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Новини Фото Війна
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Упродовж дня росіяни вже 12 разів обстріляли Вовчанськ КАБами: триває евакуація мирного населення. ФОТОрепортаж

Вовчанськ перебуває під постійним обстрілом російської армії. Станом на 14:00 11 травня в безпечні місця доставили 970 жителів прикордонних населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Харківській області.

Як повідомляють правоохоронці, наразі низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя. Поліцейські евакуйовують цивільних із Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

На 14:00 11 травня поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян із Циркунівської громади, 183 - з Липецької та 441 - з Вовчанської.

Також читайте: Доба на Харківщині: під вогнем 30 населених пунктів, у Вовчанську багато пошкоджених будинків, є поранені

"Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів. Станом на 12:00 11 травня 2024 року зафіксовано 12 прильотів керованими бомбами по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також перебувають під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами", - сказано в повідомленні.

Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

Також читайте: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні


Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини
Поліцейські евакуйовують людей з обстрілюваних громад Харківщини

Атаки армії РФ у Харківській області

Міністерство оборони України повідомило, що вранці 10 травня окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає.

Станом на 11 травня тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.

Автор: 

Нацполіція (15164) Харківщина (6054) евакуація (2312) Вовчанськ (416) КАБ (355)


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Топ коментарі
+2
Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав наразі немає. Джерело: . Так само розказували і про відсутність сил для наступу орків, а виявилося що сил треба небагато.
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11.05.2024 17:14
+2
Це іПсо чи іКото. *** зрозумієш. Якийсь тиждень тому рвали на собі сорочку, що "ситуація контрольована", а сьогодні "чомусь" евакуація.
Як вже заїбала ця біполярка в тих говорящих щілин.
Як після таких заяв можна вірити хоч одному слову?
Коли вони перестануть *******?
Журба...
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11.05.2024 17:20
+1
Це означає: "ми настільки недолугі і немічні, що навіть завчасно не можем провести евакуацію цивільного населення, хоч на 101% відсоток обізнані, що буде наступ і спроба прориву".
Ну і звісно, що нема куди евакуйовувати людей, бо ж гроші тратяться на озеленення парків і перекладання асвальту бруківкою і навпаки. А так то та:" знаємо, але робити нічого не хочемо, бо западло, якось само собою буде... "
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11.05.2024 17:47
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А у нас КАБ не вміють зробити чи що? Риторичне питання.
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11.05.2024 17:03 Відповісти
А чим скидувать той КАБ будемо?
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11.05.2024 17:10 Відповісти
Ти,чим скидають Storm Shadow і SCALP.
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11.05.2024 17:50 Відповісти
дальність Storm Shadow більше 500км. каб - 30-70 км в залежності від висоти. наш літак можуть сбити
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11.05.2024 18:41 Відповісти
А кацапські літаки чому не збивають?
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12.05.2024 00:36 Відповісти
нема чим
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12.05.2024 14:33 Відповісти
Але ж рік тому збили п'ять штук в білородській області. Можеш навіть не відповідати. Не в'яжеться.
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12.05.2024 14:47 Відповісти
відомо що це були спланованні засідки, як такі самі випадки в курській області, як на донетчині. це не постійна протиповітрянна оорона. Збили - та зникли з району. також відомо що ми втратили кілька пу патріотів на донетчині. Тобто якось разово вдавалося щось збити, але цього замало щоб зупинити використання кабів, тому что патріотів десь до десятка. їх не вистачає для надійного захисту.
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12.05.2024 14:59 Відповісти
🥴Реально ліньки розжовувати🥴.
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12.05.2024 15:06 Відповісти
Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав наразі немає. Джерело: . Так само розказували і про відсутність сил для наступу орків, а виявилося що сил треба небагато.
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11.05.2024 17:14 Відповісти
і де ж та 5км зона, чи разеянці не виписали дозволи на перебування в прикордонній зоні... і мене ще цікавить а міни за рік поржавіли там, та й де лінії фортифікаційні?
чому на критичних кордонах прохідний двір?
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11.05.2024 17:47 Відповісти
як завжди. хтось робив вигляд що будує, хотсь робив вигляд що збудовано.
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12.05.2024 15:00 Відповісти
Це іПсо чи іКото. *** зрозумієш. Якийсь тиждень тому рвали на собі сорочку, що "ситуація контрольована", а сьогодні "чомусь" евакуація.
Як вже заїбала ця біполярка в тих говорящих щілин.
Як після таких заяв можна вірити хоч одному слову?
Коли вони перестануть *******?
Журба...
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11.05.2024 17:20 Відповісти
А ви колись замислювались над тим, що означають слова "ситуація контрольована"? Мені здається це означає: "ми все знаємо, але зробити нічого не можемо".
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11.05.2024 17:29 Відповісти
контрольована - якраз можемо щось заподіяти
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11.05.2024 17:44 Відповісти
Це означає: "ми настільки недолугі і немічні, що навіть завчасно не можем провести евакуацію цивільного населення, хоч на 101% відсоток обізнані, що буде наступ і спроба прориву".
Ну і звісно, що нема куди евакуйовувати людей, бо ж гроші тратяться на озеленення парків і перекладання асвальту бруківкою і навпаки. А так то та:" знаємо, але робити нічого не хочемо, бо западло, якось само собою буде... "
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11.05.2024 17:47 Відповісти
У собаки морда совсем не веселая..
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11.05.2024 18:02 Відповісти
Дві останні фотки, то просто триндець… і тут шоу, пальчикі до верху, ************.
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11.05.2024 20:18 Відповісти
100 % Это какими надо быть кончеными ушлёпками, чтобы устраивать шоу из ТРАГЕДИИ людей, которые едт в НИКУДА и НАВСЕГДА потеряли свои трудом нажитые дома и имущество.
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11.05.2024 22:03 Відповісти
 
 