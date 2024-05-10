Прикордоння Харківщини під посиленими масованими обстрілами, є загиблі та поранені, - Синєгубов
Російські війська від самого ранку посилили обстріли прикордоння Харківщини, внаслідок чого 2 особи загинули, також є травмовані та поранені.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами - є поранені та загиблі", - зазначив він
О 9:45 російські війська завдали удару по селу Бугаївка Вовчанської громади. Пошкоджено будинок, постраждалих немає.
Близько 10 РФ обстріляла Вовчанськ, травмовано 2 цивільні особи.
О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
О 13:22 окупанти повторно атакували Вовчанськ. Було завдано удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.
Наступ РФ на Харківщині
Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
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зе!лідор особисто фоткався.
то, що, брехали суки?
знову розміновували?
коли капають екскаваторами тракторами, та заливають бетоном, то це, не коли копають лопатами лежачі!
Будівництво ставки Гітлера «Вервольф» на ділянці лісу завдовжки близько 2,5 км і завширшки близько 300 м, велося у два етапи: жовтень 1941-го - вересень 1942 року і грудень 1942-го - липень 1943-гоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84#cite_note-Zagorodniy_build-1 [1] .
піди, розбомби вервольф!
куди виділяли кошти, убогий?
Понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки облаштовують оборонні рубежі на Харківщині.
Другу лінію https://suspilne.media/645250-tonni-betonu-kilometri-roviv-sinegubov-rozpoviv-pro-zadacu-vid-prezidenta-po-oboroni-harkivskoi-oblasti/ фортифікацій почали зводити на Харківщини у березні 2024 року вздовж кордону з Росією.
ти настільки криворукий, що не можеш запросити у гугла?
введи такий текст: "фортифікаційні споруди на харківщині"
як же я втомився, спостерігати за дегенератами!
так отож!
Вже більше 3х місяців як усім відомо що наступ буде!
А сінегубов не знав? Сирський не знав?
Захісних споруд з залізобетону нема?
Мінні поля е?
Поилено асфальтують вулицю, молоді, здорові, призовного віку.
ті хто ними керує та хто їх замовив, такі ж самі...
ніхто не постраждав!!!
всі в шоколаді!!!
порох тут ні до чого.
як Вам ***** таке порівняння цієї новини та моєї???? ****!!!!
а ще все місто в квітках, бордюри пофарбовані, пилосос МАЗ сосе бабло кожен день
паркани будуються, бабло списується.
в планах, під школою, в готовому підвалі, облаштувити бомбосховище на 600 дітей та учителів за 70 ***** лямів
то у всіх війна?????????
а не вгадали нікуя.
війна для народу...
А взагалі квітки і побілка бордюрів -це копійки насправді... Якийсь мінімальний благоустрій все одно має бути. Навіть під час війни.