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Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы роты Перун 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами уничтожили три российские БМП с десантом, которые пытались прорваться на Харьков вблизи села Красное.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бой шел на расстоянии примерно 5 км от государственной границы вглубь территории Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление на Харьков. Обстрелы, ДРГ, бои в приграничье | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (3912)


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Топ комментарии
+20
ванька єхаль убивать,а його убілі....
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11.05.2024 00:09
+16
Бій йшов на відстані приблизно 5 км від державного кордону вглиб території України ,
а кацапи їхали як на параді - жодної перешкоди, міни чи дота !!!
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11.05.2024 01:02
+12
Десант прорвався на концерт. Разом з БМП.
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11.05.2024 00:31
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ванька єхаль убивать,а його убілі....
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11.05.2024 00:09 Ответить
Ехал Ваня убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,

Школах и больницах

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
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11.05.2024 10:07 Ответить
Десант прорвався на концерт. Разом з БМП.
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11.05.2024 00:31 Ответить
Хлопці, знищуйте кацапів без жалю. Бийте так кацапів, щоб їх очі через дупу вилазили.
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11.05.2024 00:42 Ответить
Бій йшов на відстані приблизно 5 км від державного кордону вглиб території України ,
а кацапи їхали як на параді - жодної перешкоди, міни чи дота !!!
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11.05.2024 01:02 Ответить
Лінія оборони не може проходити абсолютно по кордону.
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11.05.2024 03:05 Ответить
Якщо когось чекати, то не може, дійсно. А якщо оборонятись, то ніхто не заважав в до 2022 року це робити.
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11.05.2024 03:49 Ответить
"Декому" поняття "передпілля" не відоме! Він думає що лінії оборони з ДОТами артилерійськими прямо вздовж демаркаційної лінії розвернуті (Щоб противнику було легше їх розстрілювать з своєї території)
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11.05.2024 04:57 Ответить
Передпілля ще називать зоною забезпечення або зоною прикриття, котора облаштовується перед першою лінією оборони.
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11.05.2024 07:57 Ответить
Так я ж про це й кажу!
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11.05.2024 07:59 Ответить
Саме так. Передусім зоною інженерного (фортифікаційного) забезпечення: мінні поля, загородження і т.д.

За відео, схоже під Харковом немає а ні лінії фортифікації, а ні передпілля -
кірюха тимошенко поработал ! 👿
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11.05.2024 08:03 Ответить
Завдання передпілля ускладнити просування противника та його концентрацію для штурму основної лінії укріплень.
Класичне передпілля було перед лінією Мангергейма: евакуйоване населення, спалені хутора, засіки, мінні поля, окремі пункти опору. Це передпілля кизил-орда пройшла не за півдня, а за тижні.

Вчіть матчасть, політрук ! 👿
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11.05.2024 07:59 Ответить
"Декому" забажалося "розвести срач"? Та ще й не зрозумівши суті мною написаного?
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11.05.2024 08:16 Ответить
"Дуст" і "Мишкевич"! Я бачу - що ти починаєш "заграваться" своїми акаунтами Тобі вже двох мало? Думаєш - що з трьома ти розумнішим виглядіть станеш? Забув - як я тебе "возив мордою по табурету" за "знання загальновійськових статутів"? Тепер ти вже поліз у "інженерно-саперну справу"? Якщо ти "курком" у роті охорони служив - це не значить що ти знаєш інженерне облаштування позицій та ліній оборони
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11.05.2024 10:08 Ответить
Таваріщь палітрук знає Устав караульний служби?
Вау?

А що не склалось із передпіллям на Харківщині?
Виявилось що його просто немає?

Пане Яре, не Ви ж його НЕ будували.
То чого вигораджувати ЗЄкомандуючого із його крадіями на фортифікації? 👿
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11.05.2024 12:12 Ответить
 
 