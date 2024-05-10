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Новости Война
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Потери территорий на севере Харьковщины не допущены, - Синегубов

зсу

Сейчас все наступательные атаки российских захватчиков на Харьковщине отбиты.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены", - отметил он.

По словам Синегубова, приграничные населенные пункты, в которые пытались прорваться россияне, находятся в 1-2 км от границы с РФ.

Продолжаются активные боевые действия.

Глава области призвал жителей прилегающих к границе территорий эвакуироваться.

Читайте: Приграничье Харьковщины под усиленными массированными обстрелами, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+18
Ну якби 30 км2 втрачено. Хтось бреше. І чомусь мені здається, що Синєгубов, бо у зєльоних одна робота- гарно брехати.
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10.05.2024 16:58
+16
Alex Green
@tarakan9888
·
3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
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10.05.2024 17:17
+13
Якщо знали і були готові, як запевняє Зєля, то чому три танки, заїхали аж на три км? Чому вони не були знищені ще на рос території? Чому вони не підірвались на мінах на кордоні? Чи як на Чонгарі? Вважаю, це повний провал! І це на Харків! А якби на якесь село на Сумщині? Мабуть км на 50 заїхали б. Що, знову шашлики, на порядку денному?
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10.05.2024 17:26
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Насправді після всіх страждань і втрат у 2014-2024 потрібно жити з думкою, що все ще не починалося. Потрібно мислити більш гнучко і вже вчора залучати союзників з ЄС. Не їздити на спинах українців, не тягнути з закордону емігрантів бо вони тільки збільшать число відмовників і полонених. Дай бог всім вижити. Складно це все.
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10.05.2024 16:57 Ответить
Якщо росіяни загрожують ЄС вже пора залучати ЄС у війну. Не ховатися за спини українців хоч тих, хто в Україні, хоч закордонних.
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10.05.2024 16:59 Ответить
Відбились! - слава ЗСУ! - бо Вовчанськ вже виізжає
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10.05.2024 16:58 Ответить
Ну якби 30 км2 втрачено. Хтось бреше. І чомусь мені здається, що Синєгубов, бо у зєльоних одна робота- гарно брехати.
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10.05.2024 16:58 Ответить
дуже віримо
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10.05.2024 16:59 Ответить
Знову?!

» Загрори для Харківа немае»???

Не дивіться до гори…

Коли ти вже перестанеш брехати харків'янам??!!!
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10.05.2024 16:59 Ответить
Кто-то тут киздит. Или дальтоник.
50.2981125512805, 36.47735595703126
https://deepstatemap.live/#10/50.1245/36.4554
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10.05.2024 17:04 Ответить
" Втрат території "???мудаки грьобані,ви за "території" переживаєте?Мене цікавить не " втрати території " а ,не дай Бог,втрати в ЗСУ!
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10.05.2024 17:14 Ответить
Нажаль вже є фото наших полонених. І звичайно перший виклав "Супернова".
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10.05.2024 17:18 Ответить
Суперечливо.Є підозра,що то фото ДРГ русні.
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10.05.2024 21:10 Ответить
Дай бог, якщо так
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10.05.2024 21:20 Ответить
Сьогодні ні, а завтра?
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10.05.2024 17:14 Ответить
Alex Green
@tarakan9888
·
3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
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10.05.2024 17:17 Ответить
бо асвальт скінчився, до 24.02.22 весь викатали, а білорашка нового не дає
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10.05.2024 17:27 Ответить
Не звизди, рапортун...
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10.05.2024 17:24 Ответить
Якщо знали і були готові, як запевняє Зєля, то чому три танки, заїхали аж на три км? Чому вони не були знищені ще на рос території? Чому вони не підірвались на мінах на кордоні? Чи як на Чонгарі? Вважаю, це повний провал! І це на Харків! А якби на якесь село на Сумщині? Мабуть км на 50 заїхали б. Що, знову шашлики, на порядку денному?
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10.05.2024 17:26 Ответить
Як нема втрат територій? Знову бреше влада людям. У Бутусова зовсім інша інформація (і чомусь Бутусову я більше вірю), а саме:

Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища - Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт - Стрілече.
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10.05.2024 17:29 Ответить
Тоді, Синєгубов, сідай у кабріолет, поїдь до Стрілечего й сфоткуйся на його тлі.
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10.05.2024 18:13 Ответить
 
 