Приграничье Харьковщины - под усиленными массированными обстрелами, есть погибшие и раненые, - Синегубов
Российские войска с самого утра усилили обстрелы приграничья Харьковщины, 2 человека погибли, также есть травмированные и раненые.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Приграничные громады Харьковщины - под усиленными массовыми вражескими обстрелами - есть раненые и погибшие", - написал он.
В 9:45 российские войска нанесли удар по селу Бугаевка Волчанской громады. Поврежден дом, пострадавших нет.
Около 10:00 РФ обстреляла Волчанск, травмированы 2 гражданских лица.
В 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.
В 13:22 оккупанты повторно атаковали Волчанск. Был нанесен удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина. В то же время, в результате вражеского обстрела частного домовладения, погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы, один из них - под завалами дома.
Наступление РФ на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
коли капають екскаваторами тракторами, та заливають бетоном, то це, не коли копають лопатами лежачі!
Будівництво ставки Гітлера «Вервольф» на ділянці лісу завдовжки близько 2,5 км і завширшки близько 300 м, велося у два етапи: жовтень 1941-го - вересень 1942 року і грудень 1942-го - липень 1943-гоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84#cite_note-Zagorodniy_build-1 [1] .
піди, розбомби вервольф!
куди виділяли кошти, убогий?
Понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки облаштовують оборонні рубежі на Харківщині.
Другу лінію https://suspilne.media/645250-tonni-betonu-kilometri-roviv-sinegubov-rozpoviv-pro-zadacu-vid-prezidenta-po-oboroni-harkivskoi-oblasti/ фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією.
ти настільки криворукий, що не можеш запросити у гугла?
введи такий текст: "фортифікаційні споруди на харківщині"
як же я втомився, спостерігати за дегенератами!
так отож!
Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!
А сінегубов не знав? Сирський не знав?
Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
Поилено асфальтують вулицю, молоді, здорові, призовного віку.
ті хто ними керує та хто їх замовив, такі ж самі...
ніхто не постраждав!!!
всі в шоколаді!!!
порох тут ні до чого.
як Вам ***** таке порівняння цієї новини та моєї???? ****!!!!
а ще все місто в квітках, бордюри пофарбовані, пилосос МАЗ сосе бабло кожен день
паркани будуються, бабло списується.
в планах, під школою, в готовому підвалі, облаштувити бомбосховище на 600 дітей та учителів за 70 ***** лямів
то у всіх війна?????????
а не вгадали нікуя.
війна для народу...
А взагалі квітки і побілка бордюрів -це копійки насправді... Якийсь мінімальний благоустрій все одно має бути. Навіть під час війни.