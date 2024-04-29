Прорив під Очеретиним. Проблеми на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію в Очеретиному, за яке наразі тривають важкі бої. А також про основні проблеми на передовій.

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