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Підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає, - Синєгубов

Евакуація з Харківщини

Попри активізацію російських дій на півночі Харківської області, наразі немає підстав для евакуації мешканців з Харкова. З прикордонних районів області, де активізувалися бойові дії, вивезли близько 2 000 осіб.

Про це на брифінгу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По місту Харків жодних підстав для оголошення і проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Там, звичайно, може ескалація і тиск посилюватися, але поки що ніяких загроз для Харкова немає", - зазначив Синєгубов.

За його словами, обласна влада продовжує моніторити ситуацію і комунікуватиме з населенням, але рішення щодо евакуації люди ухвалюватимуть самостійно.

Наразі тенденцій щодо масового виїзду з міста в ОВА не фіксують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов

Евакуація з прикордоння Харківщини

Водночас близько 2 000 людей були евакуйовані з прикордонної зони Харківської області, де активізувалися бойові дії.

"Якщо ми говоримо про такі населені пункти, як Стрілеча, Пильне та Борисівка, там, за нашою інформацією, дітей немає. Там перебувало 28 цивільних, які у свій час навідріз відмовлялися евакуйовуватися. Зараз у нас є факти щодо евакуації, - це в основному Вовчанський напрямок, - близько двох тисяч було евакуйовано", - розповів начальник ОВА.

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Синєгубов зауважив, що донедавна влада керувала цим процесом, оголошувала примусову евакуацію родин з дітьми тощо. Наразі ж люди виїжджають самостійно.

Вони можуть звернутися стосовно організації виїзду із небезпечних зон будь-яким доступним способом до ДСНС чи поліції або до представників влади.

Глава ОВА додав, що пропри стабілізацію фронту у "сірій зоні" прикордоння, там тривають бої. За першої ж можливості людей звідти забиратимуть.

Атаки окупантів у Харківській області

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними ОСУВ "Хортиця", станом на ранок 11 травня у Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти, які розташовані у "сірій зоні" - Стрилеча, Пильна та Борисівка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордоння Харківщини під посиленими масованими обстрілами, є загиблі та поранені, - Синєгубов

Автор: 

Харків (5572) Харківщина (6054) евакуація (2307) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+4
Лишайтесь вдома? Кацапи луплять виключно по військовій інфраструктурі?
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11.05.2024 15:30
+3
Харків'яни вже навчені...
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11.05.2024 15:17
+3
Потім може бути уже пізно.
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11.05.2024 15:25
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Харків'яни вже навчені...
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11.05.2024 15:17 Відповісти
Наркоманы проговорились!!!
Запад за три месяца предупреждал! А они делали вид будто "мир май шашлык, заглянуть в очко"
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11.05.2024 15:28 Відповісти
Потім може бути уже пізно.
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11.05.2024 15:25 Відповісти
Он πисюна наслушался с писькоМарафону...
Тревожный чемоданчик и (при наличии) авто пригодное и с полным баком - вот вам рекомендация от херсонца!
Не ждите пока "не дай Бог", как говорится береженного... Ну вы поняли
В середине февраля'22 люди сидели в чатах и обреченно скиглили , мол там и там то начальство и высокооплачиваемые коллеги квартирку во Львове прикупили, все тревожно было.
Но тогда никто не ожидал полномаштабного ЗЕzvездеца! А сейчас то у многих мозги прочистились, шашлычно-трускавецкому гегемону веры нет )
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11.05.2024 15:26 Відповісти
Поїдемо всі на шашлички. Це все було вже(с)
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11.05.2024 15:29 Відповісти
Угу! І більше половини плебсу досі підносять хрипуна до небес
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11.05.2024 15:31 Відповісти
Уголовника кучму надо было пинать, с его дебильными избирателями. История всегда оттягивает по времени момент ответственности, до ответа за выбор зюзи время еще не пришло.
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11.05.2024 16:00 Відповісти
3% зараз його рейтинг. Збитий льотчик .
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11.05.2024 17:43 Відповісти
Лишайтесь вдома? Кацапи луплять виключно по військовій інфраструктурі?
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11.05.2024 15:30 Відповісти
власти веры нет
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11.05.2024 16:17 Відповісти
Цілодобово ******** Харків , а підстав для евакуації немає , тобто немає загрози ?? Це знову травневі шашлики , чи що це ?
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11.05.2024 16:51 Відповісти
Лучше уехать, хотя бы на время из Харькова и не испытывать судьбу. Особенно, если есть несовершеннолетние дети. Харьковчане, откройте глаза и посмотрите на реальность.
У нас знакомая из Мариуполя 23.02.22 уехала, она видела все признаки начала войны. Ее начальница тогда сказала, что знакомая не хочет делать отчёт и занимается безосновательной паникой.
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11.05.2024 16:55 Відповісти
Як можна евакуювати насильно?? Тим паче коли то 80-ти відсоткові "ждуни"..??
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11.05.2024 17:53 Відповісти
Звідки така статистика?
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15.05.2024 13:00 Відповісти
...... ,,пока нет,,. Запросто в городе пол миллиона людей. А в реале больше. Как, и главное куда, если вдруг? Как вариант---да оставаться. Риску не больше чем срываться. Дети, старые очень, больные при кровати, инвалиды настоящие и просто бедные люди---кто таких где ждёт и что могут дать? Практически ничего.
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11.05.2024 20:58 Відповісти
 
 