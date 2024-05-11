Упродовж дня росіяни вже 12 разів обстріляли Вовчанськ КАБами: триває евакуація мирного населення. ФОТОрепортаж

Вовчанськ перебуває під постійним обстрілом російської армії. Станом на 14:00 11 травня в безпечні місця доставили 970 жителів прикордонних населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Харківській області.

Як повідомляють правоохоронці, наразі низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя. Поліцейські евакуйовують цивільних із Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

На 14:00 11 травня поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян із Циркунівської громади, 183 - з Липецької та 441 - з Вовчанської.

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"Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів. Станом на 12:00 11 травня 2024 року зафіксовано 12 прильотів керованими бомбами по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також перебувають під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами", - сказано в повідомленні.

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Атаки армії РФ у Харківській області

Міністерство оборони України повідомило, що вранці 10 травня окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає.

Станом на 11 травня тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.