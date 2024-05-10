Россия хочет заставить нас оттянуть силы с Донбасса на Харьковское направление, - ОСГВ "Хортица"

Россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.

Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг прилагает усилия, среди прочего - в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковщину с Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

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По словам Волошина, Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.