09.05.2024 11:34 Відповісти
 
 