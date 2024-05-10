Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

В настоящее время на Харьковщине продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику.

Также сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечье, Пыльное и Борисовка, а также в районе населенных пунктов Олийниково и Огурцово", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Также будут реализованы решения по усилению украинских боевых подразделений.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.