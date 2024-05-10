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РФ начала новую волну контрнаступательных действий в Харьковской области. Наши военные об этом знали, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны встретили огнем российских оккупантов, которые начали наступление на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.ua, об этом глава государства заявил во время брифинга с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении (Харьковском. - Ред.). Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении. Но наши военные, военное командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении", - отметил он.

Зеленский отметил, что по состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить.

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Ситуация на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+57
Розкажіть цьому володарю Ставки, що таке контрнаступ
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10.05.2024 14:40
+49
Цей воєнний лідор елементарних значень слів не знає. Недоумок, який 5 років займає пост президента з функціоналом диктатора
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10.05.2024 14:44
+28
зовнішні ознаки диктатора за Чарлі Чапліним:
парамілітарний одяг на цивільному, погрозливий погляд та мікрофон
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10.05.2024 14:49
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Шось замінували, чи розмінували, чи недомінували. З цими мінами завжди халепа та якась нєпонятка
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10.05.2024 18:25 Ответить
Ну, зрозуміли тепер, навіщо шобла зе-зрадників звільнила в 2024 Залужного та 16 його генералів? - Для того ж, для чого у 2022 розмінувала Чонгар та порт Маріуполя.
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11.05.2024 00:23 Ответить
Вже киває на військових, які знали. А що ти робив, як Верховний? Чи тільки бойовими генералами розкидаєшся. Ти ж так хотів нових підходів! Ось вони офісно-менеджерські підходи. Але ж ціна яка! Кров людська - не водиця
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10.05.2024 17:51 Ответить
Та нічого, то ж кров українців...
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10.05.2024 17:54 Ответить
Джо Байден посылаясь на данные разведки о этом предупреждал ещё месяц тому!
Для путина Харьков - сакральная мечта. Именно здесь он хочет создать так называемую "столицу малороссии". Все эти города Донбасса как Луганск, Донецк с криминальным этносом населения не удовлетворяют желания путина контролировать весь Восток Украины! Потому опять раскручивается 2022 год.
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10.05.2024 19:05 Ответить
Главное что Трамп помнит чей стручок надо сосать! (*****)
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10.05.2024 20:22 Ответить
А нелох у кого чмокает?🤓
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10.05.2024 20:46 Ответить
Якийсь підр нічого не побудував. Знову розмінував. Командувача звільнив.
Тому кацапи наступають. Нічого дивного.
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10.05.2024 19:24 Ответить
Він же сказав, що знав, але щось робити, якісь укріплення як треба по військовій науці- це так нудно, легше траншеї викопати по ціні доріг і кеш на гаманець
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11.05.2024 04:10 Ответить
Зузана Чапутова не лидер Словакии, а президент. Это не одно и тоже.
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10.05.2024 19:25 Ответить
А недавно говорили, что их там нет и наступления не будет.
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10.05.2024 19:51 Ответить
Когда уже этот диктор новостей в отпуск уйдет? Желательно навсегда
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10.05.2024 20:01 Ответить
Какой наx отпуск!? На пожизненное!
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10.05.2024 20:25 Ответить
Ему гарантирован пожизненный балдёж в Израиле, мама с папой уже гнёздышко свили и обустроили.
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10.05.2024 20:55 Ответить
Нічого йому в Ізраїлі не гарантовано, він проходить по карній справі про відмивання грошей Коломойши в США, Тель Авіву такі судові качєлі з головним союзником не треба.
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11.05.2024 02:38 Ответить
Наступальних правильно. Чи може ми наступали а кацапи пішли в контратаку?
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10.05.2024 20:21 Ответить
москаль сирський і москаль зеленський з москалем єрмаком здадуть харківщину!
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10.05.2024 20:26 Ответить
Та хрєн їм...
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11.05.2024 02:36 Ответить
Баканов убєрі єтого Чєрта!
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10.05.2024 20:54 Ответить
Це ж безтолкове чмо. Що з нього візьмеш
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10.05.2024 21:07 Ответить
всі пройоби на зелі - він керує ставкою і особисто приймає рішення про здачу України кацапам.як можна з таким внутрішнім ворогом отримати перемогу ? загнав країну в борги,продає землю набиваючи кармани грішми і вбиває українців.заміновані кордони ? ні в Сумській ні в Харківській я впевнений і в Чернігівській ніхто нічого не мінував.кругом одні зрадники і підараси.
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10.05.2024 21:38 Ответить
Как этот зелёный балаган ,уже УТОМИЛ, Ну когда этот пиз.ец уже кончится.
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10.05.2024 21:59 Ответить
А ЧОГО ТИ ЇМ НЕ СКАЗАВ !?)
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10.05.2024 22:08 Ответить
ШО ОНИ ДЕЛАЛИ 100 ЛЕТ НАЗАД ТО И СЕЙЧАС !!!
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10.05.2024 22:12 Ответить
"Контр"наступальні дії???
А коли ЗСУ востаннє наступали на Харківщині? У травні 2024? У квітні? У лютому? У 2023 році? У 2022?!?
Воно так звикло брехати своєму лохторату і нести всіляку дичину, що й з іноземцями не може не збрехати навіть тоді, коли брехня не приносить жодної користі, а лише шкоду...
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10.05.2024 22:45 Ответить
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11.05.2024 02:34 Ответить
У Зеленського все, всі, знали, заднім числом, так у них з Єрмаком заведено. Баканчик десь пригає в лісах закарраття.
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11.05.2024 03:12 Ответить
І це чмо zvo президент . І поділам, за все потрібно платить.
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11.05.2024 08:16 Ответить
Теперь главная задание для нашей страны, что бы эта зешобла не слиняла за кордон после прекращения полномочий писюаниста, за это все надо отвечать...
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14.05.2024 07:04 Ответить
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