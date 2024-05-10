Росія хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній.

Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

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За словами Волошина, Сили оборони готові до провокацій і контролюють ситуацію.

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.