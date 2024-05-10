Наступ на Харків. Обстріли, ДРГ, бої у прикордонні | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на Харківщині, де російські війська посилили обстріли та здійснюють спроби наступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+32 Володимир Мик
показати весь коментар10.05.2024 20:08
+26 Ksenia VB
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показати весь коментар10.05.2024 20:17
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Ніяких укріплень, мінних полів, ніяких фортифікаційних споруд, навіть окопів не має, з нашої сторони.
Хоча , гроші на це уряд типу виділив і .. успішно розікрав.
Всі мантри про обладнання позицій та фортифікацій на фронті в останній час, це просто брехня, як виявляється.
І зрівняємо з нашими.
Ну не може армія воювати на популізмі.
Ще не так давно говорили, на Харків підуть, що влада активо заперечувала і обзивала іпсом ворога. Ну от і знову. Здадуть все шо ми відвоювали в 2022.
Злочинна діяльність 95-го Кварталу має бути розслідувана
Злочинна діяльність і продукція ПАТ «Студія Квартал 95» мають бути досліджені правниками та слідчими від самого початку його створення - із вивченням його бенефіціарів, а також інформаційних ІПСО кремля проти України в передачах та фільмах.Всі члени московського угрупування - від сценаристів, продюсерів до акторів - мають понести кримінальну відповідальність за злочини проти держави Україна.
А селяни прифронтових захоплених сіл гинуть бо уряд відмовився від своїх громадян і за 10 років війни не побудував житла для евакуації переселенців.
Наступ це:
1) переробити всю концепцію російсько-українських відносин, починаючи з 882-го року, а не співати "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці", одягнувши вишиванку. Бо згідно американської концепції Томаса Куна вороженьки самі по собі згинути не можуть.
2) написати свою власну концепцію пришестя Звіра і Христа. Звір Вова Путін разом із лжепророком Гундяєвим полізли знову у Харківську область. А два бородатих "бійця" Епіфаній і Шевчук замість того, щоб відправитись на пошуки Христа, як це робить герой американського фільму Морфеус, розповідають нам про події, які трапились в Єрусалимі 2тис років назад.
3) якщо Україна пішла до Америки по зброю після того, як Голобородько 💩💩💩, то для ✌️✌️✌️ треба викинути серіал "Слуга народу" на смітник і діяти відповідно до ідей американського фільму "Матриця".