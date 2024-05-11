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Новости Война
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Более 2,5 тысяч человек эвакуировали из приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины

Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

С 10 мая из приграничных населенных пунктов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области эвакуированы 2526 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга в Официальном Медиацентре.

Он отметил, что активная эвакуация гражданского населения из приграничных населенных пунктов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области началась утром 10 мая.

По состоянию на сейчас из ряда сел и поселков эвакуированы 2526 человек.

Напомним, Нацполиция сообщала, что 11 мая полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской громады, 183 - из Липецкой и 441 - из Волчанской.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2067)


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Ні, не здаємо, а як каже зелена влада - здійснюється плановий відхід на нові завчасно підготовлені і набагато кращі позиції..
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11.05.2024 21:22 Ответить
це, вже не випадковість і не халатність.
це, цілеспрямований саботаж і капітуляція!

зе!чмо не просто буде відсторонений, воно повинно сісти пожиттєво з повною конфіскацією!
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11.05.2024 21:41 Ответить
Основним завданням операції "Імітація" не є захоплення Харкова. Не оточення Харкова. Навіть не прорив до Харкова та створення загрози оточення та захоплення. Завданням операції є імітація всього вищевикладеного, щоб змусити Сили оборони України відтягнути з інших плацдармів ресурс для захисту міста.
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12.05.2024 07:35 Ответить
 
 