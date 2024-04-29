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Прорив під Очеретиним. Проблеми на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію в Очеретиному, за яке наразі тривають важкі бої. А також про основні проблеми на передовій.

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Також дивіться: Полоненого окупанта обікрали і відправили на штурм : "Командир козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину сука себе купил". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8447) Бутусов Юрій (3589) Очеретине (12)


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Топ коментарі
+50
Тільки сліпий не бачить, що проблеми нам влаштував прєз, звільнивши Залужного з посади.
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29.04.2024 20:16
+42
выбрали бывших рыг вместе с зеленым клоуном -которые до сих пор работают на москву -вся зеленая власть набита предателями и мародерами -как с этими ********** выиграть войну ???
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29.04.2024 20:21
+21
Який прорив?

На Телешмарафоні та у відосиках ЗЄ віщає, що фронт стабілізоіано.
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29.04.2024 20:23
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Тільки сліпий не бачить, що проблеми нам влаштував прєз, звільнивши Залужного з посади.
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29.04.2024 20:16 Відповісти
През...ерватив.
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29.04.2024 21:30 Відповісти
"зеюда " виконує те,за що отримав гроші-здає Україну куйлу.
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29.04.2024 21:34 Відповісти
При Залужном ВСУ не отступали весь 23й год?
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29.04.2024 23:30 Відповісти
А як пан Залужний захистив свого військового Червінського? Один в полі не Воїн, а такі аналізи роблять з захисників України нікчем, бездар .Ви тримаєтесь завдяки ЗСУ, а не міфами про Залужного.
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30.04.2024 09:44 Відповісти
А хіба Залужний не був у ЗСУ?

І які такі міфи про Залужного ви маєте на увазі?
Може розкажете?
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30.04.2024 10:45 Відповісти
https://ibb.co/1qg1hkF
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29.04.2024 20:20 Відповісти
Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану.

Найцікавіше питання - хто підписав цей документ ?

Це шматок паперу без вихідних даних і підпису ?

https://rm.coe.int/0900001680af452a
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30.04.2024 09:33 Відповісти
выбрали бывших рыг вместе с зеленым клоуном -которые до сих пор работают на москву -вся зеленая власть набита предателями и мародерами -как с этими ********** выиграть войну ???
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29.04.2024 20:21 Відповісти
У 2019 жопой думали, тепер виправляти вже нічим, агрегат зношений
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29.04.2024 21:12 Відповісти
Який прорив?

На Телешмарафоні та у відосиках ЗЄ віщає, що фронт стабілізоіано.
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29.04.2024 20:23 Відповісти
а у нас всі хто старше серханта відповідальності не несуть.
від слова зовсім.
принаймні ми ще не чули про таке.
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29.04.2024 20:24 Відповісти
Там треба щоб пузаті несли відповідальність... всі офіцери що нижче там або ти в системі або система теба з гімном змішає... скидають усну бр і роби що хочеш
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29.04.2024 22:14 Відповісти
а я про що???
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29.04.2024 22:21 Відповісти
Треба щось терміново будувати на кордоні Дніпропетровщини. Корбан енергійно починав ще у 2022 році, але де той Корбан? Зєля незаконно позбавив можливості повернутися в Україну. Можна по різному відноситися до Корбана, але він дуже багато зробив для України у 2014.
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29.04.2024 20:47 Відповісти
Зєля незаконно позбавив можливості повернутися в Україну???
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29.04.2024 20:55 Відповісти
Збігли, або поховались зелебобіки. Вибрали їбанька і здриснули!
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29.04.2024 21:02 Відповісти
Московити та олігархат позбулися президента у 2019, тепер Пародія та суцільний злочин
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29.04.2024 21:08 Відповісти
Очеретине, шановний пане Бутусов, - то вже у минулому... На черзі у ворога - вже Новоолександрівка, до східних околиць якої ворог здійснив черговий марш-кидок, подолавши 2 км. нашої оборони! Знову ті ж самі граблі - рашисти проламують у лобову нашу оборону, а потім вузьке "горлишко" рашистського прориву по фронту стає все більшим і більшим! А от чому не вдарити у фланги цього прориву, й не ліквідувати той рашистський прорив разом з усіма, хто "прорвався" - хз! То до неперевершеного військового стратега Сірьського! Який останнім часом тільки й здатен казати про відхід ЗСУ з раніше займаних позицій!
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29.04.2024 21:27 Відповісти
чим вдарити? асфальтом?
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29.04.2024 22:05 Відповісти
А ви розумієте як вони проламують ту оборону під ударами артилерії, дронів і Каб і ви пропонуєте в таких умовах атакувати... про наші втрати і безвісті пропавших мовчу навіть

