Оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет, - Синегубов

Несмотря на активизацию российских действий на севере Харьковской области, пока нет оснований для эвакуации жителей из Харькова. Из приграничных районов области, где активизировались боевые действия, вывезли около 2 000 человек.

Об этом на брифинге сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По городу Харьков никаких оснований для объявления и проведения эвакуации пока нет. Мы ясно понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Там, конечно, может эскалация и давление усиливаться, но пока никаких угроз для Харькова нет", - отметил Синегубов.

По его словам, областные власти продолжают мониторить ситуацию и будут коммуницировать с населением, но решение об эвакуации люди будут принимать самостоятельно.

В настоящее время тенденций массового выезда из города в ОВА не фиксируют.

Эвакуация из приграничья Харьковщины

В то же время около 2000 человек были эвакуированы из приграничной зоны Харьковской области, где активизировались боевые действия.

"Если мы говорим о таких населенных пунктах, как Стрелечья, Пыльное и Борисовка, там, по нашей информации, детей нет. Там находилось 28 гражданских, которые в свое время наотрез отказывались эвакуироваться. Сейчас у нас есть факты эвакуации, - это в основном Волчанское направление - около двух тысяч было эвакуировано", - рассказал начальник ОВА.

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Синегубов отметил, что до недавнего времени власть руководила этим процессом, объявляла принудительную эвакуацию семей с детьми и тому подобное. Пока же люди уезжают самостоятельно.

Они могут обратиться по организации выезда из опасных зон любым доступным способом в ГСЧС или полицию или к представителям власти.

Глава ОВА добавил, что, несмотря на стабилизацию фронта в "серой зоне" приграничья, там продолжаются бои. При первой же возможности людей будут оттуда забирать.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным ОСГВ "Хортица", по состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка.