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Новини Війна
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Понад 2,5 тисячі людей евакуювали з прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини

Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

Від 10 травня з прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області евакуйовано 2526 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі.

Він зазначив, що активна евакуація цивільного населення із прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області розпочалася зранку 10 травня.

Станом на зараз з низки сіл та селищ евакуйовано 2526 людей.

Нагадаємо, Нацполіція повідомляла, що 11 травня поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян із Циркунівської громади, 183 - з Липецької та 441 - з Вовчанської.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2307)


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Ні, не здаємо, а як каже зелена влада - здійснюється плановий відхід на нові завчасно підготовлені і набагато кращі позиції..
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11.05.2024 21:22 Відповісти
це, вже не випадковість і не халатність.
це, цілеспрямований саботаж і капітуляція!

зе!чмо не просто буде відсторонений, воно повинно сісти пожиттєво з повною конфіскацією!
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11.05.2024 21:41 Відповісти
Основним завданням операції "Імітація" не є захоплення Харкова. Не оточення Харкова. Навіть не прорив до Харкова та створення загрози оточення та захоплення. Завданням операції є імітація всього вищевикладеного, щоб змусити Сили оборони України відтягнути з інших плацдармів ресурс для захисту міста.
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12.05.2024 07:35 Відповісти
 
 