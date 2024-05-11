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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оснований для объявления и проведения эвакуации из Харькова пока нет, - Синегубов

Евакуація з Харківщини

Несмотря на активизацию российских действий на севере Харьковской области, пока нет оснований для эвакуации жителей из Харькова. Из приграничных районов области, где активизировались боевые действия, вывезли около 2 000 человек.

Об этом на брифинге сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По городу Харьков никаких оснований для объявления и проведения эвакуации пока нет. Мы ясно понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Там, конечно, может эскалация и давление усиливаться, но пока никаких угроз для Харькова нет", - отметил Синегубов.

По его словам, областные власти продолжают мониторить ситуацию и будут коммуницировать с населением, но решение об эвакуации люди будут принимать самостоятельно.

В настоящее время тенденций массового выезда из города в ОВА не фиксируют.

Эвакуация из приграничья Харьковщины

В то же время около 2000 человек были эвакуированы из приграничной зоны Харьковской области, где активизировались боевые действия.

"Если мы говорим о таких населенных пунктах, как Стрелечья, Пыльное и Борисовка, там, по нашей информации, детей нет. Там находилось 28 гражданских, которые в свое время наотрез отказывались эвакуироваться. Сейчас у нас есть факты эвакуации, - это в основном Волчанское направление - около двух тысяч было эвакуировано", - рассказал начальник ОВА.

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Синегубов отметил, что до недавнего времени власть руководила этим процессом, объявляла принудительную эвакуацию семей с детьми и тому подобное. Пока же люди уезжают самостоятельно.

Они могут обратиться по организации выезда из опасных зон любым доступным способом в ГСЧС или полицию или к представителям власти.

Глава ОВА добавил, что, несмотря на стабилизацию фронта в "серой зоне" приграничья, там продолжаются бои. При первой же возможности людей будут оттуда забирать.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным ОСГВ "Хортица", по состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка.

Автор: 

Харьков (7459) Харьковщина (5577) эвакуация (2067) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+4
Лишайтесь вдома? Кацапи луплять виключно по військовій інфраструктурі?
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11.05.2024 15:30
+3
Харків'яни вже навчені...
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11.05.2024 15:17
+3
Потім може бути уже пізно.
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11.05.2024 15:25
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Харків'яни вже навчені...
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11.05.2024 15:17 Ответить
Наркоманы проговорились!!!
Запад за три месяца предупреждал! А они делали вид будто "мир май шашлык, заглянуть в очко"
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11.05.2024 15:28 Ответить
Потім може бути уже пізно.
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11.05.2024 15:25 Ответить
Он πисюна наслушался с писькоМарафону...
Тревожный чемоданчик и (при наличии) авто пригодное и с полным баком - вот вам рекомендация от херсонца!
Не ждите пока "не дай Бог", как говорится береженного... Ну вы поняли
В середине февраля'22 люди сидели в чатах и обреченно скиглили , мол там и там то начальство и высокооплачиваемые коллеги квартирку во Львове прикупили, все тревожно было.
Но тогда никто не ожидал полномаштабного ЗЕzvездеца! А сейчас то у многих мозги прочистились, шашлычно-трускавецкому гегемону веры нет )
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11.05.2024 15:26 Ответить
Поїдемо всі на шашлички. Це все було вже(с)
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11.05.2024 15:29 Ответить
Угу! І більше половини плебсу досі підносять хрипуна до небес
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11.05.2024 15:31 Ответить
Уголовника кучму надо было пинать, с его дебильными избирателями. История всегда оттягивает по времени момент ответственности, до ответа за выбор зюзи время еще не пришло.
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11.05.2024 16:00 Ответить
3% зараз його рейтинг. Збитий льотчик .
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11.05.2024 17:43 Ответить
Лишайтесь вдома? Кацапи луплять виключно по військовій інфраструктурі?
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11.05.2024 15:30 Ответить
власти веры нет
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11.05.2024 16:17 Ответить
Цілодобово ******** Харків , а підстав для евакуації немає , тобто немає загрози ?? Це знову травневі шашлики , чи що це ?
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11.05.2024 16:51 Ответить
Лучше уехать, хотя бы на время из Харькова и не испытывать судьбу. Особенно, если есть несовершеннолетние дети. Харьковчане, откройте глаза и посмотрите на реальность.
У нас знакомая из Мариуполя 23.02.22 уехала, она видела все признаки начала войны. Ее начальница тогда сказала, что знакомая не хочет делать отчёт и занимается безосновательной паникой.
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11.05.2024 16:55 Ответить
Як можна евакуювати насильно?? Тим паче коли то 80-ти відсоткові "ждуни"..??
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11.05.2024 17:53 Ответить
Звідки така статистика?
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15.05.2024 13:00 Ответить
...... ,,пока нет,,. Запросто в городе пол миллиона людей. А в реале больше. Как, и главное куда, если вдруг? Как вариант---да оставаться. Риску не больше чем срываться. Дети, старые очень, больные при кровати, инвалиды настоящие и просто бедные люди---кто таких где ждёт и что могут дать? Практически ничего.
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11.05.2024 20:58 Ответить
 
 