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Наступ на Харків. Обстріли, ДРГ, бої у прикордонні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на Харківщині, де російські війська посилили обстріли та здійснюють спроби наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Очеретине: росіяни готують наступ на Нью-Йорк та Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Харків (5594) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+32
Рашисти заходять в Харківську область, перетинаючи кордон, як до себе додому.
Ніяких укріплень, мінних полів, ніяких фортифікаційних споруд, навіть окопів не має, з нашої сторони.
Хоча , гроші на це уряд типу виділив і .. успішно розікрав.
Всі мантри про обладнання позицій та фортифікацій на фронті в останній час, це просто брехня, як виявляється.
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10.05.2024 20:08
+26
То це провал зеленського, бо він звільнив спеціалістів, обезголовив ЗСУ.
Ну не може армія воювати на популізмі.
Ще не так давно говорили, на Харків підуть, що влада активо заперечувала і обзивала іпсом ворога. Ну от і знову. Здадуть все шо ми відвоювали в 2022.
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10.05.2024 20:16
+11
А тепер побачимо як укріпляться там кацапи, яких уже фіг викуриш.
І зрівняємо з нашими.
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10.05.2024 20:17
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Рашисти заходять в Харківську область, перетинаючи кордон, як до себе додому.
Ніяких укріплень, мінних полів, ніяких фортифікаційних споруд, навіть окопів не має, з нашої сторони.
Хоча , гроші на це уряд типу виділив і .. успішно розікрав.
Всі мантри про обладнання позицій та фортифікацій на фронті в останній час, це просто брехня, як виявляється.
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10.05.2024 20:08 Відповісти
А тепер побачимо як укріпляться там кацапи, яких уже фіг викуриш.
І зрівняємо з нашими.
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10.05.2024 20:17 Відповісти
йому щоб своє гівно на вентилятор накидати
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10.05.2024 20:40 Відповісти
То це провал зеленського, бо він звільнив спеціалістів, обезголовив ЗСУ.
Ну не може армія воювати на популізмі.
Ще не так давно говорили, на Харків підуть, що влада активо заперечувала і обзивала іпсом ворога. Ну от і знову. Здадуть все шо ми відвоювали в 2022.
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10.05.2024 20:16 Відповісти
Зегнидоофіспрацює натхненно
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10.05.2024 20:25 Відповісти
Які там фортифікації.. 21.05.2024 !!!
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10.05.2024 20:29 Відповісти
У спам зедеграданта
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10.05.2024 20:47 Відповісти
кацапи за наркомана проти Порошенко.згадай дурік.
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10.05.2024 21:28 Відповісти
Оманські договорняки продавлюють. І то так щоб тінь на хрінпіду не впала.
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10.05.2024 20:58 Відповісти
Положение серьезное,но пока силы ВСУ дают отпор
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10.05.2024 21:17 Відповісти
а помніш как всьо начіналась - Зеленський роками просуває російські ІПСО в Україні.

Злочинна діяльність 95-го Кварталу має бути розслідувана

Злочинна діяльність і продукція ПАТ «Студія Квартал 95» мають бути досліджені правниками та слідчими від самого початку його створення - із вивченням його бенефіціарів, а також інформаційних ІПСО кремля проти України в передачах та фільмах.Всі члени московського угрупування - від сценаристів, продюсерів до акторів - мають понести кримінальну відповідальність за злочини проти держави Україна.
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10.05.2024 21:26 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.05.2024 21:53 Відповісти
Так це ж той самий район Шебекіно де все контролює "РДК" і батальйон "Свобода России".
А селяни прифронтових захоплених сіл гинуть бо уряд відмовився від своїх громадян і за 10 років війни не побудував житла для евакуації переселенців.
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10.05.2024 22:28 Відповісти
Це - не наступ. Це - фігня.
Наступ це:
1) переробити всю концепцію російсько-українських відносин, починаючи з 882-го року, а не співати "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці", одягнувши вишиванку. Бо згідно американської концепції Томаса Куна вороженьки самі по собі згинути не можуть.
2) написати свою власну концепцію пришестя Звіра і Христа. Звір Вова Путін разом із лжепророком Гундяєвим полізли знову у Харківську область. А два бородатих "бійця" Епіфаній і Шевчук замість того, щоб відправитись на пошуки Христа, як це робить герой американського фільму Морфеус, розповідають нам про події, які трапились в Єрусалимі 2тис років назад.
3) якщо Україна пішла до Америки по зброю після того, як Голобородько 💩💩💩, то для ✌️✌️✌️ треба викинути серіал "Слуга народу" на смітник і діяти відповідно до ідей американського фільму "Матриця".
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10.05.2024 22:30 Відповісти
 
 