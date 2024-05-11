Наразі тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння, - ОСУВ "Хортиця"

Станом на ранок 11 травня у Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти, які розташовані у "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої й в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", - повідомив він.

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За словами Волошина, Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, завдають ворогу вогневого ураження, щоб завадити просуванню окупантів вглиб української території.

"Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Наступ РФ у Харківській області

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

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