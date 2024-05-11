Бійці 42-ї ОМБр дронами знищили три російські БМП із десантом, які намагалися наступати на Харківщині. ВIДЕО
Оператори роти Перун 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дронами знищили три російські БМП із десантом, які намагалися прорватися на Харків поблизу села Красне.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Бій йшов на відстані приблизно 5 км від державного кордону вглиб території України.
Топ коментарі
+20 Микола Січень #486030
показати весь коментар11.05.2024 00:09
+16 Dust
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+12 Mnm Pip
показати весь коментар11.05.2024 00:31
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А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
а кацапи їхали як на параді - жодної перешкоди, міни чи дота !!!
За відео, схоже під Харковом немає а ні лінії фортифікації, а ні передпілля -
кірюха тимошенко поработал ! 👿
Класичне передпілля було перед лінією Мангергейма: евакуйоване населення, спалені хутора, засіки, мінні поля, окремі пункти опору. Це передпілля кизил-орда пройшла не за півдня, а за тижні.
Вчіть матчасть, політрук ! 👿
Вау?
А що не склалось із передпіллям на Харківщині?
Виявилось що його просто немає?
Пане Яре, не Ви ж його НЕ будували.
То чого вигораджувати ЗЄкомандуючого із його крадіями на фортифікації? 👿