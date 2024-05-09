Затримано рецидивіста, який шпигував для розвідки РФ за лініями оборони Харкова, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки запобігла новим спробам російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова. Найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Завдання ворожого поплічника
"Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що "полюють" на ворожі дрони у прикордонних районах області. Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим, який проживав у Вовчанському районі Харківщини.
Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ", - розповіли в СБУ.
Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки "звіту" російській спецслужбі.
За наявними даними, розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.
Співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора і покроково задокументували його злочинну діяльність.
Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні.
Агент РФ виявився рецидивістом
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 45-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.
У поле зору російської розвідки колишній в’язень потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листувань з агресором.
Що загрожує
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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