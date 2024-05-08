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Очеретино: россияне готовят наступление на Нью-Йорк и Покровск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации относительно наступления россиян в районе поселка Очеретино.

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Читайте также: Бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" отправили на усиление в район Очеретино

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Покровск (593) наступление (209) Очеретино (12)


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Топ комментарии
+8
оце епічно буде записано в хроніках історії російська кацапа бере участь в облозі Нью-Йорка..
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08.05.2024 21:05
+5
Зараз СРАТЬєх, посидить на Ставці, а московіти його злякаються …
Він оркам так і заявить, я ж не лох і мені уже … ну далі попамяті…
Мабуть запропонує оркам, зійтися «десь пасєрєдінє…», акакаяразніца …. Асфальт, фонарь …. Ну хоть паржом, з кривавою піною …
Воно ж, ухилянтом, так і залишилося!
Слава Україні!
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08.05.2024 21:17
+5
І що це може смішно?
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08.05.2024 21:34
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оце епічно буде записано в хроніках історії російська кацапа бере участь в облозі Нью-Йорка..
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08.05.2024 21:05 Ответить
"переваги" демократії..
якщо я дихаю повітрям у приміщенні,то ви можете подати в суд,що я забираю у вас повітря, і несу вам смертельну загрозу,та роблю замах на ваше життя
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08.05.2024 21:18 Ответить
І що це може смішно?
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08.05.2024 21:34 Ответить
я незнаю які емоції це буде викликати у нащадків тих чи інших народів ,але у майбутньому це породить безліч літературних творів-оповіданнь,саг,новел тощо.
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08.05.2024 21:47 Ответить
Брехню породить.Як і про інші війни.
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08.05.2024 22:04 Ответить
що поробиш з плином часу все змінюється, сьогодні пишуть одне а через століття акценти роблять на іншому, щось підлаштовують у вигідному ракурсі, так завжди було і буде.
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08.05.2024 22:10 Ответить
Так і сьогодні брешуть,не те що через 100 років.
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09.05.2024 01:20 Ответить
срочно созывайте конгрес и сенат
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08.05.2024 21:14 Ответить
Якщо про новину будуть писати англ.мовою то відповідно пошукова система буде видавати таку новину англомовному споживачу за межами України, наприклад у гугл агрегаторі новин, нашим журналістам треба попрацювати.
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08.05.2024 21:51 Ответить
Зараз СРАТЬєх, посидить на Ставці, а московіти його злякаються …
Він оркам так і заявить, я ж не лох і мені уже … ну далі попамяті…
Мабуть запропонує оркам, зійтися «десь пасєрєдінє…», акакаяразніца …. Асфальт, фонарь …. Ну хоть паржом, з кривавою піною …
Воно ж, ухилянтом, так і залишилося!
Слава Україні!
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08.05.2024 21:17 Ответить
При досягненні ЗСУ відносного паритету в артилерії із супротивником на ймовірному напрямку прориву рашистстких військ (на це є велике сподівання з огляду на західну допомогу), то як такий, цей прорив, може взагалі і не відбутись. А матиме місце позиційність бойових дій й можливо повільне просування ворога за рахунок чисельної переваги в особовому складі з допомогою малих штурмових груп.
В цій ситуації важливе значення матимуть контратаки українських сил у фланги рашистського "язика" механізованими силами, що одразу ж зупинило б всі ворожі потуги до просувань вперед. Бо загроза зрізання того "язика", на кінчику якого сконцентровані чи не найбоєздатніші підрозділи ворога, мало б фатальне значення для всього рашистського угрупування на Покровському напрямку.
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08.05.2024 21:34 Ответить
Паритету в артилерії не буде.В них її в 10 разів більше,а авіації ще більше.
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08.05.2024 21:37 Ответить
На рахунок 10 разів саме в артилерії - це фейк. Бо за період 2022-2024, як свідчать https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1778766084285341750?t=pYVRXyKxhFkDLs9yHc92Ng&s=19 дані інфографіки, складеної на основі інформації видання "The Military Balance", запаси і ті що в строю гармат й артилерійських систем ворога зменшились на 50%.
Що стосується порівняння кількості пострілів за 1 день, то така перевага супротивника можлива, але лише періодично і на певних ділянках. Тож, таку перевагу в конкретному секторі можна закрити за рахунок резервів, будучи впевненим у все зростаючому логістичному потоці артсистем і снарядів із Заходу.
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08.05.2024 22:42 Ответить
Перевага в пострілах,на різних ділянках навіть більша буває,ніж в 10 разів.Про артилерію казали і військові..А є ще різні системи рзсо,термобарічні припаси і системи,які ними стріляють.Все це йде ув хід на війні.