як мінімум треба подавити артилерію противника для удару... а що з дронами робити
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29.04.2024 22:19 Відповісти
А это точно Сырский должен организовывать удары на уровне роты-батальона?
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29.04.2024 23:32 Відповісти
Очевидно що Сирський не переріс рівень хєрового ротного. Аргументи?
1) Як командувач КСВ провалив мобілізіцію;
2) Як командувач КСВ провалив перехід на стандарти НАТО в СВ (зміна совкової ОШС, НЕ прийняття нових статутів, провал у реформі перш за все штабів батальйонів за стандартами НАТО
3) Ну і любимі "м'ясні" способи штурмів.
Ще треба аргументи??
Зараз іде заміна на "своїх" командувачів, які будуть кричати "ТАХТОШНО" і буквально копіювати дії цього ФОТОРГРАФА ("Я вас снимаю") або не забезпечивши і не підготувавши свої підрозділи слати їх в бій.
Але бій відбувається перш за все в головах людей. І у людей ДАВНО немає довіри ні до влади ні до ТУПОПРЄДАННЫХ главкомів, комбригів, ні до їх стилю керівництва і "хателок". А довіра до того, хто тебе шле в бій - ЦЕ ПЕРШЕ що може заставити людину проявити характер, волю і готовність віддати своє життя.
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30.04.2024 10:27 Відповісти
Схоже, що спеціально це роблять. Влаштувати контрольований хаос, щоби під прикриттям цього запровадити тоталітарну диктатуру та режим, страшніший за рф.
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30.04.2024 00:18 Відповісти
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29.04.2024 21:33 Відповісти
Треба Безуглу та Єрмака послати в Очеретине нехай відбивають прорив а то своїми вмішуваннями послабили обороноздатність ЗСУ.
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29.04.2024 22:13 Відповісти
Сержант зі 115-ої буде крайнім...
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29.04.2024 22:31 Відповісти
Країною керує переляканий та розгублений дурник, який не володіє жодною сітуацією.
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30.04.2024 06:09 Відповісти
Весь масив документів з приводу фінансових афер Зеленського конгресмени- республіканці передали в команду Трампа.

Трамп їх не запускає і не збирається це робити до тих пір поки Байден не зробить якийсь крок, що може видатись знаковим моментом в відносинах Байден-Зеленський,

після чого Трамп запустить кампанію про те, як Байден віддає гроші американців корупціонерам, які звинувачуються у злочинах в США.

При цьому в цій грі активно приймають участь і члени команди Зеленського.

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30.04.2024 10:41 Відповісти
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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30.04.2024 10:47 Відповісти
Выбрали бывших рыгов вместе с зеленым паяцом - которые до сих пор работают на москву .

Вся зеленая власть набита предателями и мародерами - как с такой властью выиграть войну ???
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30.04.2024 11:07 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Інакше програємо війну
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30.04.2024 12:39 Відповісти
Юрій! там де Сирок - там завжди поразка.
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30.04.2024 16:03 Відповісти
Пан Юрий Вы всё правильно говорите, но не надо про суды...а Вы впевненый что военый суд будет краще обычного? Начинать надо в перву чергу с предателей которые засели на банковой...Украина начнёт перемогать тилько тогда когда военные возьмут за яйца по 17 гривен банкову...Украине нужен лидер который взял бы на себя видповидальность и делал то что нужно...И не надо про раскол в обществе, про не на часе...Нужны неординарные меры, потому что время тоже неординарное...На Майдане погибли Герои Украины и что? За што? Штобы спустя 5 лет с приходом клоуна опять те которые стреляли в патриотов их преследовали их снова оказались у руля державы/...Витюк, Труханов, Татаров, Портнов и далее по бесконечному списку..и так Украина которая превращается в маленький совок собирается победить большой совок, вы серьёзно? У нас к сожалению та же самая картина...Саюдис в Литве сверг власть комунистов и сейчас...у руля отбитые комуняги и их отпрыски , которые очень неплохо себя чуствуют...Надежда что после перемоги народ сменит власть может и не сбытся, по простой и банальной причине...порядочные люди играют по правилам которые почему то обязательны для них, а на бандитах во власти они не обязательны...И почему то 3 Майдан воспринимается как гражданская война, российская спецоперация....на минуточку а на 2 Майдане была гражданская война? Я имею виду широкомаштабное противостояние? Скорее всего нет...В обществе нашлось критическое количество людей которые сказали Януковичу ето уже слишком и што случилось...а ровным шётом ничего...просто президент решил переехать в Ростов...Если Вы думайте что от етого тотального беспредела с Романом Червинским, с охотой ТЦК на бедных на улицах, с уходом корупционеров от ответсвенности станет больше патриотизма....ну ну...Вопрос простой за што борется и погибают украинцы...за выжывание, за майбутне, за будущее детей?
Я не уверен что ето возможно с етой продажной, преступной и предательской владой...
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30.04.2024 19:30 Відповісти
Ну, таке ...
З годинного ефіру Очеретине приділено 5 хв. І весь т.зв. "аналіз" зводиться до "відсутності бойового злагодження" та "непідготовлені частини". Це аналіз із серії "коли йде дощ, то можна промокнути".
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01.05.2024 10:53 Відповісти
 
 