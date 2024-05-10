Ночью по Харькову россияне ударили ракетой С-400, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью атаковали Харьков ракетой С-400.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, враг нанес удар ракетой типа С-400 с территории Белгородской области рф", - говорится в сообщении.

Российская ракета попала в частный жилой сектор, в результате чего загорелись дома

Острую реакцию на стресс получили 72-летняя женщина и 11-летняя девочка.

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Ракетный удар по Харькову

Ночью российские оккупанты обстреляли Харьков.

В результате удара пострадали 2 человека. По данным городского головы Игоря Терехова, по городу ударили ракетой С-300.

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