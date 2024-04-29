Прорыв под Очеретино. Проблемы на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации в Очеретино, за которое продолжаются тяжелые бои. А также об основных проблемах на передовой.
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+50 Ksenia VB
показать весь комментарий29.04.2024 20:16
+42 semen mecheniy
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+21 Герхард
показать весь комментарий29.04.2024 20:23
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І які такі міфи про Залужного ви маєте на увазі?
Може розкажете?
Найцікавіше питання - хто підписав цей документ ?
Це шматок паперу без вихідних даних і підпису ?
https://rm.coe.int/0900001680af452a
На Телешмарафоні та у відосиках ЗЄ віщає, що фронт стабілізоіано.
від слова зовсім.
принаймні ми ще не чули про таке.
як мінімум треба подавити артилерію противника для удару... а що з дронами робити
1) Як командувач КСВ провалив мобілізіцію;
2) Як командувач КСВ провалив перехід на стандарти НАТО в СВ (зміна совкової ОШС, НЕ прийняття нових статутів, провал у реформі перш за все штабів батальйонів за стандартами НАТО
3) Ну і любимі "м'ясні" способи штурмів.
Ще треба аргументи??
Зараз іде заміна на "своїх" командувачів, які будуть кричати "ТАХТОШНО" і буквально копіювати дії цього ФОТОРГРАФА ("Я вас снимаю") або не забезпечивши і не підготувавши свої підрозділи слати їх в бій.
Але бій відбувається перш за все в головах людей. І у людей ДАВНО немає довіри ні до влади ні до ТУПОПРЄДАННЫХ главкомів, комбригів, ні до їх стилю керівництва і "хателок". А довіра до того, хто тебе шле в бій - ЦЕ ПЕРШЕ що може заставити людину проявити характер, волю і готовність віддати своє життя.
Трамп їх не запускає і не збирається це робити до тих пір поки Байден не зробить якийсь крок, що може видатись знаковим моментом в відносинах Байден-Зеленський,
після чого Трамп запустить кампанію про те, як Байден віддає гроші американців корупціонерам, які звинувачуються у злочинах в США.
При цьому в цій грі активно приймають участь і члени команди Зеленського.
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Вся зеленая власть набита предателями и мародерами - как с такой властью выиграть войну ???
Я не уверен что ето возможно с етой продажной, преступной и предательской владой...
З годинного ефіру Очеретине приділено 5 хв. І весь т.зв. "аналіз" зводиться до "відсутності бойового злагодження" та "непідготовлені частини". Це аналіз із серії "коли йде дощ, то можна промокнути".