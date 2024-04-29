Прорыв под Очеретино. Проблемы на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации в Очеретино, за которое продолжаются тяжелые бои. А также об основных проблемах на передовой.

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