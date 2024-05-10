Прикордоння Харківщини під посиленими масованими обстрілами, є загиблі та поранені, - Синєгубов

Російські війська від самого ранку посилили обстріли прикордоння Харківщини, внаслідок чого 2 особи загинули, також є травмовані та поранені.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами - є поранені та загиблі", - зазначив він

О 9:45 російські війська завдали удару по селу Бугаївка Вовчанської громади. Пошкоджено будинок, постраждалих немає.

Близько 10 РФ обстріляла Вовчанськ, травмовано 2 цивільні особи.

О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

О 13:22 окупанти повторно атакували Вовчанськ. Було завдано удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.

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Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

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