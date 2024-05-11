Более 2,5 тысяч человек эвакуировали из приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины
С 10 мая из приграничных населенных пунктов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области эвакуированы 2526 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга в Официальном Медиацентре.
Он отметил, что активная эвакуация гражданского населения из приграничных населенных пунктов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области началась утром 10 мая.
По состоянию на сейчас из ряда сел и поселков эвакуированы 2526 человек.
Напомним, Нацполиция сообщала, что 11 мая полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской громады, 183 - из Липецкой и 441 - из Волчанской.
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це, цілеспрямований саботаж і капітуляція!
зе!чмо не просто буде відсторонений, воно повинно сісти пожиттєво з повною конфіскацією!