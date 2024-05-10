Потери территорий на севере Харьковщины не допущены, - Синегубов

Сейчас все наступательные атаки российских захватчиков на Харьковщине отбиты.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены", - отметил он.

По словам Синегубова, приграничные населенные пункты, в которые пытались прорваться россияне, находятся в 1-2 км от границы с РФ.

Продолжаются активные боевые действия.

Глава области призвал жителей прилегающих к границе территорий эвакуироваться.

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Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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