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Новини Відео Війна
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Полоненого окупанта обікрали і відправили на штурм : "Командир козлина, забрал у меня карточку, там больше миллиона осталось, он машину сука себе купил". ВIДЕО

Росіянин Ростовцев Дмитро родом із Саратовської області. Нині він в українському полоні. Окупант розповів про ставлення російського командування та пообіцяв убити свого командира.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський командир обдурив, відправивши окупантів на штурм. А сам забрав банківську картку російського військового і купив на ті кошти собі автомобіль. Цьому солдату вдалося втекти з розташування, бо він начебто не хотів виконувати накази і стріляти в людей.

Кордон перетнути він не зміг, тому місяць ховався на тимчасово окупованій території. Коли його таки знайшли, то прив'язали до дерева, били 3 дні, не давали пити і їсти.

Вже в українському полоні росіянин погрожує розправою своєму командирові: "На карточке еще миллион четыреста оставалось, он все потратил на себя, еще хвастался, что сука машину себе купил. Врун несчастный, козлина, приеду, — убью!"

Про те, як окупант потрапив у полон - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, раніше ми показали російського окупанта, який через два роки перебування на війні вирішив розкаятися, але вже в українському полоні.

Також дивіться: Бійці ГУР знищили новітню антидронову РЛС "Рєпейнік" окупантів за $100 тисяч. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129) Бутусов Юрій (3589) полонені (2261)


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Топ коментарі
+12
И що? Давайте ще грошима скинемося, підтримаємо полоненого.
============
Да насрать на орків.
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29.04.2024 09:38
+7
Ета всьо как ви любітє лапатнікі-скрєпна па дамашнєму...
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29.04.2024 09:03
+7
Може пожаліти його,вони як тільки в полон попадають всі одне й те саме кукарікають.
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29.04.2024 09:13
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А що мокші ще потрібно? Головне живий. Не вкрали б гроші, пішов би в бій. Повезло б, повезли в пакеті. Ні, був би пропавшим безвісті.
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29.04.2024 09:11 Відповісти
ахаахах Узкий мир )))
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29.04.2024 09:00 Відповісти
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29.04.2024 09:01 Відповісти
Ета всьо как ви любітє лапатнікі-скрєпна па дамашнєму...
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29.04.2024 09:03 Відповісти
Всё верно. Взяли в плен, тут же обокрали и купили машину... на рубли! Потом, после того, как отморозили ему ноги в окопе отправили штурмовать кацапов. Сбежал. Прятался в мусорке. Поймали, привязали к дереву, били, опять обокрали и послали штурмовать уже ЗСУ. Романтика узкого мира Бред!
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29.04.2024 09:30 Відповісти
Може пожаліти його,вони як тільки в полон попадають всі одне й те саме кукарікають.
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29.04.2024 09:13 Відповісти
бей своих, чтоб чужие боялись )))
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29.04.2024 09:25 Відповісти
Вендета, *** ))
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29.04.2024 09:38 Відповісти
Не приїде, не вб'є.
Скрєпно, ****.
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29.04.2024 09:38 Відповісти
И що? Давайте ще грошима скинемося, підтримаємо полоненого.
============
Да насрать на орків.
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29.04.2024 09:38 Відповісти
Сколько еще нам будут показывать эти козлиные стенания и нытье!? Вопрос: своей свиноматке в саратов ему уже дали позвонить!? Жорево, надеюсь - не хуже, чем у бойцов ЗСУ!? Спит на бвсем чистом. Собирается ехать - убивать своего командира (не представляю: каким нужно быть соплежуем, что этому поверить!!!) - т.е. он мысленно уже на свободе, у себя в мордоре. может - отпустим, а?! вдруг и правда - командира убъет!?
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29.04.2024 09:57 Відповісти
Кацапу вірити -...
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29.04.2024 10:07 Відповісти
Навіщо це публікувати? Ця тварюка бреше, як дихає. Увесь час одне і теж!
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29.04.2024 10:18 Відповісти
Oсь як це пов'язати?
Cпочатку каже - я в людей не стріляю.
A через 5 хвилин - якщо побачу тут брата, прострілю йому коліна..
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29.04.2024 19:27 Відповісти
.......мама чукча , папа грек , а я - рюZский чєлавєк ..!.....в полоні раптово прийшло проZрєніє.......
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29.04.2024 11:05 Відповісти
мокшанский лох не мамонт,он не вымрет...
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29.04.2024 11:16 Відповісти
Звездит, пусть донатит через биток
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29.04.2024 11:28 Відповісти
Жодному слова не вірю кацапам , бо всі вміють дуже складно
брехати і розчулити слухачів,
вбити тварюку , але потрібний для обміну!!
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29.04.2024 11:34 Відповісти
Заробив козліна ?
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29.04.2024 12:01 Відповісти
Мужик видно ты нормальный, но наговорил себе в рашке на лет на десять, за добровольную здачу в плен и дискридитацию целей хуьла. Так что нельзя тебе возвращаться.
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29.04.2024 12:16 Відповісти
А он не знает, что надо было позвонить в банк, чтобы они карту заблокировали? Впрочем, поделом ему. Кровавые деньги, и он еще жалеет о них... И козлине тоже надеюсь недолго осталось кататься. 💥
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29.04.2024 12:27 Відповісти
ну все правильно у овец , баранов и коз всегда козлы во главе стада.
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29.04.2024 13:12 Відповісти
Було 1,4 мільони. Навіщо йому 200 тис. виплата за мобілізацію? Жадібність?
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29.04.2024 14:32 Відповісти
Вірити капам не можна, вони елементарно брешуть у 10 випадках з 10.
Виключення лише підтверджують це правило, бо академік Сахаров в полон до ЗСУ ніяк не попаде.
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29.04.2024 16:36 Відповісти
Цікава оповідь, але тільки кожен 200й узкій може бути харошим, цей поки що занадто живий і тому на роль харошого узкого не підходе...
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29.04.2024 17:08 Відповісти
 
 