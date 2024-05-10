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Новости Война
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На Северском направлении враг наращивает военное присутствие в приграничных районах, на Слобожанском - совершил 5 атак, - Генштаб ВСУ

українські військові

Продолжаются 807-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 6 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Чернацкое, Яструбщина, Уланово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское Харьковской области.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новогродовка, Новопокровское, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, юго-западнее Новомихайловки и в районе поселка Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

Автор: 

Генштаб ВС (6215) Харьковщина (5577)


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я так розумію, на ставкє, це не обговорювали.
зе!ставок, слухав про шашлики і все таке.
і тут отаке.
***, несподівано.
але не треба панікувати, бо це буде збиток економіці.
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10.05.2024 20:28 Ответить
Ну,де ж той геній Сирскава?Вже пройшло стільки часу після призначення ....перезавантаження(((Лиш скиглення ,що невистачає західного озброєння(Хочеться думати,що це хитрий план заманити москалів в наступ і тут їм жаба цицьки дасть(((
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10.05.2024 20:49 Ответить
500 тис. мобілізованих нам НЕ потрібно...,

знову вступили в "шашлики", курва !

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10.05.2024 21:04 Ответить
і реклама про нові ЖКХ вже голову проїла

немає куди бетон і сталь подіти, кордон вже забетонований

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10.05.2024 21:06 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.05.2024 21:57 Ответить
Мабуть на Харківщині вперлися у опорники "південь-магістраль", їх зуби дракона, їжаків та мінно-вибухові пристрої МОН-95... Фак, вже пів року під контролем і немає ознак.... Може з Британії посла якось у ТЦК затягнути?
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10.05.2024 22:03 Ответить
 
 