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Новости Война
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Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

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В настоящее время на Харьковщине продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику.

Также сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечье, Пыльное и Борисовка, а также в районе населенных пунктов Олийниково и Огурцово", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Также будут реализованы решения по усилению украинских боевых подразделений.

Читайте также: На Северском направлении враг наращивает военное присутствие в приграничных районах, на Слобожанском - совершил 5 атак, - Генштаб ВСУ

Атаки войск РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Автор: 

Генштаб ВС (6215) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+5
Господи.... Это какой-то страшный сон, который никогда не закончится
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11.05.2024 00:19
+5
"Так, будто российские корректировщики точно знали, куда стрелят"

Как будто??? Это какой-то идиот писал? Конечно же они ТОЧНО знали, куда стрелять, все наши позиции ими давно изучены при помощи беспилотников.
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11.05.2024 01:48
+5
Правду говорив Залужний, що нам ще у 2023 році потрібно було призвати 500 тисяч військових, підготувати їх для оборони країни, бо ворог все накопичує і накопичує свої сили, але Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович його розкритикував і звільнив, бо дуже переживає за свої рейтинги, а нарід підтримав Херпіду не за його правдивості і правильні дії, а щоб не йти служити. Сьогодні пожинаємо наслідки популістських рішень і некомпетентності.
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11.05.2024 07:41
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кажуть люди що територія яку захопили підари, була розмінована як на півдні але розмінування провели вже в 2023му
хто знає??
правда чи ні
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10.05.2024 23:50 Ответить
хто ж тобі зраду виложить, тепер зермак обережніше буде , набагато
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11.05.2024 08:25 Ответить
Раньше верил, теперь нет.
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11.05.2024 00:07 Ответить
Господи.... Это какой-то страшный сон, который никогда не закончится
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11.05.2024 00:19 Ответить
У що не вірити? Що там ідуть бої?
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11.05.2024 02:09 Ответить
"Так, будто российские корректировщики точно знали, куда стрелят"

Как будто??? Это какой-то идиот писал? Конечно же они ТОЧНО знали, куда стрелять, все наши позиции ими давно изучены при помощи беспилотников.
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11.05.2024 01:48 Ответить
За повідомленням Генштабу 2.0: тривають бої за 5 населених пунктів що перебували у СІРІЙ зоні! Це з якого часу? Чи не на часі просити Японію, в якості гуманітарної допомоги, прислати вищому керівництву партію ножів для сепуки?
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11.05.2024 00:21 Ответить
В. Стрелечье было около 10 жителей и военные там были
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11.05.2024 06:16 Ответить
"РДК"
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11.05.2024 00:35 Ответить
Буданов трепло и слабак где твои РДК?
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11.05.2024 01:34 Ответить
Фото выложили вчера или сегодня.

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11.05.2024 04:56 Ответить
моцные дяди
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11.05.2024 07:28 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455279/ Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
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11.05.2024 07:29 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455278/ ВИДЕО Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
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11.05.2024 07:31 Ответить
Правду говорив Залужний, що нам ще у 2023 році потрібно було призвати 500 тисяч військових, підготувати їх для оборони країни, бо ворог все накопичує і накопичує свої сили, але Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович його розкритикував і звільнив, бо дуже переживає за свої рейтинги, а нарід підтримав Херпіду не за його правдивості і правильні дії, а щоб не йти служити. Сьогодні пожинаємо наслідки популістських рішень і некомпетентності.
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11.05.2024 07:41 Ответить
🔥В ростовській області не довезли цистерни з пальним. Раптово спалахнули
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11.05.2024 08:01 Ответить
 
 