Наступ на Харків. Обстріли, ДРГ, бої у прикордонні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на Харківщині, де російські війська посилили обстріли та здійснюють спроби наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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