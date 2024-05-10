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Новини Війна
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Прикордоння Харківщини під посиленими масованими обстрілами, є загиблі та поранені, - Синєгубов

Прикордоння Харківщини під посиленими обстрілами

Російські війська від самого ранку посилили обстріли прикордоння Харківщини, внаслідок чого 2 особи загинули, також є травмовані та поранені.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами - є поранені та загиблі", - зазначив він

О 9:45 російські війська завдали удару по селу Бугаївка Вовчанської громади. Пошкоджено будинок, постраждалих немає.

Близько 10 РФ обстріляла Вовчанськ, травмовано 2 цивільні особи.

О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

О 13:22 окупанти повторно атакували Вовчанськ. Було завдано удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.

Читайте: Рашисти вкотре обстріляли Вовчанськ: Поранення дістали 2 особи

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Читайте: Окупанти вночі вдарили КАБом по Дергачах, з артилерії обстріляли Липці Харківської області. ФОТО

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+9
Яка несподіванка?!

Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!

А сінегубов не знав? Сирський не знав?

Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
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10.05.2024 15:14
+9
А у РДК випадково немає бажання прорвати кордон з кацапами де небудь в іншому місті? Оце і буде контрнаступ, як розказує бубачка.
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10.05.2024 15:16
+5
ми ж цілий рік там копали!
зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
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10.05.2024 15:12
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ми ж цілий рік там копали!
зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
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10.05.2024 15:12 Відповісти
Що ти несеш,до чого тут "там копали" коли кацапи артою прикордоння криють,ти взагалі маєш розум,чи просто кацапська тролятина?
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10.05.2024 15:16 Відповісти
спеціально для імбецилів!
коли капають екскаваторами тракторами, та заливають бетоном, то це, не коли копають лопатами лежачі!

Будівництво ставки Гітлера «Вервольф» на ділянці лісу завдовжки близько 2,5 км і завширшки близько 300 м, велося у два етапи: жовтень 1941-го - вересень 1942 року і грудень 1942-го - липень 1943-гоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84#cite_note-Zagorodniy_build-1 [1] .

піди, розбомби вервольф!
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10.05.2024 15:20 Відповісти
спеціально для тупорилих! ти бачило відстань до кацапського кордону звідти,які " екскаватори" та "трактори",може саме поїдеш за 1 км.від кацапського кордону трактористом,га придурошне?
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10.05.2024 15:23 Відповісти
то де копали?
куди виділяли кошти, убогий?

Понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки облаштовують оборонні рубежі на Харківщині.

Другу лінію https://suspilne.media/645250-tonni-betonu-kilometri-roviv-sinegubov-rozpoviv-pro-zadacu-vid-prezidenta-po-oboroni-harkivskoi-oblasti/ фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією.

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10.05.2024 15:29 Відповісти
Ти розумієш,що копати там,за 1км.від кордону це-самогубство в першу чергу для тих,хто це мав би робити, навіщо ти придурюєшся?
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10.05.2024 15:35 Відповісти
ти провокуєш мене зафлудити фотками тему?
ти настільки криворукий, що не можеш запросити у гугла?

введи такий текст: "фортифікаційні споруди на харківщині"

як же я втомився, спостерігати за дегенератами!
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10.05.2024 15:39 Відповісти
всрався?
так отож!
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10.05.2024 15:48 Відповісти
Так ти ще й всрався? Це було й так зрозуміло,взагалі-то!
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10.05.2024 16:26 Відповісти
Яка несподіванка?!

Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!

А сінегубов не знав? Сирський не знав?

Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
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10.05.2024 15:14 Відповісти
А у РДК випадково немає бажання прорвати кордон з кацапами де небудь в іншому місті? Оце і буде контрнаступ, як розказує бубачка.
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10.05.2024 15:16 Відповісти
рдк це кіно для зємарафону
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10.05.2024 16:54 Відповісти
чому людей не відселяли ?
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10.05.2024 15:20 Відповісти
м. Ладижин, Вінницька обл.
Поилено асфальтують вулицю, молоді, здорові, призовного віку.
ті хто ними керує та хто їх замовив, такі ж самі...
ніхто не постраждав!!!
всі в шоколаді!!!
порох тут ні до чого.
як Вам ***** таке порівняння цієї новини та моєї???? ****!!!!
а ще все місто в квітках, бордюри пофарбовані, пилосос МАЗ сосе бабло кожен день
паркани будуються, бабло списується.
в планах, під школою, в готовому підвалі, облаштувити бомбосховище на 600 дітей та учителів за 70 ***** лямів
то у всіх війна?????????
а не вгадали нікуя.
війна для народу...
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10.05.2024 15:24 Відповісти
прямо заново асфальтують, чи ямковий ремонт?
А взагалі квітки і побілка бордюрів -це копійки насправді... Якийсь мінімальний благоустрій все одно має бути. Навіть під час війни.
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10.05.2024 15:38 Відповісти
Не готові, бо ворог зайшов і закріпився. Досить брехні, до Харків 40 км і один з населених пунктів захоплений, ось така вона сіра зона.....в очах преЗЕ з його формулою миру
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10.05.2024 15:40 Відповісти
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10.05.2024 15:50 Відповісти
 
 