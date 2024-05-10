Приграничье Харьковщины - под усиленными массированными обстрелами, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Российские войска с самого утра усилили обстрелы приграничья Харьковщины, 2 человека погибли, также есть травмированные и раненые.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Приграничные громады Харьковщины - под усиленными массовыми вражескими обстрелами - есть раненые и погибшие", - написал он.

В 9:45 российские войска нанесли удар по селу Бугаевка Волчанской громады. Поврежден дом, пострадавших нет.

Около 10:00 РФ обстреляла Волчанск, травмированы 2 гражданских лица.

В 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

В 13:22 оккупанты повторно атаковали Волчанск. Был нанесен удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина. В то же время, в результате вражеского обстрела частного домовладения, погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы, один из них - под завалами дома.

Также читайте: Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области, отбросив ВСУ на 10 км от границы РФ, - Reuters

Наступление РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА