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Новини Війна
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Не очікуємо серйозних проривів від спроб армії РФ наступати на Харківщину, - Білий дім

координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

США не очікують від спроби наступу армії РФ на півночі Харківської області серйозних проривів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Коментуючи дії окупантів на півночі Харківщини, Кірбі сказав, що США очікували наступу і що російські сили готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – додав представник Білого дому.

Він спрогнозував, що російські сили в подальшому збільшать інтенсивність вогню і перекинуть додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

Також читайте: Росіяни хочуть створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону РФ, - Reuters

"Ми впевнені в українських силах і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив Кірбі.

Атаки військ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Автор: 

США (22590) Харківщина (6054) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+10
тільки солдат які загинули через брак снарядів ніхто не поверне і комусь доведеться загинути звільняючи окуповане ! а так справді все добре КАБи падають не на мексиканському кордоні .
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10.05.2024 23:08
+8
Нічо страшного, карочє. Кацапи створять "неглибоку" буферну зону. Не варто переживать...
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10.05.2024 22:54
+7
А ми готуємось до найгіршого
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10.05.2024 22:52
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А ми готуємось до найгіршого
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10.05.2024 22:52 Відповісти
до "шашликів" від ЗЄлі?
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10.05.2024 23:13 Відповісти
вешайся бот
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11.05.2024 01:38 Відповісти
Та хто такий?! Щоб « очікувати»?!

Звісно на Вашінгтон ( поки) наступа не буле. А Харків вбивають кожен день та кожну ніч!

Де зброя? Де ф16? Чому це не на лінії фронту?

Ось твої питання. Відповідай!
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11.05.2024 13:59 Відповісти
Нічо страшного, карочє. Кацапи створять "неглибоку" буферну зону. Не варто переживать...
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10.05.2024 22:54 Відповісти
А "серйозні" це скільки? 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, не враховуються?
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10.05.2024 22:56 Відповісти
уже обоссцался бот - сколько раз?
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11.05.2024 01:39 Відповісти
Все під контролем
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10.05.2024 22:57 Відповісти
Новини росісі з Української території:

"...ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки (так зване! ЛНР): 1 человек погиб, минимум 6 получили ранения. Предварительно, обстрел был осуществлëн с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

Сейчас на месте прилëта сильное возгорание, пожарные пытаются локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения. Также сообщается, что повреждения получили несколько жилых домов, расположенных рядом с базой..."
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10.05.2024 23:04 Відповісти
тільки солдат які загинули через брак снарядів ніхто не поверне і комусь доведеться загинути звільняючи окуповане ! а так справді все добре КАБи падають не на мексиканському кордоні .
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10.05.2024 23:08 Відповісти
не до Кірбі це питання, а ось до цеї "землячки"

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10.05.2024 23:16 Відповісти
вона що вже президент ? вона одна з 435 депутатів ! до цього було два роки війни і допомога надавалась ложками і на всю допомогу заборона бити по кацапії . як написав один дядько війна зі зв'язаними руками .
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10.05.2024 23:42 Відповісти
50 міліардів допомоги США ложками за час війни насьорбали
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11.05.2024 01:06 Відповісти
старц - она **** и тварь кремлевская - иуда черниговская и которая предала свою землю
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11.05.2024 01:41 Відповісти
С чего вдруг ? Помню здесь ей аплодировали стоя.
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11.05.2024 07:19 Відповісти
Яка вона « землячка»?!

Вона конгресвумен від свого штату. По життю вона « Безугла/ Верещук»- тупа та криклива тетка.

Вона лише використовує Україну для свого приватного піару.
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11.05.2024 14:04 Відповісти
Чого землячка так себе поводить? Як ображена кимось.
Що поганого їй зробила Україна, що вона фактично підіграє путіну?
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11.05.2024 17:21 Відповісти
Все так! Але більше питань до нашої влади, як виявилось: дороги та нова бруківка не дуже допомагає від КАБів, і бетон на укріплення нам також Байден винен?
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11.05.2024 00:21 Відповісти
😢
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11.05.2024 08:25 Відповісти
Смерть кацапам!
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10.05.2024 23:20 Відповісти
Говорити можна все що завгодно, бо американські військові
на шляху арміі рф не стоять. А озброення-- це товар, що продається
в кожній лавці( як зазначив х..ло).
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11.05.2024 00:15 Відповісти
а они должны воевать? за украинцев?
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11.05.2024 01:45 Відповісти
Генерал Ейзенхауер залишив спогади про свої бесіди з маршалом Жорою.Він його перепитував, що таке розвідка боєм і атака мінного поля піхотою і дивувався як таке можна придумати. Пройшло 80 років і знову теж саме. Вроджена ідіотія у кремлівських сідєльцев.
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11.05.2024 01:58 Відповісти
Сомнительно что всего четыре батальона идут прямо на Харьков.
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11.05.2024 04:51 Відповісти
а че им ожидать? на них не нападают
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11.05.2024 06:15 Відповісти
 
 