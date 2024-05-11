В настоящее время продолжаются оборонные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья, - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрилече, Пыльная и Борисовка.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине, - Бутусов

По словам Волошина, Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, наносят врагу огневое поражение, чтобы помешать продвижению оккупантов вглубь украинской территории.

"Также есть решение руководства об усилении подразделений ВСУ, которое уже реализуется", - резюмировал представитель ОСГВ "Хортица".

Наступление РФ в Харьковской области

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне