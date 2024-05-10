Не очікуємо серйозних проривів від спроб армії РФ наступати на Харківщину, - Білий дім

США не очікують від спроби наступу армії РФ на півночі Харківської області серйозних проривів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Коментуючи дії окупантів на півночі Харківщини, Кірбі сказав, що США очікували наступу і що російські сили готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – додав представник Білого дому.

Він спрогнозував, що російські сили в подальшому збільшать інтенсивність вогню і перекинуть додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

Також читайте: Росіяни хочуть створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону РФ, - Reuters

"Ми впевнені в українських силах і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив Кірбі.

Атаки військ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.