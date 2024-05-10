Потери территорий на севере Харьковщины не допущены, - Синегубов
Сейчас все наступательные атаки российских захватчиков на Харьковщине отбиты.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены", - отметил он.
По словам Синегубова, приграничные населенные пункты, в которые пытались прорваться россияне, находятся в 1-2 км от границы с РФ.
Продолжаются активные боевые действия.
Глава области призвал жителей прилегающих к границе территорий эвакуироваться.
Наступление РФ на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
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» Загрори для Харківа немае»???
Не дивіться до гори…
Коли ти вже перестанеш брехати харків'янам??!!!
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@tarakan9888
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3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища - Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт - Стрілече.