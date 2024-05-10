Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині: Ворог атакує в напрямку Липців та Вовчанська, тривають бої за 5 населених пунктів, що перебували у сірій зоні

На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - ідеться у повідомленні

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Також будуть реалізовані рішення на посилення українських бойових підрозділів.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.