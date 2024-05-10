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РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зустріли вогнем російських окупантів, які розпочали наступ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.ua, про це глава держави заявив під час брифінгу з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку (Харківському. - Ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити.

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Ситуація на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+57
Розкажіть цьому володарю Ставки, що таке контрнаступ
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10.05.2024 14:40
+49
Цей воєнний лідор елементарних значень слів не знає. Недоумок, який 5 років займає пост президента з функціоналом диктатора
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10.05.2024 14:44
+28
зовнішні ознаки диктатора за Чарлі Чапліним:
парамілітарний одяг на цивільному, погрозливий погляд та мікрофон
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10.05.2024 14:49
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Шось замінували, чи розмінували, чи недомінували. З цими мінами завжди халепа та якась нєпонятка
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10.05.2024 18:25 Відповісти
Ну, зрозуміли тепер, навіщо шобла зе-зрадників звільнила в 2024 Залужного та 16 його генералів? - Для того ж, для чого у 2022 розмінувала Чонгар та порт Маріуполя.
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11.05.2024 00:23 Відповісти
Вже киває на військових, які знали. А що ти робив, як Верховний? Чи тільки бойовими генералами розкидаєшся. Ти ж так хотів нових підходів! Ось вони офісно-менеджерські підходи. Але ж ціна яка! Кров людська - не водиця
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10.05.2024 17:51 Відповісти
Та нічого, то ж кров українців...
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10.05.2024 17:54 Відповісти
Джо Байден посылаясь на данные разведки о этом предупреждал ещё месяц тому!
Для путина Харьков - сакральная мечта. Именно здесь он хочет создать так называемую "столицу малороссии". Все эти города Донбасса как Луганск, Донецк с криминальным этносом населения не удовлетворяют желания путина контролировать весь Восток Украины! Потому опять раскручивается 2022 год.
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10.05.2024 19:05 Відповісти
Главное что Трамп помнит чей стручок надо сосать! (*****)
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10.05.2024 20:22 Відповісти
А нелох у кого чмокает?🤓
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10.05.2024 20:46 Відповісти
Якийсь підр нічого не побудував. Знову розмінував. Командувача звільнив.
Тому кацапи наступають. Нічого дивного.
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10.05.2024 19:24 Відповісти
Він же сказав, що знав, але щось робити, якісь укріплення як треба по військовій науці- це так нудно, легше траншеї викопати по ціні доріг і кеш на гаманець
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11.05.2024 04:10 Відповісти
Зузана Чапутова не лидер Словакии, а президент. Это не одно и тоже.
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10.05.2024 19:25 Відповісти
А недавно говорили, что их там нет и наступления не будет.
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10.05.2024 19:51 Відповісти
Когда уже этот диктор новостей в отпуск уйдет? Желательно навсегда
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10.05.2024 20:01 Відповісти
Какой наx отпуск!? На пожизненное!
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10.05.2024 20:25 Відповісти
Ему гарантирован пожизненный балдёж в Израиле, мама с папой уже гнёздышко свили и обустроили.
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10.05.2024 20:55 Відповісти
Нічого йому в Ізраїлі не гарантовано, він проходить по карній справі про відмивання грошей Коломойши в США, Тель Авіву такі судові качєлі з головним союзником не треба.
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11.05.2024 02:38 Відповісти
Наступальних правильно. Чи може ми наступали а кацапи пішли в контратаку?
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10.05.2024 20:21 Відповісти
москаль сирський і москаль зеленський з москалем єрмаком здадуть харківщину!
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10.05.2024 20:26 Відповісти
Та хрєн їм...
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11.05.2024 02:36 Відповісти
Баканов убєрі єтого Чєрта!
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10.05.2024 20:54 Відповісти
Це ж безтолкове чмо. Що з нього візьмеш
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10.05.2024 21:07 Відповісти
всі пройоби на зелі - він керує ставкою і особисто приймає рішення про здачу України кацапам.як можна з таким внутрішнім ворогом отримати перемогу ? загнав країну в борги,продає землю набиваючи кармани грішми і вбиває українців.заміновані кордони ? ні в Сумській ні в Харківській я впевнений і в Чернігівській ніхто нічого не мінував.кругом одні зрадники і підараси.
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10.05.2024 21:38 Відповісти
Как этот зелёный балаган ,уже УТОМИЛ, Ну когда этот пиз.ец уже кончится.
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10.05.2024 21:59 Відповісти
А ЧОГО ТИ ЇМ НЕ СКАЗАВ !?)
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10.05.2024 22:08 Відповісти
ШО ОНИ ДЕЛАЛИ 100 ЛЕТ НАЗАД ТО И СЕЙЧАС !!!
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10.05.2024 22:12 Відповісти
"Контр"наступальні дії???
А коли ЗСУ востаннє наступали на Харківщині? У травні 2024? У квітні? У лютому? У 2023 році? У 2022?!?
Воно так звикло брехати своєму лохторату і нести всіляку дичину, що й з іноземцями не може не збрехати навіть тоді, коли брехня не приносить жодної користі, а лише шкоду...
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10.05.2024 22:45 Відповісти
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11.05.2024 02:34 Відповісти
У Зеленського все, всі, знали, заднім числом, так у них з Єрмаком заведено. Баканчик десь пригає в лісах закарраття.
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11.05.2024 03:12 Відповісти
І це чмо zvo президент . І поділам, за все потрібно платить.
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11.05.2024 08:16 Відповісти
Теперь главная задание для нашей страны, что бы эта зешобла не слиняла за кордон после прекращения полномочий писюаниста, за это все надо отвечать...
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14.05.2024 07:04 Відповісти
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