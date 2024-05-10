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Новости Война
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Приграничье Харьковщины - под усиленными массированными обстрелами, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Прикордоння Харківщини під посиленими обстрілами

Российские войска с самого утра усилили обстрелы приграничья Харьковщины, 2 человека погибли, также есть травмированные и раненые.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Приграничные громады Харьковщины - под усиленными массовыми вражескими обстрелами - есть раненые и погибшие", - написал он.

В 9:45 российские войска нанесли удар по селу Бугаевка Волчанской громады. Поврежден дом, пострадавших нет.

Около 10:00 РФ обстреляла Волчанск, травмированы 2 гражданских лица.

В 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

В 13:22 оккупанты повторно атаковали Волчанск. Был нанесен удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина. В то же время, в результате вражеского обстрела частного домовладения, погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы, один из них - под завалами дома.

Также читайте: Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области, отбросив ВСУ на 10 км от границы РФ, - Reuters

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА

Автор: 

обстрел (26961) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+9
Яка несподіванка?!

Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!

А сінегубов не знав? Сирський не знав?

Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
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10.05.2024 15:14
+9
А у РДК випадково немає бажання прорвати кордон з кацапами де небудь в іншому місті? Оце і буде контрнаступ, як розказує бубачка.
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10.05.2024 15:16
+5
ми ж цілий рік там копали!
зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
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10.05.2024 15:12
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Правила форума Совет форумчан
ми ж цілий рік там копали!
зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
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10.05.2024 15:12 Ответить
Що ти несеш,до чого тут "там копали" коли кацапи артою прикордоння криють,ти взагалі маєш розум,чи просто кацапська тролятина?
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10.05.2024 15:16 Ответить
спеціально для імбецилів!
коли капають екскаваторами тракторами, та заливають бетоном, то це, не коли копають лопатами лежачі!

Будівництво ставки Гітлера «Вервольф» на ділянці лісу завдовжки близько 2,5 км і завширшки близько 300 м, велося у два етапи: жовтень 1941-го - вересень 1942 року і грудень 1942-го - липень 1943-гоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84#cite_note-Zagorodniy_build-1 [1] .

піди, розбомби вервольф!
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10.05.2024 15:20 Ответить
спеціально для тупорилих! ти бачило відстань до кацапського кордону звідти,які " екскаватори" та "трактори",може саме поїдеш за 1 км.від кацапського кордону трактористом,га придурошне?
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10.05.2024 15:23 Ответить
то де копали?
куди виділяли кошти, убогий?

Понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки облаштовують оборонні рубежі на Харківщині.

Другу лінію https://suspilne.media/645250-tonni-betonu-kilometri-roviv-sinegubov-rozpoviv-pro-zadacu-vid-prezidenta-po-oboroni-harkivskoi-oblasti/ фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією.

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10.05.2024 15:29 Ответить
Ти розумієш,що копати там,за 1км.від кордону це-самогубство в першу чергу для тих,хто це мав би робити, навіщо ти придурюєшся?
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10.05.2024 15:35 Ответить
ти провокуєш мене зафлудити фотками тему?
ти настільки криворукий, що не можеш запросити у гугла?

введи такий текст: "фортифікаційні споруди на харківщині"

як же я втомився, спостерігати за дегенератами!
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10.05.2024 15:39 Ответить
всрався?
так отож!
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10.05.2024 15:48 Ответить
Так ти ще й всрався? Це було й так зрозуміло,взагалі-то!
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10.05.2024 16:26 Ответить
Яка несподіванка?!

Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!

А сінегубов не знав? Сирський не знав?

Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
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10.05.2024 15:14 Ответить
А у РДК випадково немає бажання прорвати кордон з кацапами де небудь в іншому місті? Оце і буде контрнаступ, як розказує бубачка.
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10.05.2024 15:16 Ответить
рдк це кіно для зємарафону
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10.05.2024 16:54 Ответить
чому людей не відселяли ?
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10.05.2024 15:20 Ответить
м. Ладижин, Вінницька обл.
Поилено асфальтують вулицю, молоді, здорові, призовного віку.
ті хто ними керує та хто їх замовив, такі ж самі...
ніхто не постраждав!!!
всі в шоколаді!!!
порох тут ні до чого.
як Вам ***** таке порівняння цієї новини та моєї???? ****!!!!
а ще все місто в квітках, бордюри пофарбовані, пилосос МАЗ сосе бабло кожен день
паркани будуються, бабло списується.
в планах, під школою, в готовому підвалі, облаштувити бомбосховище на 600 дітей та учителів за 70 ***** лямів
то у всіх війна?????????
а не вгадали нікуя.
війна для народу...
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10.05.2024 15:24 Ответить
прямо заново асфальтують, чи ямковий ремонт?
А взагалі квітки і побілка бордюрів -це копійки насправді... Якийсь мінімальний благоустрій все одно має бути. Навіть під час війни.
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10.05.2024 15:38 Ответить
Не готові, бо ворог зайшов і закріпився. Досить брехні, до Харків 40 км і один з населених пунктів захоплений, ось така вона сіра зона.....в очах преЗЕ з його формулою миру
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10.05.2024 15:40 Ответить
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10.05.2024 15:50 Ответить
 
 