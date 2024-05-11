Понад 2,5 тисячі людей евакуювали з прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини

Від 10 травня з прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області евакуйовано 2526 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі.

Він зазначив, що активна евакуація цивільного населення із прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області розпочалася зранку 10 травня.

Станом на зараз з низки сіл та селищ евакуйовано 2526 людей.

Нагадаємо, Нацполіція повідомляла, що 11 травня поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян із Циркунівської громади, 183 - з Липецької та 441 - з Вовчанської.