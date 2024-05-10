РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зустріли вогнем російських окупантів, які розпочали наступ на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.ua, про це глава держави заявив під час брифінгу з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку (Харківському. - Ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку", - зазначив він.
Зеленський зазначив, що станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити.
Ситуація на Харківщині
Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для путина Харьков - сакральная мечта. Именно здесь он хочет создать так называемую "столицу малороссии". Все эти города Донбасса как Луганск, Донецк с криминальным этносом населения не удовлетворяют желания путина контролировать весь Восток Украины! Потому опять раскручивается 2022 год.
Тому кацапи наступають. Нічого дивного.
А коли ЗСУ востаннє наступали на Харківщині? У травні 2024? У квітні? У лютому? У 2023 році? У 2022?!?
Воно так звикло брехати своєму лохторату і нести всіляку дичину, що й з іноземцями не може не збрехати навіть тоді, коли брехня не приносить жодної користі, а лише шкоду...