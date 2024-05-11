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Новости Война
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В настоящее время продолжаются оборонные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортиця розповіло про оборонні бої у прикордонні Харківщини

По состоянию на утро 11 мая в Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты, которые расположены в "серой зоне" - Стрилече, Пыльная и Борисовка.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы на Харьковщине, - Бутусов

По словам Волошина, Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, наносят врагу огневое поражение, чтобы помешать продвижению оккупантов вглубь украинской территории.

"Также есть решение руководства об усилении подразделений ВСУ, которое уже реализуется", - резюмировал представитель ОСГВ "Хортица".

Наступление РФ в Харьковской области

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Автор: 

Харьковщина (5577) ОСГВ Хортица (338) боевые действия (3959) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+9
Харків дуже близенько - потрібно відкинути - бо будуть з арти обстрілювати місто - а там більше 1млн населення
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11.05.2024 12:45
+4
Ми готувались до шашликів, зараз вони боком вилазять.
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11.05.2024 12:53
+3
Виглядає так, що кацапи подовжили фронт у Харківщині. Де зараз оті іксперди, що розповідали про їхнє видихання?...
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11.05.2024 13:07
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Харків дуже близенько - потрібно відкинути - бо будуть з арти обстрілювати місто - а там більше 1млн населення
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11.05.2024 12:45 Ответить
Ми готувались до шашликів, зараз вони боком вилазять.
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11.05.2024 12:53 Ответить
Так це було "заманюваня ворога у пастку"! Все за заповітами Сунь-цзи! Геніально!
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11.05.2024 12:50 Ответить
Виглядає так, що кацапи подовжили фронт у Харківщині. Де зараз оті іксперди, що розповідали про їхнє видихання?...
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11.05.2024 13:07 Ответить
Дивись крайній стрім Бутусова. Там він розповів про "видихання"
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11.05.2024 13:10 Ответить
Знаю одного бувшого радника дєрьмака,що з'ї@ався в США. У нього кацапи "видихлися" ще в 2023му.
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11.05.2024 13:22 Ответить
Для зрадофілів я відкрию дуже велику державну таємницю. У тих краях, всі прикордонні села - це суцільна сіра зона, де давно вже немає людей, бо всі виїхали, навіть самі стійкі. Тому у захопленні трьох сел у кожному з яких було по дві хати, взагалі немає ніякої трагедії. Головне щоб підри не захопили Вовчанськ.
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11.05.2024 13:08 Ответить
Постає питання: чому артилерія ЗСУ не завдає ударів по скупченню ворожих військ на території пітьми поблизу українського кордону?
А тому що гаубиці М777 американського виробництва запрограмовані так, що координати пітьми не вводяться. Тому, як вбачається, на Харківсько-Сумський та Чернігівський напрямки потрібно підтягувати "Богдани", а також польські "Краби", чеські "Дани" та словацькі "Зузани".
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11.05.2024 13:17 Ответить
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.

Iде третiй рiк вiйни i що очiкувати Сумам?!
Тiльки що пролунав вибух в Сумах...
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11.05.2024 16:25 Ответить
А хіба ЗСУ досі не знали про ці "особливості" зброї? Не готувалися заздалегідь? Не можу в таке повірити...
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11.05.2024 17:10 Ответить
Це, мабудь, план такий: заманити ворога до лівого берега Дніпра і з, високого, правого розстріляти його. Геніально....
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11.05.2024 13:42 Ответить
Комусь красиво "в сірій зоні", а комусь вже окуповані.
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11.05.2024 21:23 Ответить
 
 