РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8767 посетителей онлайн
Новости Война
2 942 14

Россия хочет заставить нас оттянуть силы с Донбасса на Харьковское направление, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ

Россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.

Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг прилагает усилия, среди прочего - в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковщину с Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

Читайте также: Потери территорий на севере Харьковщины не допущены, - Синегубов

По словам Волошина, Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Автор: 

Харьковщина (5577) Волошин Назар (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Росія не просто хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу..., вона це вже робить.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:40
+2
Чи правильно я розумію, що наші війська там з осені минулого року і бойових дій не вели, а тому не втомлені і укомплектовані? То яке може бути перекидання з донбасу військ що весь час у бойових діях?
показать весь комментарий
10.05.2024 18:26
+1
Буданову сообщил?
показать весь комментарий
10.05.2024 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи правильно я розумію, що наші війська там з осені минулого року і бойових дій не вели, а тому не втомлені і укомплектовані? То яке може бути перекидання з донбасу військ що весь час у бойових діях?
показать весь комментарий
10.05.2024 18:26 Ответить
От як почнуть нафронтниць мобілізувати, то вони особисто допоможуть державі Україна.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:29 Ответить
не розумію чого ви так турбуєтесь? там же олежа ляшко дронами керує - все під його блакитним контролем
показать весь комментарий
10.05.2024 19:25 Ответить
а ви як? не ведітесь?

от навіщо оці діалоги з переляканим населенням? хто, ****, це вигадав? подоляк, падло?
показать весь комментарий
10.05.2024 18:29 Ответить
Сегодня весь день гремит, и это не гроза. Давно такого не было
показать весь комментарий
10.05.2024 18:38 Ответить
Росія не просто хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу..., вона це вже робить.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:40 Ответить
Військові буом готові , і згідно з планом, відступили з территорії НП..... . Такий мабуть план.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:40 Ответить
Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський

Будучи лицеистом, Пушкин любил играть в прятки. И, спрятавшись во мху, кричал оттуда: "Во мху я!"
показать весь комментарий
10.05.2024 18:54 Ответить
Рашисти хочуть піти ще й на Запоріжжя,
чув, що готуються на 25 травня піти у наступ.
показать весь комментарий
10.05.2024 19:10 Ответить
Буданову сообщил?
показать весь комментарий
10.05.2024 19:16 Ответить
Можеш сам повідомити!
показать весь комментарий
10.05.2024 19:19 Ответить
А я думал что они хотят стереть Харьков, а потом захватить территорию... А оказывается всего лишь "ИПСО и провокации".
показать весь комментарий
10.05.2024 19:40 Ответить
Пора РДК устраивать шухер в Брянской области там они еще не сильно пуганные.
показать весь комментарий
10.05.2024 19:48 Ответить
значит Харьков кацапам неинтересен
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.05.2024 20:07 Ответить
 
 