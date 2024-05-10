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Новини Війна
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Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов

зсу

Наразі всі наступальні атаки російських загарбників на Харківщині відбито.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено", - зазначив він.

За словами Синєгубова, прикордонні населені пункти, у які намагалися прорватися росіяни, розташовані в 1-2 км від кордону з РФ.

Тривають активні бойові дії. 

Очільник області закликав жителів прилеглих до кордону територій евакуюватися.

Читайте: Прикордоння Харківщини під посиленими масованими обстрілами, є загиблі та поранені, - Синєгубов

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Читайте також: Рашисти вкотре обстріляли Вовчанськ: Поранення дістали 2 особи

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+18
Ну якби 30 км2 втрачено. Хтось бреше. І чомусь мені здається, що Синєгубов, бо у зєльоних одна робота- гарно брехати.
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10.05.2024 16:58
+16
Alex Green
@tarakan9888
·
3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
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10.05.2024 17:17
+13
Якщо знали і були готові, як запевняє Зєля, то чому три танки, заїхали аж на три км? Чому вони не були знищені ще на рос території? Чому вони не підірвались на мінах на кордоні? Чи як на Чонгарі? Вважаю, це повний провал! І це на Харків! А якби на якесь село на Сумщині? Мабуть км на 50 заїхали б. Що, знову шашлики, на порядку денному?
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10.05.2024 17:26
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Насправді після всіх страждань і втрат у 2014-2024 потрібно жити з думкою, що все ще не починалося. Потрібно мислити більш гнучко і вже вчора залучати союзників з ЄС. Не їздити на спинах українців, не тягнути з закордону емігрантів бо вони тільки збільшать число відмовників і полонених. Дай бог всім вижити. Складно це все.
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10.05.2024 16:57 Відповісти
Якщо росіяни загрожують ЄС вже пора залучати ЄС у війну. Не ховатися за спини українців хоч тих, хто в Україні, хоч закордонних.
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10.05.2024 16:59 Відповісти
Відбились! - слава ЗСУ! - бо Вовчанськ вже виізжає
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10.05.2024 16:58 Відповісти
Ну якби 30 км2 втрачено. Хтось бреше. І чомусь мені здається, що Синєгубов, бо у зєльоних одна робота- гарно брехати.
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10.05.2024 16:58 Відповісти
дуже віримо
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10.05.2024 16:59 Відповісти
Знову?!

» Загрори для Харківа немае»???

Не дивіться до гори…

Коли ти вже перестанеш брехати харків'янам??!!!
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10.05.2024 16:59 Відповісти
Кто-то тут киздит. Или дальтоник.
50.2981125512805, 36.47735595703126
https://deepstatemap.live/#10/50.1245/36.4554
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10.05.2024 17:04 Відповісти
" Втрат території "???мудаки грьобані,ви за "території" переживаєте?Мене цікавить не " втрати території " а ,не дай Бог,втрати в ЗСУ!
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10.05.2024 17:14 Відповісти
Нажаль вже є фото наших полонених. І звичайно перший виклав "Супернова".
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10.05.2024 17:18 Відповісти
Суперечливо.Є підозра,що то фото ДРГ русні.
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10.05.2024 21:10 Відповісти
Дай бог, якщо так
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10.05.2024 21:20 Відповісти
Сьогодні ні, а завтра?
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10.05.2024 17:14 Відповісти
Alex Green
@tarakan9888
·
3 год
Чому не знищуються артсклади, БАЗИ техніки, ГСМ, казарми. Чому працює залізниця, Є СВІТЛО, ТЕПЛО В ДОНЕЦЬКУ? ***** ТОЙ ДРОН НА 1000 КМ КОЛИ ПОРУЧ МОЖНА В'ЇБАТИ БЕЗЛІЧ ЦІЛЕЙ? Чому штурмуються посадки, а не рівняються з землею артою? Що це за ******* твориться? А вава далі легітим?
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10.05.2024 17:17 Відповісти
бо асвальт скінчився, до 24.02.22 весь викатали, а білорашка нового не дає
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10.05.2024 17:27 Відповісти
Не звизди, рапортун...
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10.05.2024 17:24 Відповісти
Якщо знали і були готові, як запевняє Зєля, то чому три танки, заїхали аж на три км? Чому вони не були знищені ще на рос території? Чому вони не підірвались на мінах на кордоні? Чи як на Чонгарі? Вважаю, це повний провал! І це на Харків! А якби на якесь село на Сумщині? Мабуть км на 50 заїхали б. Що, знову шашлики, на порядку денному?
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10.05.2024 17:26 Відповісти
Як нема втрат територій? Знову бреше влада людям. У Бутусова зовсім інша інформація (і чомусь Бутусову я більше вірю), а саме:

Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища - Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт - Стрілече.
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10.05.2024 17:29 Відповісти
Тоді, Синєгубов, сідай у кабріолет, поїдь до Стрілечего й сфоткуйся на його тлі.
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10.05.2024 18:13 Відповісти
 
 