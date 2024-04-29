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Новости Видео Война
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Пленного оккупанта обокрали и отправили на штурм : "Командир - козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину, сука, себе купил". ВИДЕО

Россиянин Ростовцев Дмитрий родом из Саратовской области. Сейчас он в украинском плену. Оккупант рассказал об отношении российского командования и пообещал убить своего командира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский командир обманул, отправив оккупантов на штурм. А сам забрал банковскую карточку российского военного и купил на те средства себе автомобиль. Этому солдату удалось сбежать из расположения, потому что он якобы не хотел выполнять приказы и стрелять в людей.

Границу пересечь он не смог, поэтому месяц прятался на временно оккупированной территории. Когда его таки нашли, то привязали к дереву, били 3 дня, не давали пить и есть.

Уже в украинском плену россиянин угрожает расправой своему командиру: "На карточке еще миллион четыреста оставалось, он все потратил на себя, еще хвастался, что, сука, машину себе купил. Врун несчастный, козлина, приду, - убью!"

О том, как оккупант попал в плен - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Напомним, ранее мы показали российского оккупанта, который спустя два года пребывания на войне решил раскаяться, но уже в украинском плену.

Также смотрите: Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов за $100 тысяч. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) россия (95502) Бутусов Юрий (4358) пленные (2137)


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Топ комментарии
+12
И що? Давайте ще грошима скинемося, підтримаємо полоненого.
============
Да насрать на орків.
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29.04.2024 09:38
+7
Ета всьо как ви любітє лапатнікі-скрєпна па дамашнєму...
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29.04.2024 09:03
+7
Може пожаліти його,вони як тільки в полон попадають всі одне й те саме кукарікають.
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29.04.2024 09:13
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А що мокші ще потрібно? Головне живий. Не вкрали б гроші, пішов би в бій. Повезло б, повезли в пакеті. Ні, був би пропавшим безвісті.
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29.04.2024 09:11 Ответить
ахаахах Узкий мир )))
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29.04.2024 09:00 Ответить
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29.04.2024 09:01 Ответить
Ета всьо как ви любітє лапатнікі-скрєпна па дамашнєму...
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29.04.2024 09:03 Ответить
Всё верно. Взяли в плен, тут же обокрали и купили машину... на рубли! Потом, после того, как отморозили ему ноги в окопе отправили штурмовать кацапов. Сбежал. Прятался в мусорке. Поймали, привязали к дереву, били, опять обокрали и послали штурмовать уже ЗСУ. Романтика узкого мира Бред!
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29.04.2024 09:30 Ответить
Може пожаліти його,вони як тільки в полон попадають всі одне й те саме кукарікають.
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29.04.2024 09:13 Ответить
бей своих, чтоб чужие боялись )))
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29.04.2024 09:25 Ответить
Вендета, *** ))
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29.04.2024 09:38 Ответить
Не приїде, не вб'є.
Скрєпно, ****.
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29.04.2024 09:38 Ответить
И що? Давайте ще грошима скинемося, підтримаємо полоненого.
============
Да насрать на орків.
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29.04.2024 09:38 Ответить
Сколько еще нам будут показывать эти козлиные стенания и нытье!? Вопрос: своей свиноматке в саратов ему уже дали позвонить!? Жорево, надеюсь - не хуже, чем у бойцов ЗСУ!? Спит на бвсем чистом. Собирается ехать - убивать своего командира (не представляю: каким нужно быть соплежуем, что этому поверить!!!) - т.е. он мысленно уже на свободе, у себя в мордоре. может - отпустим, а?! вдруг и правда - командира убъет!?
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29.04.2024 09:57 Ответить
Кацапу вірити -...
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29.04.2024 10:07 Ответить
Навіщо це публікувати? Ця тварюка бреше, як дихає. Увесь час одне і теж!
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29.04.2024 10:18 Ответить
Oсь як це пов'язати?
Cпочатку каже - я в людей не стріляю.
A через 5 хвилин - якщо побачу тут брата, прострілю йому коліна..
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29.04.2024 19:27 Ответить
.......мама чукча , папа грек , а я - рюZский чєлавєк ..!.....в полоні раптово прийшло проZрєніє.......
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29.04.2024 11:05 Ответить
мокшанский лох не мамонт,он не вымрет...
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29.04.2024 11:16 Ответить
Звездит, пусть донатит через биток
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29.04.2024 11:28 Ответить
Жодному слова не вірю кацапам , бо всі вміють дуже складно
брехати і розчулити слухачів,
вбити тварюку , але потрібний для обміну!!
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29.04.2024 11:34 Ответить
Заробив козліна ?
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29.04.2024 12:01 Ответить
Мужик видно ты нормальный, но наговорил себе в рашке на лет на десять, за добровольную здачу в плен и дискридитацию целей хуьла. Так что нельзя тебе возвращаться.
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29.04.2024 12:16 Ответить
А он не знает, что надо было позвонить в банк, чтобы они карту заблокировали? Впрочем, поделом ему. Кровавые деньги, и он еще жалеет о них... И козлине тоже надеюсь недолго осталось кататься. 💥
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29.04.2024 12:27 Ответить
ну все правильно у овец , баранов и коз всегда козлы во главе стада.
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29.04.2024 13:12 Ответить
Було 1,4 мільони. Навіщо йому 200 тис. виплата за мобілізацію? Жадібність?
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29.04.2024 14:32 Ответить
Вірити капам не можна, вони елементарно брешуть у 10 випадках з 10.
Виключення лише підтверджують це правило, бо академік Сахаров в полон до ЗСУ ніяк не попаде.
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29.04.2024 16:36 Ответить
Цікава оповідь, але тільки кожен 200й узкій може бути харошим, цей поки що занадто живий і тому на роль харошого узкого не підходе...
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29.04.2024 17:08 Ответить
 
 