Бійців 13-ї бригади НГУ "Хартія" відправили на посилення в район Очеретиного
13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" виконує бойове завдання на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву бригади у Facebook.
Зазначається, що бійці "Хартії" ліквідували близько 200 російських окупантів.
"Зведений підрозділ 13 бригади НГУ "Хартія" та 467 окремого піхотного батальйону ЗСУ виконують бойове завдання на Донеччині. За останні тижні аеророзвідка з артилерією знищила групи піхоти на пікапах та вантажних автівках, підбили також ворожий танк", - зазначили в бригаді НГУ "Хартія".
Загалом підрозділ уже завдав противнику втрат приблизно 200 осіб піхоти.
За словами бійців зведеного підрозділу, на цьому напрямку росіяни найактивніше атакують і вдень, і вночі, намагаючись просунутись.
Оборона Очеретиного
Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти"
У 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ назвали неправдивою інформацію деяких ЗМІ про відповідальність бригади за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.
Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, завдавав ударів "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.
З аналізом причин прориву української оборони під Очеретиним від головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль