Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов

Наразі всі наступальні атаки російських загарбників на Харківщині відбито.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено", - зазначив він.

За словами Синєгубова, прикордонні населені пункти, у які намагалися прорватися росіяни, розташовані в 1-2 км від кордону з РФ.

Тривають активні бойові дії.

Очільник області закликав жителів прилеглих до кордону територій евакуюватися.

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Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

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