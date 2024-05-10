Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов
Наразі всі наступальні атаки російських загарбників на Харківщині відбито.
Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено", - зазначив він.
За словами Синєгубова, прикордонні населені пункти, у які намагалися прорватися росіяни, розташовані в 1-2 км від кордону з РФ.
Тривають активні бойові дії.
Очільник області закликав жителів прилеглих до кордону територій евакуюватися.
Наступ РФ на Харківщині
Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
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» Загрори для Харківа немае»???
Не дивіться до гори…
Коли ти вже перестанеш брехати харків'янам??!!!
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@tarakan9888
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3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища - Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт - Стрілече.