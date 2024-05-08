Очеретине: росіяни готують наступ на Нью-Йорк та Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію щодо наступу росіян в районі Очеретиного.

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