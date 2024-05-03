Бійців 13-ї бригади НГУ "Хартія" відправили на посилення в район Очеретиного

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" виконує бойове завдання на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву бригади у Facebook.

Зазначається, що бійці "Хартії" ліквідували близько 200 російських окупантів.

"Зведений підрозділ 13 бригади НГУ "Хартія" та 467 окремого піхотного батальйону ЗСУ виконують бойове завдання на Донеччині. За останні тижні аеророзвідка з артилерією знищила групи піхоти на пікапах та вантажних автівках, підбили також ворожий танк", - зазначили в бригаді НГУ "Хартія".

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Загалом підрозділ уже завдав противнику втрат приблизно 200 осіб піхоти.

За словами бійців зведеного підрозділу, на цьому напрямку росіяни найактивніше атакують і вдень, і вночі, намагаючись просунутись.

Оборона Очеретиного

Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти"

У 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ назвали неправдивою інформацію деяких ЗМІ про відповідальність бригади за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.

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Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, завдавав ударів "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.

З аналізом причин прориву української оборони під Очеретиним від головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.