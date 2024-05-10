РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зустріли вогнем російських окупантів, які розпочали наступ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.ua, про це глава держави заявив під час брифінгу з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку (Харківському. - Ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити.

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Ситуація на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

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