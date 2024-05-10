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Новини Війна
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Росія хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ

Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній.

Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов

За словами Волошина, Сили оборони готові до провокацій і контролюють ситуацію.

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони заявило, що вранці рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Автор: 

Харківщина (6054) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+3
Росія не просто хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу..., вона це вже робить.
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10.05.2024 18:40
+2
Чи правильно я розумію, що наші війська там з осені минулого року і бойових дій не вели, а тому не втомлені і укомплектовані? То яке може бути перекидання з донбасу військ що весь час у бойових діях?
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10.05.2024 18:26
+1
Буданову сообщил?
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10.05.2024 19:16
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Чи правильно я розумію, що наші війська там з осені минулого року і бойових дій не вели, а тому не втомлені і укомплектовані? То яке може бути перекидання з донбасу військ що весь час у бойових діях?
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10.05.2024 18:26 Відповісти
От як почнуть нафронтниць мобілізувати, то вони особисто допоможуть державі Україна.
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10.05.2024 18:29 Відповісти
не розумію чого ви так турбуєтесь? там же олежа ляшко дронами керує - все під його блакитним контролем
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10.05.2024 19:25 Відповісти
а ви як? не ведітесь?

от навіщо оці діалоги з переляканим населенням? хто, ****, це вигадав? подоляк, падло?
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10.05.2024 18:29 Відповісти
Сегодня весь день гремит, и это не гроза. Давно такого не было
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10.05.2024 18:38 Відповісти
Росія не просто хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу..., вона це вже робить.
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10.05.2024 18:40 Відповісти
Військові буом готові , і згідно з планом, відступили з территорії НП..... . Такий мабуть план.
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10.05.2024 18:40 Відповісти
Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський

Будучи лицеистом, Пушкин любил играть в прятки. И, спрятавшись во мху, кричал оттуда: "Во мху я!"
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10.05.2024 18:54 Відповісти
Рашисти хочуть піти ще й на Запоріжжя,
чув, що готуються на 25 травня піти у наступ.
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10.05.2024 19:10 Відповісти
Буданову сообщил?
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10.05.2024 19:16 Відповісти
Можеш сам повідомити!
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10.05.2024 19:19 Відповісти
А я думал что они хотят стереть Харьков, а потом захватить территорию... А оказывается всего лишь "ИПСО и провокации".
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10.05.2024 19:40 Відповісти
Пора РДК устраивать шухер в Брянской области там они еще не сильно пуганные.
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10.05.2024 19:48 Відповісти
значит Харьков кацапам неинтересен
🤣🤣🤣
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10.05.2024 20:07 Відповісти
 
 