Бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" отправили на усиление в район Очеретино
13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" выполняет боевую задачу в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление бригады в Facebook.
Отмечается, что бойцы "Хартии" ликвидировали около 200 российских оккупантов.
"Сводное подразделение 13 бригады НГУ "Хартия" и 467 отдельного пехотного батальона ВСУ выполняют боевую задачу в Донецкой области. За последние недели аэроразведка с артиллерией уничтожила группы пехоты на пикапах и грузовых автомобилях, подбили также вражеский танк", - отметили в бригаде НГУ "Хартия".
В целом подразделение уже нанесло противнику потери около 200 человек пехоты.
По словам бойцов сводного подразделения, на этом направлении россияне активно атакуют и днем, и ночью, пытаясь продвинуться.
Оборона Очеретино
Ранее ресурс DeepState писал, что "руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести"
В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ назвали ложной информацию некоторых СМИ об ответственности бригады за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино.
Как отмечается, 115-я бригада держала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого н-количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.
С анализом причин прорыва украинской обороны под Очеретино от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова можно ознакомиться по ссылке.
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