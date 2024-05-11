Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО
Операторы роты Перун 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами уничтожили три российские БМП с десантом, которые пытались прорваться на Харьков вблизи села Красное.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Бой шел на расстоянии примерно 5 км от государственной границы вглубь территории Украины.
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+20 Микола Січень #486030
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А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
а кацапи їхали як на параді - жодної перешкоди, міни чи дота !!!
За відео, схоже під Харковом немає а ні лінії фортифікації, а ні передпілля -
кірюха тимошенко поработал ! 👿
Класичне передпілля було перед лінією Мангергейма: евакуйоване населення, спалені хутора, засіки, мінні поля, окремі пункти опору. Це передпілля кизил-орда пройшла не за півдня, а за тижні.
Вчіть матчасть, політрук ! 👿
Вау?
А що не склалось із передпіллям на Харківщині?
Виявилось що його просто немає?
Пане Яре, не Ви ж його НЕ будували.
То чого вигораджувати ЗЄкомандуючого із його крадіями на фортифікації? 👿