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Новини Війна
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Наразі тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння, - ОСУВ "Хортиця"

ОСУВ Хортиця розповіло про оборонні бої у прикордонні Харківщини

Станом на ранок 11 травня у Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти, які розташовані у "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої й в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині, - Бутусов

За словами Волошина, Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, завдають ворогу вогневого ураження, щоб завадити просуванню окупантів вглиб української території.

"Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Наступ РФ у Харківській області

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Дивіться також: Бійці 42-ї ОМБр дронами знищили три російські БМП із десантом, які намагалися наступати на Харківщині. ВIДЕО

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні

Автор: 

Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (348) бойові дії (3722) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+9
Харків дуже близенько - потрібно відкинути - бо будуть з арти обстрілювати місто - а там більше 1млн населення
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11.05.2024 12:45
+4
Ми готувались до шашликів, зараз вони боком вилазять.
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11.05.2024 12:53
+3
Виглядає так, що кацапи подовжили фронт у Харківщині. Де зараз оті іксперди, що розповідали про їхнє видихання?...
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11.05.2024 13:07
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Харків дуже близенько - потрібно відкинути - бо будуть з арти обстрілювати місто - а там більше 1млн населення
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11.05.2024 12:45 Відповісти
Ми готувались до шашликів, зараз вони боком вилазять.
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11.05.2024 12:53 Відповісти
Так це було "заманюваня ворога у пастку"! Все за заповітами Сунь-цзи! Геніально!
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11.05.2024 12:50 Відповісти
Виглядає так, що кацапи подовжили фронт у Харківщині. Де зараз оті іксперди, що розповідали про їхнє видихання?...
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11.05.2024 13:07 Відповісти
Дивись крайній стрім Бутусова. Там він розповів про "видихання"
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11.05.2024 13:10 Відповісти
Знаю одного бувшого радника дєрьмака,що з'ї@ався в США. У нього кацапи "видихлися" ще в 2023му.
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11.05.2024 13:22 Відповісти
Для зрадофілів я відкрию дуже велику державну таємницю. У тих краях, всі прикордонні села - це суцільна сіра зона, де давно вже немає людей, бо всі виїхали, навіть самі стійкі. Тому у захопленні трьох сел у кожному з яких було по дві хати, взагалі немає ніякої трагедії. Головне щоб підри не захопили Вовчанськ.
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11.05.2024 13:08 Відповісти
Постає питання: чому артилерія ЗСУ не завдає ударів по скупченню ворожих військ на території пітьми поблизу українського кордону?
А тому що гаубиці М777 американського виробництва запрограмовані так, що координати пітьми не вводяться. Тому, як вбачається, на Харківсько-Сумський та Чернігівський напрямки потрібно підтягувати "Богдани", а також польські "Краби", чеські "Дани" та словацькі "Зузани".
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11.05.2024 13:17 Відповісти
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

🫂З Білопілля, що на Сумщині, готують тимчасову евакуацію населення. Розселятимуть у місця компактного проживання терміном на один місяць у Сумах. Про це https://suspilne.media/sumy/743591-meskanciv-bilopilla-timcasovo-evakuuvatimut-do-sum-so-vidomo/ повідомив міський голова Юрій Зарко.

Iде третiй рiк вiйни i що очiкувати Сумам?!
Тiльки що пролунав вибух в Сумах...
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11.05.2024 16:25 Відповісти
А хіба ЗСУ досі не знали про ці "особливості" зброї? Не готувалися заздалегідь? Не можу в таке повірити...
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11.05.2024 17:10 Відповісти
Це, мабудь, план такий: заманити ворога до лівого берега Дніпра і з, високого, правого розстріляти його. Геніально....
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11.05.2024 13:42 Відповісти
Комусь красиво "в сірій зоні", а комусь вже окуповані.
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11.05.2024 21:23 Відповісти
 
 