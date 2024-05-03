Бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" отправили на усиление в район Очеретино

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" выполняет боевую задачу в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление бригады в Facebook.

Отмечается, что бойцы "Хартии" ликвидировали около 200 российских оккупантов.

"Сводное подразделение 13 бригады НГУ "Хартия" и 467 отдельного пехотного батальона ВСУ выполняют боевую задачу в Донецкой области. За последние недели аэроразведка с артиллерией уничтожила группы пехоты на пикапах и грузовых автомобилях, подбили также вражеский танк", - отметили в бригаде НГУ "Хартия".

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В целом подразделение уже нанесло противнику потери около 200 человек пехоты.

По словам бойцов сводного подразделения, на этом направлении россияне активно атакуют и днем, и ночью, пытаясь продвинуться.

Оборона Очеретино

Ранее ресурс DeepState писал, что "руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести"

В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ назвали ложной информацию некоторых СМИ об ответственности бригады за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино.

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Как отмечается, 115-я бригада держала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого н-количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.

С анализом причин прорыва украинской обороны под Очеретино от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова можно ознакомиться по ссылке.