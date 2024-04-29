Полоненого окупанта обікрали і відправили на штурм : "Командир козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину сука себе купил". ВIДЕО

Росіянин Ростовцев Дмитро родом із Саратовської області. Нині він в українському полоні. Окупант розповів про ставлення російського командування та пообіцяв убити свого командира.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський командир обдурив, відправивши окупантів на штурм. А сам забрав банківську картку російського військового і купив на ті кошти собі автомобіль. Цьому солдату вдалося втекти з розташування, бо він начебто не хотів виконувати накази і стріляти в людей.

Кордон перетнути він не зміг, тому місяць ховався на тимчасово окупованій території. Коли його таки знайшли, то прив'язали до дерева, били 3 дні, не давали пити і їсти.

Вже в українському полоні росіянин погрожує розправою своєму командирові: "На карточке еще миллион четыреста оставалось, он все потратил на себя, еще хвастался, что сука машину себе купил. Врун несчастный, козлина, приеду, — убью!"

Про те, як окупант потрапив у полон - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, раніше ми показали російського окупанта, який через два роки перебування на війні вирішив розкаятися, але вже в українському полоні.

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