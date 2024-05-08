Очеретине: росіяни готують наступ на Нью-Йорк та Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію щодо наступу росіян в районі Очеретиного.
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Топ коментарі
+8 Dima30
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+5 Олександр ВАЛОВИЙ
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+5 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар08.05.2024 21:34
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якщо я дихаю повітрям у приміщенні,то ви можете подати в суд,що я забираю у вас повітря, і несу вам смертельну загрозу,та роблю замах на ваше життя
Він оркам так і заявить, я ж не лох і мені уже … ну далі попамяті…
Мабуть запропонує оркам, зійтися «десь пасєрєдінє…», акакаяразніца …. Асфальт, фонарь …. Ну хоть паржом, з кривавою піною …
Воно ж, ухилянтом, так і залишилося!
Слава Україні!
В цій ситуації важливе значення матимуть контратаки українських сил у фланги рашистського "язика" механізованими силами, що одразу ж зупинило б всі ворожі потуги до просувань вперед. Бо загроза зрізання того "язика", на кінчику якого сконцентровані чи не найбоєздатніші підрозділи ворога, мало б фатальне значення для всього рашистського угрупування на Покровському напрямку.
Що стосується порівняння кількості пострілів за 1 день, то така перевага супротивника можлива, але лише періодично і на певних ділянках. Тож, таку перевагу в конкретному секторі можна закрити за рахунок резервів, будучи впевненим у все зростаючому логістичному потоці артсистем і снарядів із Заходу.
А зараз ще й саме авіація робить одну з головних справ для них.Проти кабів нічого протиставити.Ну кілька літаків збили,а вони вирахували системи ппо і їх знищили.С-300 наче.Авіацію потрібно на аеродромах нищити.А для цього ,далекобійні ракети потрібні.
Джерело:
ПОКИ ЩО НЕ БУЛО. Бо для таких операцій в генералів мають бути мізки...
Лінію Мажино довжиною 400 км бкдували 5 років, але німці її обішли і через тиждень були в Парижі.
Це все - херня.
Главноє - маньовр!
Проблема наших генералів у тому, що вони не можуть забезпечити стратегічну мобільність підрозділів ЗСУ. Вона передбачає прогнозування дій противника та швидке перекидання сил і засобів. Але для цього потрібен IQ (щоб будувати лінії оборони IQ не потрібен, потрібні лише лопати. Копати "отсюда і до обєда)...
Главноє - маньовр!" ........ Розкажи це тим хто після Авдіївки у чистому полі опинився (( А потім подумай чому минулого року наш маньовр після Роботиного зупинився ((
До того так само у лоб тижнями штурмували Снігурівку, Правдине (де в кацапів не було "ліній суровікіна").
Я ж написав, IQ не вистачає...
Авдос, це ж був шикарний укріпрайон - квадратні кілометри промки, цегляно-бетонні багатоповерхівки, з/б підвали. Що ж сталось?
А стався маньовр: "Росіяни прорвались в тил бійцям ЗСУ через каналізацію в Авдіївці. Група зі 150 росіян подолала два кілометри відстані під землею, виповзла за спинами українських захисників, в результаті чого позиції були втрачені Силами оборони".
І до сраки ті фортифікації, що будувались з 2014 року.