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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні

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На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - ідеться у повідомленні

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Також будуть реалізовані рішення на посилення українських бойових підрозділів.

Також читайте: На Сіверському напрямку ворог нарощує військову присутність у прикордонних районах, на Слобожанському - здійснив 5 атак, - Генштаб ЗСУ

Атаки військ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+5
Господи.... Это какой-то страшный сон, который никогда не закончится
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11.05.2024 00:19
+5
"Так, будто российские корректировщики точно знали, куда стрелят"

Как будто??? Это какой-то идиот писал? Конечно же они ТОЧНО знали, куда стрелять, все наши позиции ими давно изучены при помощи беспилотников.
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11.05.2024 01:48
+5
Правду говорив Залужний, що нам ще у 2023 році потрібно було призвати 500 тисяч військових, підготувати їх для оборони країни, бо ворог все накопичує і накопичує свої сили, але Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович його розкритикував і звільнив, бо дуже переживає за свої рейтинги, а нарід підтримав Херпіду не за його правдивості і правильні дії, а щоб не йти служити. Сьогодні пожинаємо наслідки популістських рішень і некомпетентності.
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11.05.2024 07:41
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кажуть люди що територія яку захопили підари, була розмінована як на півдні але розмінування провели вже в 2023му
хто знає??
правда чи ні
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10.05.2024 23:50 Відповісти
хто ж тобі зраду виложить, тепер зермак обережніше буде , набагато
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11.05.2024 08:25 Відповісти
Раньше верил, теперь нет.
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11.05.2024 00:07 Відповісти
Господи.... Это какой-то страшный сон, который никогда не закончится
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11.05.2024 00:19 Відповісти
У що не вірити? Що там ідуть бої?
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11.05.2024 02:09 Відповісти
"Так, будто российские корректировщики точно знали, куда стрелят"

Как будто??? Это какой-то идиот писал? Конечно же они ТОЧНО знали, куда стрелять, все наши позиции ими давно изучены при помощи беспилотников.
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11.05.2024 01:48 Відповісти
За повідомленням Генштабу 2.0: тривають бої за 5 населених пунктів що перебували у СІРІЙ зоні! Це з якого часу? Чи не на часі просити Японію, в якості гуманітарної допомоги, прислати вищому керівництву партію ножів для сепуки?
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11.05.2024 00:21 Відповісти
В. Стрелечье было около 10 жителей и военные там были
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11.05.2024 06:16 Відповісти
"РДК"
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11.05.2024 00:35 Відповісти
Буданов трепло и слабак где твои РДК?
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11.05.2024 01:34 Відповісти
Фото выложили вчера или сегодня.

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11.05.2024 04:56 Відповісти
моцные дяди
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11.05.2024 07:28 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455279/ Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
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11.05.2024 07:29 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455278/ ВИДЕО Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
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11.05.2024 07:31 Відповісти
Правду говорив Залужний, що нам ще у 2023 році потрібно було призвати 500 тисяч військових, підготувати їх для оборони країни, бо ворог все накопичує і накопичує свої сили, але Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович його розкритикував і звільнив, бо дуже переживає за свої рейтинги, а нарід підтримав Херпіду не за його правдивості і правильні дії, а щоб не йти служити. Сьогодні пожинаємо наслідки популістських рішень і некомпетентності.
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11.05.2024 07:41 Відповісти
🔥В ростовській області не довезли цистерни з пальним. Раптово спалахнули
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11.05.2024 08:01 Відповісти
 
 