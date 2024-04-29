Пленного оккупанта обокрали и отправили на штурм : "Командир - козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину, сука, себе купил". ВИДЕО

Россиянин Ростовцев Дмитрий родом из Саратовской области. Сейчас он в украинском плену. Оккупант рассказал об отношении российского командования и пообещал убить своего командира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский командир обманул, отправив оккупантов на штурм. А сам забрал банковскую карточку российского военного и купил на те средства себе автомобиль. Этому солдату удалось сбежать из расположения, потому что он якобы не хотел выполнять приказы и стрелять в людей.

Границу пересечь он не смог, поэтому месяц прятался на временно оккупированной территории. Когда его таки нашли, то привязали к дереву, били 3 дня, не давали пить и есть.

Уже в украинском плену россиянин угрожает расправой своему командиру: "На карточке еще миллион четыреста оставалось, он все потратил на себя, еще хвастался, что, сука, машину себе купил. Врун несчастный, козлина, приду, - убью!"

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Напомним, ранее мы показали российского оккупанта, который спустя два года пребывания на войне решил раскаяться, но уже в украинском плену.

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