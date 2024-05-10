РФ начала новую волну контрнаступательных действий в Харьковской области. Наши военные об этом знали, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны встретили огнем российских оккупантов, которые начали наступление на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.ua, об этом глава государства заявил во время брифинга с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.
"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении (Харьковском. - Ред.). Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении. Но наши военные, военное командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении", - отметил он.
Зеленский отметил, что по состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить.
Ситуация на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
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Для путина Харьков - сакральная мечта. Именно здесь он хочет создать так называемую "столицу малороссии". Все эти города Донбасса как Луганск, Донецк с криминальным этносом населения не удовлетворяют желания путина контролировать весь Восток Украины! Потому опять раскручивается 2022 год.
Тому кацапи наступають. Нічого дивного.
А коли ЗСУ востаннє наступали на Харківщині? У травні 2024? У квітні? У лютому? У 2023 році? У 2022?!?
Воно так звикло брехати своєму лохторату і нести всіляку дичину, що й з іноземцями не може не збрехати навіть тоді, коли брехня не приносить жодної користі, а лише шкоду...