А зараз ще й саме авіація робить одну з головних справ для них.Проти кабів нічого протиставити.Ну кілька літаків збили,а вони вирахували системи ппо і їх знищили.С-300 наче.Авіацію потрібно на аеродромах нищити.А для цього ,далекобійні ракети потрібні.
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09.05.2024 01:05 Ответить
"Поки що якихось таких прикладів, коли би наші війська проводили такі вдалі контратаки і зрізали російський наступ, - не було" (Ю.Бутусов).
Джерело:

ПОКИ ЩО НЕ БУЛО. Бо для таких операцій в генералів мають бути мізки...
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08.05.2024 21:53 Ответить
Я щось не розумію , там нібито фортифікації повсюди але москалі наступають. Вони що будують ліпше за українців?
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08.05.2024 21:47 Ответить
не те що б ліпше, там також крадуть, але і будують багато, просто через невчасні рішення ми відстаємо на порядок.
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08.05.2024 21:57 Ответить
Вони реально вміють рити і укріплювати.В них і техніка є і всі матеріали для цього.Про це самі військові і казали.
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08.05.2024 22:06 Ответить
Що вас бентежить? рф одна з найбільш будуючих країн світу після Китаю. Керченський міст вони побудували легко, тому що до нього побудували сотні мостів простіше і цей процес не припиняється. Очікувати, що фортифікацію вони будують гірше наївно.
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08.05.2024 22:26 Ответить
"рф одна из самых строящихся стран мира, после китая" . Не стоит преувеличивать. Пока "доится" газ и нефть, вся спецтехника, материалы и оборудования строящие мосты - европейские, американские, японские. Раб.сила - роZZиянская.
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09.05.2024 07:23 Ответить
саранчи больше, она мотивированная, идет сама по контракту- не наловленная и свой впк и свое бабло, не просят три патрона по три года у старших братьев
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10.05.2024 06:54 Ответить
Ліній оборони довжиною 1000 км ніхто вже не будує. Це лише один раз в історії зробили китайці (будівництво Стіни тривало з 7 столітті до н.е. до 16 століття н.е.).
Лінію Мажино довжиною 400 км бкдували 5 років, але німці її обішли і через тиждень були в Парижі.
Це все - херня.

Главноє - маньовр!

Проблема наших генералів у тому, що вони не можуть забезпечити стратегічну мобільність підрозділів ЗСУ. Вона передбачає прогнозування дій противника та швидке перекидання сил і засобів. Але для цього потрібен IQ (щоб будувати лінії оборони IQ не потрібен, потрібні лише лопати. Копати "отсюда і до обєда)...
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08.05.2024 22:15 Ответить
Ну, з таким хенералісімусом звідки візьмуться хенерали. Правда, паркетників в штаті дофіга, але то таке...
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09.05.2024 06:45 Ответить
Vot neponiatno,kak odnu iz lucix brigad 47,pomeniali na sovvsem nepodgotolenuju 115 brigadu Oceretyno?Kogda meniajetsia ,primerno poxozego urovnia brigadi eto xoroso,no zdes neponiatno. resenyje komandovanija sverxu.Mozet nado bylo ostavit cast 47 brigadi ,i tolko potom vsiu zamenit,kogda te ukrepitsia?
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08.05.2024 22:21 Ответить
Takitka kacapov odna i taze,kak byla pri povare vagner vperedi idut pusecnoje miaso,nicego neizmenilos
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08.05.2024 22:25 Ответить
"Це все - херня.

Главноє - маньовр!" ........ Розкажи це тим хто після Авдіївки у чистому полі опинився (( А потім подумай чому минулого року наш маньовр після Роботиного зупинився ((
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08.05.2024 22:24 Ответить
Тому що якийся вумник придумав виходити на берег Азовського моря "у лоба" - по голому степу, без прикриття авіацією, через три ряди мінних полів. Тому дві бригади місяць штурмували Роботине у лоб.
До того так само у лоб тижнями штурмували Снігурівку, Правдине (де в кацапів не було "ліній суровікіна").
Я ж написав, IQ не вистачає...
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09.05.2024 08:55 Ответить
І чого з Авдоса довелось вийти у "чист поля"?
Авдос, це ж був шикарний укріпрайон - квадратні кілометри промки, цегляно-бетонні багатоповерхівки, з/б підвали. Що ж сталось?

А стався маньовр: "Росіяни прорвались в тил бійцям ЗСУ через каналізацію в Авдіївці. Група зі 150 росіян подолала два кілометри відстані під землею, виповзла за спинами українських захисників, в результаті чого позиції були втрачені Силами оборони".

І до сраки ті фортифікації, що будувались з 2014 року.
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09.05.2024 09:52 Ответить
зеленські-єрмаки-сирські-умерови здають Україну кацапам.
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09.05.2024 09:22 Ответить
 
 